Изнасиловал несовершеннолетнюю дочь: жителю Киевщины сообщено о подозрении. ФОТО

Правоохранители Киевской области задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней дочери.

Об этом сообщили в полиции Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступление произошло вечером в одном из сел Бориспольского района.

"18 июля около 15:49 часов в Бориспольское управление полиции Киевщины обратилась мать и сообщила, что ее дочь изнасиловал родной отец. 42-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного домовладения изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери, вопреки ее воле", - сообщает полиция.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания, а суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.





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Следователи сообщили насильнику о подозрении по факту изнасилования и сексуального насилия (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса).

Сейчас продолжается следствие. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.