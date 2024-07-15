27 мужчин пытались попасть в Молдову, воспользовавшись указаниями администратора телеграмм-канала, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали группу мужчин, которые пытались незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Для реализации своего плана потенциальные клиенты обратились за помощью к админу телеграмм-канала. В случае удачной переправки, последний получил бы от 4 до 7 тыс. долларов США с каждого на криптокошелек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту сбора мужчины добирались собственными силами - на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины.

Оттуда "путешественники" пешком направились к госгранице, однако поход длился не долго. В одном из сел Подольского района всех нарушителей задержали пограничники.

На нарушителей составили админпротоколы. Круг причастных лиц устанавливается, следственные действия продолжаются.

