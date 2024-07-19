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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ медицинский бронеавтомобиль "Казак-5МЕД". ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новый медицинский бронеавтомобиль "Козак-5МЕД".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

бронеавтомобіль Козак-5МЕД

"Козак-5МЕД" создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и пуль калибра 7.62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля имеет усиленную защиту, которая выдерживает подрыв мощностью эквивалентной 6 кг тротила.

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Как отмечают в Минобороны, сейчас военные медики используют для эвакуации различные транспортные средства в зависимости от ситуации. Среди них есть модифицированные для медицинских нужд советские гусеничные МТ-ЛБ, британские FV104 "Samaritan", специализированные пикапы "Богдан", американские HMMWV M1152, а также различные марки квадроциклов и гексоциклов.

авто (4222) Минобороны (9453) ВСУ (6736)


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І СКІЛЬКИ допустило їх , гребане МО!...? Два чи три?!...
Що не день - ловлять крадіїв, на десятки мільйонів!... Але рибалка спортивна - відпускають всіх..., як от льоху фаберже!...
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19.07.2024 22:13 Ответить
кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах новий медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД".

Джерело:
Допускається не кількість, а тип, модель. А кількість потім буде хоч тисяча.
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19.07.2024 22:24 Ответить
Тобто 2 чи 3 МО допустило, а з 4-го вже не допустять ? Ви там трохи розберіться з власною зрадою.
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19.07.2024 23:30 Ответить
Де ті. скотовозки від Богдана ...
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19.07.2024 22:15 Ответить
З 2020р.розпочата процедура банкротства,Черкаський завод"Богдан"стоіть без діла,його продукція застаріла, не затребувана
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19.07.2024 22:33 Ответить
Ну ти ж бачив ті гробовозки часів першої світової
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19.07.2024 22:35 Ответить
Порох на "скотовозках" знатно нажився, продавав ВСУ пікап з будкою за 1200000 грн!
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19.07.2024 23:22 Ответить
так щойно на фото з великою увагою))то навіть не ретростайл)))то пазор какой-то
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19.07.2024 23:03 Ответить
 
 