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Оккупанты за минувшие сутки обстреляли Купянск, Казачью Лопань и села Купянского и Богодуховского района, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские захватчики ударили по Харьковщине ФАБ-1500, РСЗО и БПЛА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью россияне ударили по Чугуеву, пострадали 9 человек, из них - 14-летний ребенок.

Вечером 18 июля, около 22:00, враг обстрелял Купянск ФАБ-1500. В городе поврежден частный дом, двухэтажное здание предприятия.

Обстріл Куп'янська 18 липня

Днем оккупанты из РСЗО ударили по селу Казачья Лопань, было повреждено 5 частных домов и автомобиль.

В селе Ивашки Богодуховского района в результате обстрела FРV-дроном уничтожен частный дом.

Ночью 18 июля в селе Глушковка в результате авиационного обстрела ФАБ-250 повреждены частные дома. Погибла гражданская женщина, получили ранения двое гражданских мужчин. В населенном пункте обнаружен неразорвавшийся вражеский КАБ-250.

Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня
Обстріли Харківщини 18 липня

Автор: 

обстрел (28239) Харьковщина (5577) Купянск (695)


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Якщо раніше ще інколи була якась відповідь по рашиських цілях, то зараз рашисти що хочуть то роблять ,а саме свідомо убивають мирних громадян ,руйнують житлові будинки і інфраструктуру і всі мовчать ,мовчить влада ,мовчить світове співтовариство.
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19.07.2024 11:05 Ответить
Следующий кандидат в президенты Украины должен основной национальной идеей объяыить восстановление ядерного потенциала. Опыт и специалисты есть, миллиардов 5-10 долларов на это дело найдутся. И плевать на стоны, Будапештские меморандумы не работают. Если бы кацапы знали, что в москву может прилететь ракета с ядерной боеголовкой, они бы 1000 раз подумали о том, во что может вылиться их "сво".
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19.07.2024 11:16 Ответить
 
 