В РФ за снос головы с бюста Сталина открыли уголовное производство. ВИДЕО+ФОТО

В Звенигороде возле столицы России Москвы неизвестный кувалдой снес голову с бюста Иосифа Сталина. Кроме того, был поврежден бюст Владимира Ленина, стоявший рядом.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, полиция Московской области сообщила об открытии уголовного производства о вандализме.

Подозреваемого, мужчину 1981 года рождения, задержали и отпустили под подписку о невыезде. Другой информации о нем нет. Ему грозит арест на срок до трех месяцев.

Издание сообщило, что бюст Сталина установили в Звенигороде летом прошлого года без разрешения властей. Несмотря на протесты местных активистов, городские власти отказываются демонтировать скульптуру.





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