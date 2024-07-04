На Одесщине разоблачили правоохранителя, за деньги переправлявшего военнообязанных в Молдову
В Одесской области работники ГБР совместно с СБУ и Госпогранслужбой заблокировали очередной канал переправки военнообязанных мужчин в Молдову.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Оказалось, что за организацией очередной схемы переправки военнообязанных мужчин стоит заместитель начальника отдела одного из правоохранительных органов. Незаконную деятельность правоохранитель начал в феврале 2024 года.
Мужчина действовал не сам - он привлек трех гражданских, которые занимались поиском желающих за деньги незаконно покинуть страну.
Сам правоохранитель планировал маршруты и время пересечения границы вне пунктов пропуска и минуя пограничные наряды. "Клиентов" дельцы вывозили из Украины собственным транспортом. За свои услуги участники схемы брали 6-10 тыс. долларов США с человека.
Следователи установили, что злоумышленники успели заработать по меньшей мере на 9 уклонистах.
Должностному лицу, наладившему канал переправки военнообязанных мужчин, сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
"Сейчас ГБР устанавливает полный круг причастных к сделке лиц. Решается вопрос о сообщении о подозрении гражданским сообщникам чиновника", - сообщила пресс-служба Бюро.
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Йому спасьонниє повинні ще при житті пам'ятник поставити.
Хіба не для цього кордони закрили?