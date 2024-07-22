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Изнасиловал несовершеннолетнюю дочь: жителю Киевщины сообщено о подозрении. ФОТО

Правоохранители Киевской области задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней дочери.

Об этом сообщили в полиции Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступление произошло вечером в одном из сел Бориспольского района.

"18 июля около 15:49 часов в Бориспольское управление полиции Киевщины обратилась мать и сообщила, что ее дочь изнасиловал родной отец. 42-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного домовладения изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери, вопреки ее воле", - сообщает полиция.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания, а суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну доньку
На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну доньку

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Следователи сообщили насильнику о подозрении по факту изнасилования и сексуального насилия (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса).

Сейчас продолжается следствие. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

изнасилование (917) Киевская область (4132) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+8
Чи гвалтував когось підозрюваний - це вже робота суда та слідства.
Цілком можливе, серед іншого, неправдиві свідчення матері доньки з корисливою метою, метою особистої помсти і т.д.
Чоловіка можуть ув'язнити навіть якщо зґвалтування не було, але будуть лише свідчення матері та дочки, які, наприклад, знаходяться в змові.
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22.07.2024 15:27
+5
Етнічний кацап
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22.07.2024 15:14
+5
яке гидке. Йому б рідким свинцем голівку члена полити.
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22.07.2024 15:17
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Кремль-тв кричатиме про звірства "укро-нацистів".
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22.07.2024 14:57 Ответить
він не "укро-нацист", а звичайний ухилянт,
якому поїхав дах, бо третій рік не злізав з дивану .
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22.07.2024 15:20 Ответить
міг би просто переплисти Тису. Але є нюанс - можно недоплисти.
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22.07.2024 15:27 Ответить
Ви подивіться га цього плавуна. Вінні-Пух. Тільки у Вінні хоч трохи мізків було, а ця тварина на власну доньку полізло.
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22.07.2024 15:57 Ответить
але ж це стовідсотковий шанс не попасти у піхоту.
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22.07.2024 16:02 Ответить
а міг би і евгена дикого , замісить пінгвіна за 500000 грн ,у шахту заглигнити
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22.07.2024 15:03 Ответить
воїн..
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22.07.2024 15:10 Ответить
Етнічний кацап
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22.07.2024 15:14 Ответить
яке гидке. Йому б рідким свинцем голівку члена полити.
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22.07.2024 15:17 Ответить
Та і основну голівку теж треба
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22.07.2024 15:58 Ответить
Чи гвалтував когось підозрюваний - це вже робота суда та слідства.
Цілком можливе, серед іншого, неправдиві свідчення матері доньки з корисливою метою, метою особистої помсти і т.д.
Чоловіка можуть ув'язнити навіть якщо зґвалтування не було, але будуть лише свідчення матері та дочки, які, наприклад, знаходяться в змові.
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22.07.2024 15:27 Ответить
Ой не факт. Враховучі що більшисть жинок кончені *****...
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22.07.2024 23:34 Ответить
 
 