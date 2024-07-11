РУС
Двое мужчин пытались выехать в Румынию, спрятавшись за чемоданами, - ГПСУ. ВИДЕО

При осмотре микроавтобуса, который направлялся в Румынию, пограничники обнаружили двух мужчин, которые прятались за чемоданами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Ночью гражданин Украины на собственном микроавтобусе "Мерседес" прибыл в пункт пропуска "Красноильск" с намерением выехать в Румынию. При осмотре микроавтобуса пограничники обнаружили двух мужчин, которые прятались за чемоданами в салоне авто", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, водитель и "пассажиры" - жители Тернопольской области. Они являются давними знакомыми и в течение длительного времени планировали выезд за границу. Просчитывали различные варианты и, в конце концов, остановились на попытке пересечения границы через пункт пропуска. Однако законные основания выезда за границу имел только водитель авто.

Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В Национальную полицию направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Микроавтобус изъят. В отношении двух "пассажиров" составлены протоколы об административном правонарушении.

Госпогранслужба (6856) уклонисты (1099)
Ховатись за валізами - то є великий гріх!
показать весь комментарий
11.07.2024 16:48 Ответить
М треба було мати правільні паспорти і правильного прикордонника.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:01 Ответить
Коперфильд просто отдыхает рядом с этими дебилами.
показать весь комментарий
11.07.2024 18:09 Ответить
 
 