На Одесщине разоблачили правоохранителя, за деньги переправлявшего военнообязанных в Молдову

В Одесской области работники ГБР совместно с СБУ и Госпогранслужбой заблокировали очередной канал переправки военнообязанных мужчин в Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Оказалось, что за организацией очередной схемы переправки военнообязанных мужчин стоит заместитель начальника отдела одного из правоохранительных органов. Незаконную деятельность правоохранитель начал в феврале 2024 года.

Мужчина действовал не сам - он привлек трех гражданских, которые занимались поиском желающих за деньги незаконно покинуть страну.

Сам правоохранитель планировал маршруты и время пересечения границы вне пунктов пропуска и минуя пограничные наряды. "Клиентов" дельцы вывозили из Украины собственным транспортом. За свои услуги участники схемы брали 6-10 тыс. долларов США с человека.

Следователи установили, что злоумышленники успели заработать по меньшей мере на 9 уклонистах.

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Должностному лицу, наладившему канал переправки военнообязанных мужчин, сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

"Сейчас ГБР устанавливает полный круг причастных к сделке лиц. Решается вопрос о сообщении о подозрении гражданским сообщникам чиновника", - сообщила пресс-служба Бюро.

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