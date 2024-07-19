Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД". ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах новий медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

"Козак-5МЕД" створений на базі шасі американського важкого пікапу Ford F-550 і може транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, окрім водія та персоналу групи медичної евакуації. Автомобіль оснащений дизельним двигуном потужністю понад 330 кінських сил та автоматичною коробкою передач.

Бронювання медичного автомобіля забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7.62 мм. Крім того, днище бронеавтомобіля має посилений захист, який витримує підрив потужністю еквівалентною 6 кг тротилу.

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Як зазначають у Міноборони, наразі військові медики використовують для евакуації різні транспортні засоби залежно від ситуації. Серед них є модифіковані для медичних потреб радянські гусеничні МТ-ЛБ, британські FV104 "Samaritan", спеціалізовані пікапи "Богдан", американські HMMWV M1152, а також різні марки квадроциклів та гексоциклів.