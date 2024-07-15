Подразделение, где воюет Татьяна Чорновол, получило 100 FPV-дронов: Будет два месяца насыщенной работы

Журналистка, общественная активистка и участница Революции Достоинства Татьяна Черновол еще перед полномасштабным вторжением выучилась на оператора ПТРК "Стугна", ведь была уверена, что Путин рано или поздно начнет большую войну против Украины. И в первый день полномасштабного вторжения она пошла на фронт - уничтожать "Стугнами" бронетехнику россиян на подступах к столице.

Но война за два с половиной года изменилась и Черновол срочно освоила работу с FPV-дронами. Теперь ее расчет уничтожает врага и "Стугнами", и дронами на южном фронте. Дронов постоянно не хватает - говорит Таня. Государство их на экипаж ПТРК вообще не выделяет, вся надежда на волонтеров и спонсоров. Петр Порошенко, который привез технику бригадам на Юг, сделал Татьяне самый желанный подарок - 100 качественных дронов-камикадзе.

Черновол сразу же по-деловому "распаковала" и рассмотрела сюрприз.

"Мне сегодня привезли FPV-дроны-камикадзе. Мы еще не смотрели, чем они здесь наполнены. Но даже я держу это в руках - это дрон чрезвычайного качества. Во-первых, здесь встроенная плата инициации. Это дополнительная безопасность. Потому что я включаю инициацию боеприпаса на пульте. То есть я "взлетаю" - он не включен, а когда уже летит, я пролетаю наших, над врагом на пульте включаю, и это означает, что уже при ударе у меня сработает БК. И эта встроенная плата инициации - это супер. Потому что всегда со всеми дронами, которые к нам приходят, мы очень мучаемся, чтобы достать эти платы", - рассказывает военная и добавляет: бывают случаи, когда не очень качественные дроны взрываются прямо над головами наших бойцов.









"Вижу, что у дрона очень хорошие пропы. Такие твердые пропы - это значит, что дрон будет стабилен во время полета. А это для дрона важно. Очень в последнее время мы мучились с антеннами. Покупаем эти вещи. То есть приходит какой-то дрон, все, что надо для улучшения - покупаем за боевые. Антенны невозможно купить в стране. А тут, вижу, стоит эта антенна. Я уже по внешнему виду разбираюсь, что это хорошая антенна", - отмечает Черновол.

"А особенно тепло от того, что Порошенко беспокоится о моей жизни. Сегодня разбирала коробки, нашла, что кроме дронов, в одной - наземная станция управления, а там кабель - 30 метров плюс еще 30 метров подключения. То есть пилот может быть от станции аж на 60 метров. Что это значит. Это означает дополнительные бонусы выживания, потому что именно станция это место вражеского поражения фпвишников. Чтобы вы поняли, я работала на 15 метрах. Это очень мало, это по сути рядом, потому что станция поднимается на высоту. И было у нас, что по станции прилетело вражеское фпв. Хорошо, что фпв, а не ракета или каб, что часто у нас на линии случается с фпвишниками", - рассказала Чорновол в соцсетях.

"Мы пытались удлинить эту дистанцию. Купить качественный провод трудно. Не качественный - потеря сигнала. Добились 30 метров, вражеская фпв нам его покромсала и снова работали на 15. А здесь 30 и 30. Это очень важно", - отмечает Татьяна.

"Для меня это - чрезвычайный подарок. Вот у меня расчет, один экипаж: я - первый пилот, Витя - второй пилот, Макс - сапер. Еще у нас есть инженер, который обслуживает, чтобы все это долетало до врага - перепаивает, переставляет. Это у нас экипаж. Но так было, что временно ко мне бригада отправила еще два экипажа. И у нас на три экипажа было 30 дронов в месяц. 30 дронов это и для одного экипажа мало", - говорит Таня.

"Мы работаем очень аккуратно. Для нас дроны - это ценность. Мы стараемся делать так, чтобы каждый дрон долетал до цели. Вот это - на два месяца работы у меня будет дополнительно. Это будет два месяца такой насыщенной работы. Это будет просто класс", - не скрывает эмоций Черновол.

Стоимость только этой партии дронов - 1 млн 400 тыс грн. Бойцы говорят: эффективность использования будет как минимум 60%. А это означает десятки уничтоженных оккупантов и сожженная вражеская техника.

Татьяна Черновол убеждена: предпосылка украинской победы в повышении профессионализма армии, новейшем оружии и постоянном развитии. "Команды, которые постоянно учатся, постоянно работают с новым оборудованием. Потому что FPV-шки постоянно меняются. За эти полгода, что мы работаем с FPV, из тех, что мы начинали, уже никуда не долетят", - констатирует Черновол.

"Это будущее нашей армии, должны быть профессиональные команды с оружием. Команды, которые жалеют своих людей. Командиры, которые понимают, что людей надо развивать. Мы победим - мы обречены победить", - убеждена Татьяна Черновол.