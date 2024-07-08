Пограничники обнаружили 3 уклонистов, которые 10 дней бродили по горам, пытаясь попасть в Румынию

Пограничники отдела "Богдан" Мукачевского отряда задержали трех уклонистов, которые 10 дней путешествовали по горам, пытаясь нелегально пересечь границу с Румынией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГПСУ,

Отмечается, что верхолазов наряд заметил сегодня утром за 20 метров до государственной границы. Двое волынян и закарпатец намеревались незаконно попасть в Румынию.

"Через 10 суток блужданий по горам, по самостоятельно проложенному маршруту, "туристы" смогли покорить выбранную вершину, однако не смогли избежать встречи с пограничниками, которые эффективно защищают украинскую границу", - говорится в сообщении.

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Мужчин задержали и доставили в пограничное подразделение.

В отношении них составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

В ГПСУ добавили, что в течение прошлых выходных пограничники отделения "Богдан" сняли с горных "туристических" маршрутов около двух десятков путешественников, некоторые из них не успели преодолеть даже половины намеченного пути.

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Напомним, в МВД сообщали, ежедневно правоохранители задерживают десятки украинцев, которые пытаются незаконно пересечь границу.