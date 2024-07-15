27 мужчин пытались попасть в Молдову, воспользовавшись указаниями администратора телеграмм-канала, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники задержали группу мужчин, которые пытались незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Для реализации своего плана потенциальные клиенты обратились за помощью к админу телеграмм-канала. В случае удачной переправки, последний получил бы от 4 до 7 тыс. долларов США с каждого на криптокошелек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту сбора мужчины добирались собственными силами - на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины.
Оттуда "путешественники" пешком направились к госгранице, однако поход длился не долго. В одном из сел Подольского района всех нарушителей задержали пограничники.
На нарушителей составили админпротоколы. Круг причастных лиц устанавливается, следственные действия продолжаются.
У разі вдалого переправлення, останній отримав би від 4 до 7 тис. доларів США з кожного на криптогаманець
Это 27 мудрецов, они бы заплатили, может быть, только в случае успешного завершения операции. Хоть на бабки не попали и славно
Марнуєте мізок тих, хто за підлогою скучив)
і без грошей..
штурмовики кордону срані
Тому без ЛЮСТРАЦІЇ та внесення, ще на учора, змін до законодавства про державну службу (категорій А Б В) тут не обійтися, як би не замилювати в ОПУ та КМУ і ВРУ це нагальне питання!!
користуйтесь безкоштовно !
Я нездивуюся якщо сімсот тисяч, які шукає сирський, зараз там тримають оборону.....
https://news.liga.net/kiev/news/v-seti-pishut-o-trevoge-v-kievskoy-oblasti-iz-za-muzhchiny-na-deltaplane-vsu-ne-v-kurse В сети пишут о тревоге в Киевской области из-за "мужчины на дельтаплане". ВСУ не в курсе
Это, за бабло, Кило, которая подлодка, не нанять, купить!!!