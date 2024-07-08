Прикордонники виявили 3 ухилянтів, які 10 днів блукали горами, намагаючись потрапити до Румунії

Прикордонники відділу "Богдан" Мукачівського загону затримали трьох ухилянтів, які 10 днів мандрували горами, намагаючись нелегально перетнути кордон з Румунією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДПСУ,

Зазначається, що верхолазів наряд помітив сьогодні вранці за 20 метрів до державної межі. Двоє волинян та закарпатець мали намір незаконно потрапити в Румунію.

"Через 10 діб блукань горами, за самостійно прокладеним маршрутом, "туристи" змогли підкорити обрану вершину, проте не змогли уникнути зустрічі з прикордонниками, які ефективно захищають український кордон", - ідеться в повідомленні.

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Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу.

Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.

У ДПСУ додали, що впродовж минулих вихідних прикордонники відділення "Богдан" зняли з гірських "туристичних" маршрутів близько двох десятків мандрівників, деякі з них не встигли здолати навіть половини наміченого шляху.

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Нагадаємо, у МВС повідомляли, щодня правоохоронці затримують десятки українців, які намагаються незаконно перетнути кордон.