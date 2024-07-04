На Одещині викрили правоохоронця, який за гроші переправляв військовозобов’язаних до Молдови

На Одещині працівники ДБР спільно з СБУ та Держприкордонслужбою заблокували черговий канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Виявилося, що за організацією чергової схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків стоїть заступник начальника відділу одного з правоохоронних органів. Незаконну діяльність правоохоронець розпочав у лютому 2024 року.

Чоловік діяв не сам - він залучив трьох цивільних, які займались пошуком охочих за гроші незаконно покинути країну.

Сам правоохоронець планував маршрути та час перетину кордону поза межами пунктів пропуску та оминаючи прикордонні наряди. "Клієнтів" ділки вивозили з України власним транспортом. За свої послуги учасники схеми брали 6-10 тис. доларів США з особи.

Слідчі встановили, що зловмисники встигли заробити щонайменше на 9 ухилянтах.

Читайте також: На Одещині одразу 47 чоловіків намагалися незаконно виїхати до Молдови, - журналіст Глагола. ФОТО

Посадовцю, який налагодив канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

"Наразі ДБР встановлює повне коло причетних до оборудки осіб. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру цивільним спільникам посадовця", - повідомила пресслужба Бюро.

Читайте також: Останнім часом спостерігається збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону,- ДПСУ