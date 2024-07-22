Изнасиловал несовершеннолетнюю дочь: жителю Киевщины сообщено о подозрении. ФОТО
Правоохранители Киевской области задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней дочери.
Об этом сообщили в полиции Киевщины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что преступление произошло вечером в одном из сел Бориспольского района.
"18 июля около 15:49 часов в Бориспольское управление полиции Киевщины обратилась мать и сообщила, что ее дочь изнасиловал родной отец. 42-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного домовладения изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери, вопреки ее воле", - сообщает полиция.
Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания, а суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.
Следователи сообщили насильнику о подозрении по факту изнасилования и сексуального насилия (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса).
Сейчас продолжается следствие. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
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