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В РФ за снос головы с бюста Сталина открыли уголовное производство. ВИДЕО+ФОТО

В Звенигороде возле столицы России Москвы неизвестный кувалдой снес голову с бюста Иосифа Сталина. Кроме того, был поврежден бюст Владимира Ленина, стоявший рядом.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, полиция Московской области сообщила об открытии уголовного производства о вандализме.

Подозреваемого, мужчину 1981 года рождения, задержали и отпустили под подписку о невыезде. Другой информации о нем нет. Ему грозит арест на срок до трех месяцев.

Издание сообщило, что бюст Сталина установили в Звенигороде летом прошлого года без разрешения властей. Несмотря на протесты местных активистов, городские власти отказываются демонтировать скульптуру.

У Росії за знесення голови з бюста Сталіна відкрили кримінальну справу
У Росії за знесення голови з бюста Сталіна відкрили кримінальну справу

Также читайте: Российские коммунисты просят проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина

Автор: 

памятник (2239) россия (95515) Сталин Иосиф (566)


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Топ комментарии
+16
Якісь й.бнуті недоумки. В церкві моляться за сраліна,який з церков робив конюшні і розстріляв десятки тисяч попів.
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22.07.2024 08:54
+7
Побіг би путлєра в"ібав
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22.07.2024 08:53
+7
це називається шизофренія по кацапськи ...
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22.07.2024 08:58
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Побіг би путлєра в"ібав
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22.07.2024 08:53 Ответить
При сталіні ставили ДВА ідентичних пам'ятники поряд - леніну та сталіну.
В кожному поселенні. Це СОТНІ ТИСЯЧ пам'ятників сталіну.
Після смерті сталіна Хрущов розвінчав культ особистості сталіна і НАКАЗАВ ЗНЕСТИ ВСІ пам'ятники та сталіну.
Уявіть масштаб і те, що до наших часів НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ ЖОДНОГО памятника чи бюста сталіну.
Так працює тоталітарна система стираюча історію бувшого вождя.
Те саме чекає Гаазького педофіла владіміра ліліпутіна.
Після смерті ліліпутіна прийде НОВИЙ касапський вождь, яки НЕ ТЕРПІТИМЕ культ паперєдніка.
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22.07.2024 12:37 Ответить
Якісь й.бнуті недоумки. В церкві моляться за сраліна,який з церков робив конюшні і розстріляв десятки тисяч попів.
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22.07.2024 08:54 Ответить
це називається шизофренія по кацапськи ...
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22.07.2024 08:58 Ответить
якраз сралін і створив рпц із якоїсь задрипаної секти
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22.07.2024 09:00 Ответить
Пізно ввечері 4 вересня 1943 року Йосип Сталін зустрівся із Сергієм (Страгородським), митрополитом ленінградським Олексієм (Сіманським) та митрополитом київським Миколою (Ярушевичем).

Всі ці ієрархи так чи інакше співпрацювали з органами радянської держбезпеки. На цій зустрічі Йосиф Сталін порушив питання, як відновити діяльність РПЦ.

Сергій (Страгородський) сказав:

«Найголовніше для нас питання про центральне керівництво церквою, оскільки з 1935 року не діє синод, а церква керується патріаршим місцеблюстителем. Необхідно скликати архієрейський собор для обрання патріарха»

Йосиф Сталін, під владою якого раніше здійснювався розвал РПЦ, раптом виявив милість. Навіть сказав, що необхідно «більшовицькими темпами» скликати собор цієї церкви. Що й було зроблено при допомозі органів держбезпеки. І вже 8 вересня відбувся цей собор, на якому обрами патріарха московського. Ним став Сергій (Страгородський).
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22.07.2024 09:06 Ответить
Після розстрілів попів у 20, владу в РПЦ захопили т,з, обновлєнци. Від НКВД смотрящім Молотов поставив свого земляка з Йошкар-Оли Тучкова (рулював аж до 1956 року) кадри обновлєнци черпали із в основному із мордви. Кіріла отєц саме з мордви причимчикував до Пітера. Уже в 1942 році камєнная задніца впадала в немилість і стався откат по церкві. Цей так званий отєц русскага мірка з 1917 року був правою рукою Валодьки Ульянова і грав першу скрипку у всіх репресіях, в тому числі церковних ділах. Андрофаг не переродиться, завжди буде робити мерву. Вкус крові, так сказать.
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22.07.2024 10:26 Ответить
Забув, і патріарх Алєксій 2 теж мордовських кровєй.
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22.07.2024 10:27 Ответить
Взагалі-то ******** Московський Патриархат саме Сталінн і створив. Його ж не існувало з часів Петра 1 і до 1942 року.
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22.07.2024 10:09 Ответить
Ти коли-небудь чув кацапський вислів - "лоскутное одеяло"? Це коли раніше тканина була дорогою і найменші клаптики при викройці та шитті одягу збирали Коли накопичувалася велика купа цих різноманітних обрізків - їх складали як "пазл" і зшивали між собою, формуючи суцільне полотнище А потім його використовуваля як покривало на постіль чи брали два полотнища, вкладали між ними вату і шили ковдру
Те ж саме у кацапів з державотворенням та історією: збиралися різноманітні шматки території, шматки різних народів, та їх історія, і ліпилось щось "загальне" "вяликорассейскоє" Тому у них і "каша" така в історії та державі
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22.07.2024 10:16 Ответить
серед вагнерівців хіба можуть бути противники сталіна?
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22.07.2024 08:54 Ответить
Любителі і противники сталіна на росії, це просто різні сорти лайна.
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22.07.2024 08:59 Ответить
та я не про прибічників чи противників. Я про кувалду.
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22.07.2024 12:42 Ответить
В Україні цілий припіздєнт і ойго підручний Дерьмак прихильники сраліна і «ВАГНЕРІВ»‼️ ВБИВЦЬ відпустили , зірвавши спецоперацію « АВЕНЮ» , підставив ,кращі розвідкиСвіту , тільки ,щоб догодити КУМИРУ дяді вові , террористу *****, …… створили « СТАВКУ» ( де кожен другий агент ФСБ )обізвали своїх підстилок»СЛУГАМИ НАРОДУ»
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22.07.2024 09:40 Ответить
але ж у демократичного суспільства і прогрес є - косплеєрам не вдалось впровадити "тройкі".
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22.07.2024 12:47 Ответить
вапіющій акт агалтєлай бєздуховнасті на ліцо факт діфіцита духовних скрєп
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22.07.2024 08:55 Ответить
Любов кацапні до людожерів - окрема пісня. Цікаво - психіатри усього світу могли б зараз займатися дослідженням цього феномену та захищати дисертації.

Згадався інший прикол. В мене близький бойовий побратим, латвієць. Був мером міста в Латвії. Зніс пам'ятник совковим уродам, що розстрілювали латишів під час 2-ї світової.

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении латвийского наемника ВСУ ............ Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Повреждение мемориального объекта".

Яка ваша собача справа до Латвії, гниди?
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22.07.2024 09:00 Ответить
Ти що - забув "безсмертний" вислів Путіна: "У России границ нет!" Докуди "захапали" - там і "граница"!
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22.07.2024 10:19 Ответить
Членін Сралін - як все поруч.
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22.07.2024 09:00 Ответить
А Члєніну бровь подвелі та бороду подправвлі
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22.07.2024 09:01 Ответить
Встановлений без дозволу влади! А як же він там стільки часу простояв? Там же без дозволу влади чиновник і пукнути неможе
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22.07.2024 09:01 Ответить
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22.07.2024 09:23 Ответить
Якось високопарно початок публікації почався, потрібно простіше - столиці рашки маацкві ...
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22.07.2024 09:30 Ответить
Дивно. Там же електрику покищо не відключали. Телевізор працює.
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22.07.2024 09:30 Ответить
Помятаю події десятирічної давнини,коли зносили пам'ятники упирям.Тіки для чього все це робилась,щоб обрати нового дебіла за ради обіцяної халявки(хліба і видовищ)?Ось і отримали повномасштабну війну,позор,ніщету.
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22.07.2024 09:38 Ответить
так у кацапів завжди так-хто їх більше всього вбиває,катує та знищує,того вони більше всього *******,"бьйот-значіт любіт".
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22.07.2024 10:07 Ответить
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22.07.2024 11:18 Ответить
Чіста рускай генафонд...
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22.07.2024 16:03 Ответить
Месть потомка товарища Тгоцкого
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22.07.2024 13:12 Ответить
Кувалда? Неужели привет от него...
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22.07.2024 14:42 Ответить
Может и Сталин тоже срал в чемодан. Карлики, у того рост 162 и у этого где то 160.
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22.07.2024 17:27 Ответить
Иосифа Джугашвили, выгнали из семинарии после того, как он ночью пробравшись в кабинет ректора, наложил на его столе кучу
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22.07.2024 17:49 Ответить
 
 