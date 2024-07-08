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Пограничники обнаружили 3 уклонистов, которые 10 дней бродили по горам, пытаясь попасть в Румынию

На Закарпатті атримали трьох ухилянтів

Пограничники отдела "Богдан" Мукачевского отряда задержали трех уклонистов, которые 10 дней путешествовали по горам, пытаясь нелегально пересечь границу с Румынией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГПСУ,

Отмечается, что верхолазов наряд заметил сегодня утром за 20 метров до государственной границы. Двое волынян и закарпатец намеревались незаконно попасть в Румынию.

"Через 10 суток блужданий по горам, по самостоятельно проложенному маршруту, "туристы" смогли покорить выбранную вершину, однако не смогли избежать встречи с пограничниками, которые эффективно защищают украинскую границу", - говорится в сообщении.

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Мужчин задержали и доставили в пограничное подразделение.

В отношении них составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

В ГПСУ добавили, что в течение прошлых выходных пограничники отделения "Богдан" сняли с горных "туристических" маршрутов около двух десятков путешественников, некоторые из них не успели преодолеть даже половины намеченного пути.

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Напомним, в МВД сообщали, ежедневно правоохранители задерживают десятки украинцев, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Автор: 

Госпогранслужба (6585) Румыния (1116) уклонисты (925) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+22
Зате випускають чиновників,олігархів і іншу шваль,яка всі роки наживалися на українцях.
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08.07.2024 22:03 Ответить
+17
Класно підготувались хлопці !
Прост ******
Мапа,компас,куди заходе сонце-нє,не знаємо
За десять діб незорієнтуватися куди *********...
****** імбіцили у *************
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08.07.2024 22:06 Ответить
+13
"Подвиги" охоронців концтабору. Тут таке регулярно адвокатують:
1) ТЦКшний придурок Dust
2) вертухай-прикордонник Super Gut
3) пенсіонер-мент Ярема Стогін
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08.07.2024 22:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Яка сильна воля до життя...
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08.07.2024 22:01 Ответить
10 діб в горах - пряма дорога в третю штурмову...
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08.07.2024 22:25 Ответить
В третю штурмову, киця, кого попало не беруть, ти щє повинен будеш довести спочатку, що вартий цього підрозділу. В цих чмонь 0 шансів туди попасти.
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08.07.2024 22:40 Ответить
у цих чмонь одна дорога - загинути за якусь лісополосу.

от ти особисто поклади на одну чашу вагів своє життя, а на іншу чашу вагів якийсь кущ в лісополосі.
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08.07.2024 23:40 Ответить
Ти помиляєшся....
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09.07.2024 00:04 Ответить
я не помиляюсь, а питаю про те, чи ціниш ти своє особисте єдине життя якимось кущем в лісопосадці
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09.07.2024 07:37 Ответить
Їх життя це ніщо порівняно з перемогою
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11.07.2024 07:21 Ответить
Самев цьому підрозділі, загинув мій знайомий. Дурень командир, поклав цілу роту
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08.07.2024 23:55 Ответить
Беруть усіх, м'ясо потрібно всім.
третя штурмова така сама як і інші бригади
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09.07.2024 05:27 Ответить
А у окпі не заблукають?)
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08.07.2024 22:53 Ответить
Зате випускають чиновників,олігархів і іншу шваль,яка всі роки наживалися на українцях.
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08.07.2024 22:03 Ответить
Дурню, оплати адвоката цим ухилянтам, а не патякай тут"
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08.07.2024 22:07 Ответить
Воно саме ухилянт і підгалдикує ухилянтам!
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08.07.2024 22:26 Ответить
закрий своє тухле *****, довбилоїд
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08.07.2024 22:39 Ответить
З вашого твердження є й винятки. До прикладу, власник ZEкагалу Коломойський, якого не випускають до США для зустрічі з представниками місцевої Феміди, хоча вони й дуже наполягають на цьому. Але з вини Зеленського, стара людина змушена терпіти пєкєльні борошна у буковельському сізо.
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09.07.2024 06:10 Ответить
Мотали круги?
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08.07.2024 22:04 Ответить
Намотували
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08.07.2024 22:54 Ответить
Накручували
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08.07.2024 22:56 Ответить
Виконали курс підготовки з виживання для морських котиків.

Можна відразу до штурмових підрозділів маринарки.
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08.07.2024 22:06 Ответить
В морські котики беруть тих, хто Тису перепливав. А ці - в горно-єгерські підрозділи.
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08.07.2024 22:09 Ответить
Справді. Саме SAS здають іспит на виживання в полонинах Шотландії.

А це одні з найбоєздатніших командос у світі.

Тому цих, що їх зловили, треба посилати просто у кремль з завданням ліквідації всіх копій путіна!
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08.07.2024 22:13 Ответить
А ти який курс підготовки виконав?
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08.07.2024 22:23 Ответить
Курс підготовки з виявлення таких прокацапських "ярославОв".

Тому: за парЄбрік, свиняче рило!
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08.07.2024 22:25 Ответить
Класно підготувались хлопці !
Прост ******
Мапа,компас,куди заходе сонце-нє,не знаємо
За десять діб незорієнтуватися куди *********...
****** імбіцили у *************
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08.07.2024 22:06 Ответить
На 10 добу були за 20 м від кордону. Номінанти на лайт-версію премії Дарвіна.
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08.07.2024 22:10 Ответить
Географію потрібно було вчити , а не курити в туалеті .
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08.07.2024 22:27 Ответить
"...На 10 добу були за 20 м від кордону..."
Не вистачило одного дня, щоб впритул наблизитись до кордону і перетнути його.
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09.07.2024 09:11 Ответить
Може вони спеціально вибрали якийсь труднодоступний шматок кордону і лізли туди через їпеня. Але хтось їх злив. Не здивуюся якщо там рер якийсь стоїть, який спалив їх мобілки.
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08.07.2024 22:12 Ответить
Теплові пастки там стоять, а також дрони та тепловізори. Не повезло їм трохи, що вийшли там де їх і чекали. Але тут і ДПСУ могли хитрість проявити, гра на двох як то кажуть..
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08.07.2024 22:35 Ответить
закупили однакові шортіки, клоуни.
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08.07.2024 22:40 Ответить
А хіба "ухилянт" -- це образа?

Я бачу, що для таких "владів_8094" -- це ніби ******* герої. Куди тим хлопцям, що на передовій.
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08.07.2024 22:09 Ответить
Ухилянте, подай на мене до суду
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08.07.2024 22:28 Ответить
дибіле я буду сміятися коли це торкнеться особисто тебе,бо ти нікчемне і кончене думаєшь що з твоєю тушкою нічого подібного не станеться,вчить історію,1945-1950 роки,будуть крайні...головне щоб це були ви!!!
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08.07.2024 22:58 Ответить
в ЄСПЧ за наклеп? а ти смішний...
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08.07.2024 22:33 Ответить
150,000 позовів з 2024 за протиправні дії всіх ,, правоохоронних,, та ,,державних,, владних структур України проти людини.,як ви думаєте чим відрізняється суд ЄСПЧ І суд в Гаазі??і хто з віддавших вам наказ на протиправні дії буде вас рятувати по приговору по порушення прав людини???
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08.07.2024 22:53 Ответить
смішні є ви,тому що впевнені у своїй правоті,а коли суди візмуть масовими однотипними скаргами ви продасте все майно щоб оплатити присуди по цим заявам
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08.07.2024 23:01 Ответить
Дарма ви так.
Ухилянти в Україні то поважні люди! Всі держслужбовці-ухилянти, навіть пролонгований президент є ухилянтом-рецидивістом.
Інша справа ст. 14 та 13 ч.2 Декларації прав людини, які систематично й порушують ці ухилянти. Ось з цим дійсно до ЄСПЛ.
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09.07.2024 06:21 Ответить
Едельвейси тренуються.
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08.07.2024 22:14 Ответить
Тут прощание с отечеством по форме номер пять было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:

- Траяску Романиа Маре!

Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.

- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался!
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08.07.2024 22:14 Ответить
- Бранзулетка !
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08.07.2024 22:57 Ответить
Из этих можно сразу сформировать взвод разведки
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08.07.2024 22:15 Ответить
А цих "спеців з орієнтування на місцевості" які Румунію не зайшли скопом на розмінування - будуть з мінного поля тікати по кожній міні пробіжаться
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08.07.2024 22:30 Ответить
Ти ж обоссишься, як тільки до тебе ці "в формі" підійдуть, клоуне...
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08.07.2024 22:45 Ответить
Срочно бравых паграничников наградать и перевести в ТЦК! Бравые парни.Берегут границу на замке,чтоб НАТОвские диверсанты не проникли или "цыганские бандформирования Орбана" не открыли "второй фронт" Все резервы нужно срочно кинуть на западный кордон...Враг не дремлет.Пятая колона бежит не оплатив..
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08.07.2024 22:27 Ответить
Срочно завалити москвороте дуло і відчепитися від ЗСУ і ДПСУ.
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08.07.2024 22:35 Ответить
https://censor.net/ua/news/3498226/*******************************************************************
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08.07.2024 22:50 Ответить
"Подвиги" охоронців концтабору. Тут таке регулярно адвокатують:
1) ТЦКшний придурок Dust
2) вертухай-прикордонник Super Gut
3) пенсіонер-мент Ярема Стогін
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08.07.2024 22:30 Ответить
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08.07.2024 22:32 Ответить
в концтаборі, наприклад "Ізоляції", ти б зараз на гантелі дупою сидів, киця.
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08.07.2024 22:36 Ответить
А я в Маямі з дружиною на пляжі купаюся. Бо не повірив у шашлики Зеленського і виїхав до того, як окупанти могли захопити моє місто і кинути мене в "Ізоляцію"
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09.07.2024 00:20 Ответить
Ще при Порошенку чи Прохфесорі встиг накрасти на Маямі?
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09.07.2024 01:13 Ответить
Зелі там не було?
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08.07.2024 22:37 Ответить
Прекрасна країна мрій Зеленського. З якої вже тікають "хоть чучелом, хоть тушкой", наче з проклятого Совка. За таку країну і стояли на Майданах, авжеж.
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08.07.2024 22:39 Ответить
але тікають чомусь тільки криси...
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08.07.2024 22:39 Ответить

Ой, то виявляється дружбан твого роботодавця теж криса
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08.07.2024 22:58 Ответить
При попередьноьому президентові такого не було - всі їхали куди бажали, ніяких тцк від трижди уклоніста - в це повірити важко, для дебілів - але ніхто нікого ні катував, не вбивав у військоматах, в автівки не запихував, і при тому шо у ЗСУ захищали країну понад 300 тисяч добровольців. Вам, зебіли, таке і не снилось - ДОБРОВОЛЬЦІ. Але ж вас з 73% їб...тих, десь має бути 3-4 міліона чоловіків військозабовйязаних шо повинні та можуть захищати свій вибір та зеленского. Де ви су..ки, чому не на фронті? Знаю де ви - Одеса, курорт, данілка, 24 рік - кому смерть та кров - кому концерти та наркота - https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0 https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0

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08.07.2024 22:42 Ответить
А ви в якій бригаді служите?
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08.07.2024 23:00 Ответить
Яж кажу - для дебілів повірити важко. Я в ніякій бригаді вже не служу.
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08.07.2024 23:08 Ответить
Воно і не дивно
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08.07.2024 23:10 Ответить
Звичайно не дивно. Після того як мудрили обрали ось це тіло що розброювало Азов, а потім у 22 році здало йього та 36 Бригаду Морпіхів з Миколаїва у полон своїм хазяївам то - нашо воно мені - до речі - той військовий на якого плигав гнида помер через 2 місяці - лікарі сказали - онкологія. Схоже шо у хлопця онкологія? - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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08.07.2024 23:55 Ответить
Та всі йього посіпаки почали волати про скорочення ЗСУ - https://ua.news/ru/ukraine/glava-fraktsii-slugi-naroda-schitaet-chto-ukraine-stoit-sokratit-armiyu https://ua.news/ru/ukraine/glava-fraktsii-slugi-naroda-schitaet-chto-ukraine-stoit-sokratit-armiyu

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09.07.2024 00:14 Ответить
Ага, 300 тисяч добровольців не могли звільнити Донбас від 20 тисяч орків при минулому президентові
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08.07.2024 23:28 Ответить
Звідки інфа про 20 тисяч.
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08.07.2024 23:57 Ответить
"Чем больше наловлю, тем буду я сильней и всех победю !" (с).
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08.07.2024 22:53 Ответить
Сьогодні на зміні тільки Анна та Алекс, йой а де Стадник Дужик Дуст Тесленко...
Парубки 10 днів певно з Коломиї чи Франика до кордону чимчикували
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08.07.2024 22:55 Ответить
Батальон Трансильвания шел на учебные сборы, попутно посмотреть замок Влада Дракулы
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08.07.2024 22:55 Ответить
ще три призедента попались.
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08.07.2024 23:06 Ответить
концтабір імені просроченого унюханого зельца, ухилянти з мусорами відловлюють цивільних та посилають захищать себе та бездарну владу мародерів та клептоманів.
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08.07.2024 23:13 Ответить
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08.07.2024 23:16 Ответить
ось типовий ухилянт.

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08.07.2024 23:18 Ответить
Якби ці прикордонники, які "ефективно захищають український кордон", так само ефективно його захищали і 24.02.2022. Тоді, всіх їх, як вітром здуло, нікого не було.
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09.07.2024 00:18 Ответить
Це практично готові бійці для українського Едельвейсу. Будуть штурмувати донецькі терикони.
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09.07.2024 01:15 Ответить
І що тепер? Ну раз у них виродків не вдалося здриснути через гори.
Так тоді заплатять поміркований штраф і за 10 днів знову спробують
перебратися вже через річку. І так до нескінченності
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09.07.2024 03:59 Ответить
Генофонд нации...
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09.07.2024 08:13 Ответить
Де рішення суду що вони ухилянти,ми в загалі правова держава?Цензор ви що?
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09.07.2024 08:34 Ответить
 
 