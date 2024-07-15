РУС
27 мужчин пытались попасть в Молдову, воспользовавшись указаниями администратора телеграмм-канала, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали группу мужчин, которые пытались незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Для реализации своего плана потенциальные клиенты обратились за помощью к админу телеграмм-канала. В случае удачной переправки, последний получил бы от 4 до 7 тыс. долларов США с каждого на криптокошелек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту сбора мужчины добирались собственными силами - на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины.

Оттуда "путешественники" пешком направились к госгранице, однако поход длился не долго. В одном из сел Подольского района всех нарушителей задержали пограничники.

На нарушителей составили админпротоколы. Круг причастных лиц устанавливается, следственные действия продолжаются.

27 чоловіків намагалися потрапити до Молдови:
27 чоловіків намагалися потрапити до Молдови:

+5
показать весь комментарий
15.07.2024 13:42 Ответить
+5
Явно скоро нульовий рубіж буде з заходу....
Я нездивуюся якщо сімсот тисяч, які шукає сирський, зараз там тримають оборону.....
показать весь комментарий
15.07.2024 13:49 Ответить
+5
в ЗСУ гарні зарплати

штурмовики кордону срані
показать весь комментарий
15.07.2024 13:50 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 13:42 Ответить
Браво ! непоганий розвод .
показать весь комментарий
15.07.2024 13:43 Ответить
Госпаде. Читайте иногда статью полностью

У разі вдалого переправлення, останній отримав би від 4 до 7 тис. доларів США з кожного на криптогаманець

Это 27 мудрецов, они бы заплатили, может быть, только в случае успешного завершения операции. Хоть на бабки не попали и славно
показать весь комментарий
15.07.2024 13:45 Ответить
ce čudovy biznes - ņetreba ņičovo robiti - nakidal , jakis tam maršrut , vipehnul v telegu - i čekaješ - pridurki probierutsa či ņi , jakšo tak , šče $ tebe prinosjat
показать весь комментарий
15.07.2024 13:53 Ответить
Мені теж так здається, що так ТЦК ще і швидко наловлять і погранці 🏅 медальки отримають. Самі зробили у телезі обьяву самі і зловили. Тільки тупе могло стільки зразу людей переправляти, це 💯% підстава.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:12 Ответить
to ščo begut - zrozumiju- strašno , ale to ščo uverujut v telegram ce vže jak nazvati ?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:44 Ответить
за 5-7 тысчь бачей можно лодку моторную взять и на всех парах с той же Одессы махнуть в сторону Румынии, под покровом ночи
показать весь комментарий
15.07.2024 13:48 Ответить
Лотка за 5-7???? С маторам? Испано-Сюиза?))) а че огрганайзер? В тик-ток денег сарвёт?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:53 Ответить
Ну надувная дешманская стоит 500 баксов + мотор. А если эти 27 челов по 3 чела на лодку? Это 9 лодок. Пусть пагранцы все 9 лодок попробуют поймать. Кто-то да проскочит. Это уже целая флотилия. Или они стрелять будут?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:00 Ответить
Или они стрелять будут? mogut ...... 9 čovņev ce možļiva priņati za vraže desant
показать весь комментарий
15.07.2024 14:16 Ответить
ну тогда нада свистать всех наверх
показать весь комментарий
15.07.2024 14:21 Ответить
Кто в кого??? Те, кто в отпуску, в тех кто бабло кєпу дал? Или кєп в тєх, кто не сдал кеш?
Марнуєте мізок тих, хто за підлогою скучив)
показать весь комментарий
15.07.2024 14:26 Ответить
Владику больше не наливать
показать весь комментарий
15.07.2024 14:40 Ответить
Сам зможу) але Макренко жадібним не був)))
показать весь комментарий
15.07.2024 14:50 Ответить
лохи внє палітіки..
і без грошей..
показать весь комментарий
15.07.2024 13:46 Ответить
в ЗСУ гарні зарплати

штурмовики кордону срані
показать весь комментарий
15.07.2024 13:50 Ответить
так і пішли колоною усі 27 чоловік....впевнений в 2019 голосували за зелену срань....дебіли
показать весь комментарий
15.07.2024 13:46 Ответить
"Що попові можна, те дякові - зась!" (с)
показать весь комментарий
15.07.2024 13:47 Ответить
Потім, після ПЕРЕМОГИ Українців, у цій московській війні, ось такі особи, з охлявшими ліцамі, будуть дивним порядком, призначатися на посади держслужбовців на всі категорії, до держСекретарів в ЦОВВ та секретаріату КМУ і в ЦОВВ?!? Їх буде, як зелених мух на рашистах… під Часовим Яром чи Маріку!!
Тому без ЛЮСТРАЦІЇ та внесення, ще на учора, змін до законодавства про державну службу (категорій А Б В) тут не обійтися, як би не замилювати в ОПУ та КМУ і ВРУ це нагальне питання!!
показать весь комментарий
15.07.2024 13:49 Ответить
я теж знаю гарний маршрут переходу кордону - він закінчується в ТЦК
користуйтесь безкоштовно !
показать весь комментарий
15.07.2024 13:49 Ответить
Явно скоро нульовий рубіж буде з заходу....
Я нездивуюся якщо сімсот тисяч, які шукає сирський, зараз там тримають оборону.....
показать весь комментарий
15.07.2024 13:49 Ответить
Так в є
показать весь комментарий
15.07.2024 14:37 Ответить
Как им неймется..
показать весь комментарий
15.07.2024 13:49 Ответить
Замутить и себе что-ли ТГ канал? А что гугл карты есть, на местности ориентируюсь, в детстве занимался Сайт-визитку запилить с фейковыми отзывами от фейковых ухилянтов о качественно наданых услугах. Кинуть пару баксов на SEO шоб в поисковике быть в топе и начинать стричь бабло. Половина на ВСУ.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:55 Ответить
¼ жуків!!! Як я згоден і у бізнесі! Я топограф - карти на мені))))
показать весь комментарий
15.07.2024 14:19 Ответить
То західний кордон.. Може хай на східному "просочуються"? Там голови рубають не часто... Навіть годувати обіцяють... І крим ....
показать весь комментарий
15.07.2024 13:59 Ответить
Аматори, хто ж такою маленькою групою їде? Треба мінімум, щоб осіб 200 колоною по три йшло
показать весь комментарий
15.07.2024 14:01 Ответить
Можно еще так:

https://news.liga.net/kiev/news/v-seti-pishut-o-trevoge-v-kievskoy-oblasti-iz-za-muzhchiny-na-deltaplane-vsu-ne-v-kurse В сети пишут о тревоге в Киевской области из-за "мужчины на дельтаплане". ВСУ не в курсе
показать весь комментарий
15.07.2024 14:07 Ответить
КомпАс им в ручьки))
Это, за бабло, Кило, которая подлодка, не нанять, купить!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:14 Ответить
Прошедшего року було... Вагнера... Не прошли...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:15 Ответить
Взвод дебілів.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:09 Ответить
Це 3-ій! А перший він завжди перший)))
показать весь комментарий
15.07.2024 14:16 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 14:21 Ответить
ZEленский та Тимошенко.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:41 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 14:26 Ответить
62... Хоч волієм?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:28 Ответить
Там всюли "пузани" бігають... Я худше(((
показать весь комментарий
15.07.2024 14:29 Ответить
Як вже зазначив вище пан Зольдат - майже комплектний platoon.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:00 Ответить
 
 