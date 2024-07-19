Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ медицинский бронеавтомобиль "Казак-5МЕД". ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новый медицинский бронеавтомобиль "Козак-5МЕД".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

"Козак-5МЕД" создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и пуль калибра 7.62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля имеет усиленную защиту, которая выдерживает подрыв мощностью эквивалентной 6 кг тротила.

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Как отмечают в Минобороны, сейчас военные медики используют для эвакуации различные транспортные средства в зависимости от ситуации. Среди них есть модифицированные для медицинских нужд советские гусеничные МТ-ЛБ, британские FV104 "Samaritan", специализированные пикапы "Богдан", американские HMMWV M1152, а также различные марки квадроциклов и гексоциклов.