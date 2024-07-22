В РФ за снос головы с бюста Сталина открыли уголовное производство. ВИДЕО+ФОТО
В Звенигороде возле столицы России Москвы неизвестный кувалдой снес голову с бюста Иосифа Сталина. Кроме того, был поврежден бюст Владимира Ленина, стоявший рядом.
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, полиция Московской области сообщила об открытии уголовного производства о вандализме.
Подозреваемого, мужчину 1981 года рождения, задержали и отпустили под подписку о невыезде. Другой информации о нем нет. Ему грозит арест на срок до трех месяцев.
Издание сообщило, что бюст Сталина установили в Звенигороде летом прошлого года без разрешения властей. Несмотря на протесты местных активистов, городские власти отказываются демонтировать скульптуру.
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+16 Василь Довганенко #589385
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В кожному поселенні. Це СОТНІ ТИСЯЧ пам'ятників сталіну.
Після смерті сталіна Хрущов розвінчав культ особистості сталіна і НАКАЗАВ ЗНЕСТИ ВСІ пам'ятники та сталіну.
Уявіть масштаб і те, що до наших часів НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ ЖОДНОГО памятника чи бюста сталіну.
Так працює тоталітарна система стираюча історію бувшого вождя.
Те саме чекає Гаазького педофіла владіміра ліліпутіна.
Після смерті ліліпутіна прийде НОВИЙ касапський вождь, яки НЕ ТЕРПІТИМЕ культ паперєдніка.
Всі ці ієрархи так чи інакше співпрацювали з органами радянської держбезпеки. На цій зустрічі Йосиф Сталін порушив питання, як відновити діяльність РПЦ.
Сергій (Страгородський) сказав:
«Найголовніше для нас питання про центральне керівництво церквою, оскільки з 1935 року не діє синод, а церква керується патріаршим місцеблюстителем. Необхідно скликати архієрейський собор для обрання патріарха»
Йосиф Сталін, під владою якого раніше здійснювався розвал РПЦ, раптом виявив милість. Навіть сказав, що необхідно «більшовицькими темпами» скликати собор цієї церкви. Що й було зроблено при допомозі органів держбезпеки. І вже 8 вересня відбувся цей собор, на якому обрами патріарха московського. Ним став Сергій (Страгородський).
Те ж саме у кацапів з державотворенням та історією: збиралися різноманітні шматки території, шматки різних народів, та їх історія, і ліпилось щось "загальне" "вяликорассейскоє" Тому у них і "каша" така в історії та державі
Згадався інший прикол. В мене близький бойовий побратим, латвієць. Був мером міста в Латвії. Зніс пам'ятник совковим уродам, що розстрілювали латишів під час 2-ї світової.
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении латвийского наемника ВСУ ............ Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Повреждение мемориального объекта".
Яка ваша собача справа до Латвії, гниди?