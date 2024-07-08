Пограничники обнаружили 3 уклонистов, которые 10 дней бродили по горам, пытаясь попасть в Румынию
Пограничники отдела "Богдан" Мукачевского отряда задержали трех уклонистов, которые 10 дней путешествовали по горам, пытаясь нелегально пересечь границу с Румынией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГПСУ,
Отмечается, что верхолазов наряд заметил сегодня утром за 20 метров до государственной границы. Двое волынян и закарпатец намеревались незаконно попасть в Румынию.
"Через 10 суток блужданий по горам, по самостоятельно проложенному маршруту, "туристы" смогли покорить выбранную вершину, однако не смогли избежать встречи с пограничниками, которые эффективно защищают украинскую границу", - говорится в сообщении.
Мужчин задержали и доставили в пограничное подразделение.
В отношении них составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.
В ГПСУ добавили, что в течение прошлых выходных пограничники отделения "Богдан" сняли с горных "туристических" маршрутов около двух десятков путешественников, некоторые из них не успели преодолеть даже половины намеченного пути.
Напомним, в МВД сообщали, ежедневно правоохранители задерживают десятки украинцев, которые пытаются незаконно пересечь границу.
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от ти особисто поклади на одну чашу вагів своє життя, а на іншу чашу вагів якийсь кущ в лісополосі.
третя штурмова така сама як і інші бригади
Можна відразу до штурмових підрозділів маринарки.
А це одні з найбоєздатніших командос у світі.
Тому цих, що їх зловили, треба посилати просто у кремль з завданням ліквідації всіх копій путіна!
Тому: за парЄбрік, свиняче рило!
Прост ******
Мапа,компас,куди заходе сонце-нє,не знаємо
За десять діб незорієнтуватися куди *********...
****** імбіцили у *************
Не вистачило одного дня, щоб впритул наблизитись до кордону і перетнути його.
Я бачу, що для таких "владів_8094" -- це ніби ******* герої. Куди тим хлопцям, що на передовій.
Ухилянти в Україні то поважні люди! Всі держслужбовці-ухилянти, навіть пролонгований президент є ухилянтом-рецидивістом.
Інша справа ст. 14 та 13 ч.2 Декларації прав людини, які систематично й порушують ці ухилянти. Ось з цим дійсно до ЄСПЛ.
- Траяску Романиа Маре!
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался!
1) ТЦКшний придурок Dust
2) вертухай-прикордонник Super Gut
3) пенсіонер-мент Ярема Стогін
Ой, то виявляється дружбан твого роботодавця теж криса
Парубки 10 днів певно з Коломиї чи Франика до кордону чимчикували
Так тоді заплатять поміркований штраф і за 10 днів знову спробують
перебратися вже через річку. І так до нескінченності