Прикордонники виявили 3 ухилянтів, які 10 днів блукали горами, намагаючись потрапити до Румунії
Прикордонники відділу "Богдан" Мукачівського загону затримали трьох ухилянтів, які 10 днів мандрували горами, намагаючись нелегально перетнути кордон з Румунією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДПСУ,
Зазначається, що верхолазів наряд помітив сьогодні вранці за 20 метрів до державної межі. Двоє волинян та закарпатець мали намір незаконно потрапити в Румунію.
"Через 10 діб блукань горами, за самостійно прокладеним маршрутом, "туристи" змогли підкорити обрану вершину, проте не змогли уникнути зустрічі з прикордонниками, які ефективно захищають український кордон", - ідеться в повідомленні.
Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу.
Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.
У ДПСУ додали, що впродовж минулих вихідних прикордонники відділення "Богдан" зняли з гірських "туристичних" маршрутів близько двох десятків мандрівників, деякі з них не встигли здолати навіть половини наміченого шляху.
Нагадаємо, у МВС повідомляли, щодня правоохоронці затримують десятки українців, які намагаються незаконно перетнути кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от ти особисто поклади на одну чашу вагів своє життя, а на іншу чашу вагів якийсь кущ в лісополосі.
третя штурмова така сама як і інші бригади
Можна відразу до штурмових підрозділів маринарки.
А це одні з найбоєздатніших командос у світі.
Тому цих, що їх зловили, треба посилати просто у кремль з завданням ліквідації всіх копій путіна!
Тому: за парЄбрік, свиняче рило!
Прост ******
Мапа,компас,куди заходе сонце-нє,не знаємо
За десять діб незорієнтуватися куди *********...
****** імбіцили у *************
Не вистачило одного дня, щоб впритул наблизитись до кордону і перетнути його.
Я бачу, що для таких "владів_8094" -- це ніби ******* герої. Куди тим хлопцям, що на передовій.
Ухилянти в Україні то поважні люди! Всі держслужбовці-ухилянти, навіть пролонгований президент є ухилянтом-рецидивістом.
Інша справа ст. 14 та 13 ч.2 Декларації прав людини, які систематично й порушують ці ухилянти. Ось з цим дійсно до ЄСПЛ.
- Траяску Романиа Маре!
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался!
1) ТЦКшний придурок Dust
2) вертухай-прикордонник Super Gut
3) пенсіонер-мент Ярема Стогін
Ой, то виявляється дружбан твого роботодавця теж криса
Парубки 10 днів певно з Коломиї чи Франика до кордону чимчикували
Так тоді заплатять поміркований штраф і за 10 днів знову спробують
перебратися вже через річку. І так до нескінченності