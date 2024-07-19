Оккупанты за минувшие сутки обстреляли Купянск, Казачью Лопань и села Купянского и Богодуховского района, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские захватчики ударили по Харьковщине ФАБ-1500, РСЗО и БПЛА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью россияне ударили по Чугуеву, пострадали 9 человек, из них - 14-летний ребенок.

Вечером 18 июля, около 22:00, враг обстрелял Купянск ФАБ-1500. В городе поврежден частный дом, двухэтажное здание предприятия.

Днем оккупанты из РСЗО ударили по селу Казачья Лопань, было повреждено 5 частных домов и автомобиль.

В селе Ивашки Богодуховского района в результате обстрела FРV-дроном уничтожен частный дом.

Ночью 18 июля в селе Глушковка в результате авиационного обстрела ФАБ-250 повреждены частные дома. Погибла гражданская женщина, получили ранения двое гражданских мужчин. В населенном пункте обнаружен неразорвавшийся вражеский КАБ-250.

























