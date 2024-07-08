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Новини
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Прикордонники виявили 3 ухилянтів, які 10 днів блукали горами, намагаючись потрапити до Румунії

На Закарпатті атримали трьох ухилянтів

Прикордонники відділу "Богдан" Мукачівського загону затримали трьох ухилянтів, які 10 днів мандрували горами, намагаючись нелегально перетнути кордон з Румунією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДПСУ,

Зазначається, що верхолазів наряд помітив сьогодні вранці за 20 метрів до державної межі. Двоє волинян та закарпатець мали намір незаконно потрапити в Румунію.

"Через 10 діб блукань горами, за самостійно прокладеним маршрутом, "туристи" змогли підкорити обрану вершину, проте не змогли уникнути зустрічі з прикордонниками, які ефективно захищають український кордон", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті прикордонники виявили 4 ухилянтів, які планували перепливати Тису

Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу.

Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.

У ДПСУ додали, що впродовж минулих вихідних прикордонники відділення "Богдан" зняли з гірських "туристичних" маршрутів близько двох десятків мандрівників, деякі з них не встигли здолати навіть половини наміченого шляху.

Читайте: На Одещині викрили правоохоронця, який за гроші переправляв військовозобов’язаних до Молдови

Нагадаємо, у МВС повідомляли, щодня правоохоронці затримують десятки українців, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) Румунія (1192) ухилянти (998) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+22
Зате випускають чиновників,олігархів і іншу шваль,яка всі роки наживалися на українцях.
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08.07.2024 22:03 Відповісти
+17
Класно підготувались хлопці !
Прост ******
Мапа,компас,куди заходе сонце-нє,не знаємо
За десять діб незорієнтуватися куди *********...
****** імбіцили у *************
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08.07.2024 22:06 Відповісти
+13
"Подвиги" охоронців концтабору. Тут таке регулярно адвокатують:
1) ТЦКшний придурок Dust
2) вертухай-прикордонник Super Gut
3) пенсіонер-мент Ярема Стогін
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08.07.2024 22:30 Відповісти
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Яка сильна воля до життя...
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08.07.2024 22:01 Відповісти
10 діб в горах - пряма дорога в третю штурмову...
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08.07.2024 22:25 Відповісти
В третю штурмову, киця, кого попало не беруть, ти щє повинен будеш довести спочатку, що вартий цього підрозділу. В цих чмонь 0 шансів туди попасти.
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08.07.2024 22:40 Відповісти
у цих чмонь одна дорога - загинути за якусь лісополосу.

от ти особисто поклади на одну чашу вагів своє життя, а на іншу чашу вагів якийсь кущ в лісополосі.
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08.07.2024 23:40 Відповісти
Ти помиляєшся....
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09.07.2024 00:04 Відповісти
я не помиляюсь, а питаю про те, чи ціниш ти своє особисте єдине життя якимось кущем в лісопосадці
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09.07.2024 07:37 Відповісти
Їх життя це ніщо порівняно з перемогою
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11.07.2024 07:21 Відповісти
Самев цьому підрозділі, загинув мій знайомий. Дурень командир, поклав цілу роту
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08.07.2024 23:55 Відповісти
Беруть усіх, м'ясо потрібно всім.
третя штурмова така сама як і інші бригади
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09.07.2024 05:27 Відповісти
А у окпі не заблукають?)
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08.07.2024 22:53 Відповісти
Зате випускають чиновників,олігархів і іншу шваль,яка всі роки наживалися на українцях.
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08.07.2024 22:03 Відповісти
Дурню, оплати адвоката цим ухилянтам, а не патякай тут"
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08.07.2024 22:07 Відповісти
Воно саме ухилянт і підгалдикує ухилянтам!
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08.07.2024 22:26 Відповісти
закрий своє тухле *****, довбилоїд
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08.07.2024 22:39 Відповісти
З вашого твердження є й винятки. До прикладу, власник ZEкагалу Коломойський, якого не випускають до США для зустрічі з представниками місцевої Феміди, хоча вони й дуже наполягають на цьому. Але з вини Зеленського, стара людина змушена терпіти пєкєльні борошна у буковельському сізо.
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09.07.2024 06:10 Відповісти
Мотали круги?
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08.07.2024 22:04 Відповісти
Намотували
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08.07.2024 22:54 Відповісти
Накручували
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08.07.2024 22:56 Відповісти
Виконали курс підготовки з виживання для морських котиків.

Можна відразу до штурмових підрозділів маринарки.
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08.07.2024 22:06 Відповісти
В морські котики беруть тих, хто Тису перепливав. А ці - в горно-єгерські підрозділи.
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08.07.2024 22:09 Відповісти
Справді. Саме SAS здають іспит на виживання в полонинах Шотландії.

А це одні з найбоєздатніших командос у світі.

Тому цих, що їх зловили, треба посилати просто у кремль з завданням ліквідації всіх копій путіна!
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08.07.2024 22:13 Відповісти
А ти який курс підготовки виконав?
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08.07.2024 22:23 Відповісти
Курс підготовки з виявлення таких прокацапських "ярославОв".

Тому: за парЄбрік, свиняче рило!
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08.07.2024 22:25 Відповісти
Класно підготувались хлопці !
Прост ******
Мапа,компас,куди заходе сонце-нє,не знаємо
За десять діб незорієнтуватися куди *********...
****** імбіцили у *************
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08.07.2024 22:06 Відповісти
На 10 добу були за 20 м від кордону. Номінанти на лайт-версію премії Дарвіна.
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08.07.2024 22:10 Відповісти
Географію потрібно було вчити , а не курити в туалеті .
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08.07.2024 22:27 Відповісти
"...На 10 добу були за 20 м від кордону..."
Не вистачило одного дня, щоб впритул наблизитись до кордону і перетнути його.
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09.07.2024 09:11 Відповісти
Може вони спеціально вибрали якийсь труднодоступний шматок кордону і лізли туди через їпеня. Але хтось їх злив. Не здивуюся якщо там рер якийсь стоїть, який спалив їх мобілки.
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08.07.2024 22:12 Відповісти
Теплові пастки там стоять, а також дрони та тепловізори. Не повезло їм трохи, що вийшли там де їх і чекали. Але тут і ДПСУ могли хитрість проявити, гра на двох як то кажуть..
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08.07.2024 22:35 Відповісти
закупили однакові шортіки, клоуни.
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08.07.2024 22:40 Відповісти
А хіба "ухилянт" -- це образа?

Я бачу, що для таких "владів_8094" -- це ніби ******* герої. Куди тим хлопцям, що на передовій.
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08.07.2024 22:09 Відповісти
Ухилянте, подай на мене до суду
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08.07.2024 22:28 Відповісти
дибіле я буду сміятися коли це торкнеться особисто тебе,бо ти нікчемне і кончене думаєшь що з твоєю тушкою нічого подібного не станеться,вчить історію,1945-1950 роки,будуть крайні...головне щоб це були ви!!!
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08.07.2024 22:58 Відповісти
в ЄСПЧ за наклеп? а ти смішний...
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08.07.2024 22:33 Відповісти
150,000 позовів з 2024 за протиправні дії всіх ,, правоохоронних,, та ,,державних,, владних структур України проти людини.,як ви думаєте чим відрізняється суд ЄСПЧ І суд в Гаазі??і хто з віддавших вам наказ на протиправні дії буде вас рятувати по приговору по порушення прав людини???
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08.07.2024 22:53 Відповісти
смішні є ви,тому що впевнені у своїй правоті,а коли суди візмуть масовими однотипними скаргами ви продасте все майно щоб оплатити присуди по цим заявам
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08.07.2024 23:01 Відповісти
Дарма ви так.
Ухилянти в Україні то поважні люди! Всі держслужбовці-ухилянти, навіть пролонгований президент є ухилянтом-рецидивістом.
Інша справа ст. 14 та 13 ч.2 Декларації прав людини, які систематично й порушують ці ухилянти. Ось з цим дійсно до ЄСПЛ.
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09.07.2024 06:21 Відповісти
Едельвейси тренуються.
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08.07.2024 22:14 Відповісти
Тут прощание с отечеством по форме номер пять было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:

- Траяску Романиа Маре!

Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.

- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался!
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08.07.2024 22:14 Відповісти
- Бранзулетка !
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08.07.2024 22:57 Відповісти
Из этих можно сразу сформировать взвод разведки
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08.07.2024 22:15 Відповісти
А цих "спеців з орієнтування на місцевості" які Румунію не зайшли скопом на розмінування - будуть з мінного поля тікати по кожній міні пробіжаться
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08.07.2024 22:30 Відповісти
Ти ж обоссишься, як тільки до тебе ці "в формі" підійдуть, клоуне...
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08.07.2024 22:45 Відповісти
Срочно бравых паграничников наградать и перевести в ТЦК! Бравые парни.Берегут границу на замке,чтоб НАТОвские диверсанты не проникли или "цыганские бандформирования Орбана" не открыли "второй фронт" Все резервы нужно срочно кинуть на западный кордон...Враг не дремлет.Пятая колона бежит не оплатив..
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08.07.2024 22:27 Відповісти
Срочно завалити москвороте дуло і відчепитися від ЗСУ і ДПСУ.
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08.07.2024 22:35 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3498226/*******************************************************************
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08.07.2024 22:50 Відповісти
"Подвиги" охоронців концтабору. Тут таке регулярно адвокатують:
1) ТЦКшний придурок Dust
2) вертухай-прикордонник Super Gut
3) пенсіонер-мент Ярема Стогін
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08.07.2024 22:30 Відповісти
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08.07.2024 22:32 Відповісти
в концтаборі, наприклад "Ізоляції", ти б зараз на гантелі дупою сидів, киця.
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08.07.2024 22:36 Відповісти
А я в Маямі з дружиною на пляжі купаюся. Бо не повірив у шашлики Зеленського і виїхав до того, як окупанти могли захопити моє місто і кинути мене в "Ізоляцію"
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09.07.2024 00:20 Відповісти
Ще при Порошенку чи Прохфесорі встиг накрасти на Маямі?
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09.07.2024 01:13 Відповісти
Зелі там не було?
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08.07.2024 22:37 Відповісти
Прекрасна країна мрій Зеленського. З якої вже тікають "хоть чучелом, хоть тушкой", наче з проклятого Совка. За таку країну і стояли на Майданах, авжеж.
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08.07.2024 22:39 Відповісти
але тікають чомусь тільки криси...
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08.07.2024 22:39 Відповісти

Ой, то виявляється дружбан твого роботодавця теж криса
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08.07.2024 22:58 Відповісти
При попередьноьому президентові такого не було - всі їхали куди бажали, ніяких тцк від трижди уклоніста - в це повірити важко, для дебілів - але ніхто нікого ні катував, не вбивав у військоматах, в автівки не запихував, і при тому шо у ЗСУ захищали країну понад 300 тисяч добровольців. Вам, зебіли, таке і не снилось - ДОБРОВОЛЬЦІ. Але ж вас з 73% їб...тих, десь має бути 3-4 міліона чоловіків військозабовйязаних шо повинні та можуть захищати свій вибір та зеленского. Де ви су..ки, чому не на фронті? Знаю де ви - Одеса, курорт, данілка, 24 рік - кому смерть та кров - кому концерти та наркота - https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0 https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0

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08.07.2024 22:42 Відповісти
А ви в якій бригаді служите?
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08.07.2024 23:00 Відповісти
Яж кажу - для дебілів повірити важко. Я в ніякій бригаді вже не служу.
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08.07.2024 23:08 Відповісти
Воно і не дивно
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08.07.2024 23:10 Відповісти
Звичайно не дивно. Після того як мудрили обрали ось це тіло що розброювало Азов, а потім у 22 році здало йього та 36 Бригаду Морпіхів з Миколаїва у полон своїм хазяївам то - нашо воно мені - до речі - той військовий на якого плигав гнида помер через 2 місяці - лікарі сказали - онкологія. Схоже шо у хлопця онкологія? - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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08.07.2024 23:55 Відповісти
Та всі йього посіпаки почали волати про скорочення ЗСУ - https://ua.news/ru/ukraine/glava-fraktsii-slugi-naroda-schitaet-chto-ukraine-stoit-sokratit-armiyu https://ua.news/ru/ukraine/glava-fraktsii-slugi-naroda-schitaet-chto-ukraine-stoit-sokratit-armiyu

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09.07.2024 00:14 Відповісти
Ага, 300 тисяч добровольців не могли звільнити Донбас від 20 тисяч орків при минулому президентові
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08.07.2024 23:28 Відповісти
Звідки інфа про 20 тисяч.
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08.07.2024 23:57 Відповісти
"Чем больше наловлю, тем буду я сильней и всех победю !" (с).
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08.07.2024 22:53 Відповісти
Сьогодні на зміні тільки Анна та Алекс, йой а де Стадник Дужик Дуст Тесленко...
Парубки 10 днів певно з Коломиї чи Франика до кордону чимчикували
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08.07.2024 22:55 Відповісти
Батальон Трансильвания шел на учебные сборы, попутно посмотреть замок Влада Дракулы
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08.07.2024 22:55 Відповісти
ще три призедента попались.
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08.07.2024 23:06 Відповісти
концтабір імені просроченого унюханого зельца, ухилянти з мусорами відловлюють цивільних та посилають захищать себе та бездарну владу мародерів та клептоманів.
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08.07.2024 23:13 Відповісти
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08.07.2024 23:16 Відповісти
ось типовий ухилянт.

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08.07.2024 23:18 Відповісти
Якби ці прикордонники, які "ефективно захищають український кордон", так само ефективно його захищали і 24.02.2022. Тоді, всіх їх, як вітром здуло, нікого не було.
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09.07.2024 00:18 Відповісти
Це практично готові бійці для українського Едельвейсу. Будуть штурмувати донецькі терикони.
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09.07.2024 01:15 Відповісти
І що тепер? Ну раз у них виродків не вдалося здриснути через гори.
Так тоді заплатять поміркований штраф і за 10 днів знову спробують
перебратися вже через річку. І так до нескінченності
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09.07.2024 03:59 Відповісти
Генофонд нации...
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09.07.2024 08:13 Відповісти
Де рішення суду що вони ухилянти,ми в загалі правова держава?Цензор ви що?
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09.07.2024 08:34 Відповісти
 
 