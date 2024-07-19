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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД". ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах новий медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

бронеавтомобіль Козак-5МЕД

"Козак-5МЕД" створений на базі шасі американського важкого пікапу Ford F-550 і може транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, окрім водія та персоналу групи медичної евакуації. Автомобіль оснащений дизельним двигуном потужністю понад 330 кінських сил та автоматичною коробкою передач.

Бронювання медичного автомобіля забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7.62 мм. Крім того, днище бронеавтомобіля має посилений захист, який витримує підрив потужністю еквівалентною 6 кг тротилу.

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Як зазначають у Міноборони, наразі військові медики використовують для евакуації різні транспортні засоби залежно від ситуації. Серед них є модифіковані для медичних потреб радянські гусеничні МТ-ЛБ, британські FV104 "Samaritan", спеціалізовані пікапи "Богдан", американські HMMWV M1152, а також різні марки квадроциклів та гексоциклів.

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І СКІЛЬКИ допустило їх , гребане МО!...? Два чи три?!...
Що не день - ловлять крадіїв, на десятки мільйонів!... Але рибалка спортивна - відпускають всіх..., як от льоху фаберже!...
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19.07.2024 22:13 Відповісти
кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах новий медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД".

Джерело:
Допускається не кількість, а тип, модель. А кількість потім буде хоч тисяча.
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19.07.2024 22:24 Відповісти
Тобто 2 чи 3 МО допустило, а з 4-го вже не допустять ? Ви там трохи розберіться з власною зрадою.
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19.07.2024 23:30 Відповісти
Де ті. скотовозки від Богдана ...
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19.07.2024 22:15 Відповісти
З 2020р.розпочата процедура банкротства,Черкаський завод"Богдан"стоіть без діла,його продукція застаріла, не затребувана
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19.07.2024 22:33 Відповісти
Ну ти ж бачив ті гробовозки часів першої світової
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19.07.2024 22:35 Відповісти
Порох на "скотовозках" знатно нажився, продавав ВСУ пікап з будкою за 1200000 грн!
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19.07.2024 23:22 Відповісти
так щойно на фото з великою увагою))то навіть не ретростайл)))то пазор какой-то
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19.07.2024 23:03 Відповісти
 
 