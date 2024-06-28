Избил и изнасиловал жительницу Харьковщины: сообщено о подозрении боевику "ДНР" Лянченко, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного преступника из оккупационных группировок РФ. Речь идет о Максиме Лянченко - жителе временно оккупированного Донецка. Еще до начала полномасштабной войны он добровольно вступил в подконтрольные РФ террористические группировки "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в марте 2022 года фигурант входил в состав 115-го полка рашистов, который участвовал в захвате части территории Харьковщины.

Во время оккупации одной из приграничных общин Лянченко ворвался в помещение местной жительницы и принуждал ее к половому акту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналисты идентифицировали двух российских военных, которые причастны к изнасилованию женщин во время оккупации. ВИДЕО

"Женщина сопротивлялась, поэтому он начал ее бить и стрелять рядом с телом. Когда потерпевшая была почти без сознания от побоев, Лянченко ее изнасиловал, а потом угрожал расстрелом, если она кому-то расскажет", - говорится в сообщении.

Накануне освобождения громады фигурант вместе со своей группировкой сбежал из Харьковской области.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Лянченко о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы его найти и наказать за совершенные преступления, добавили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении российскому военнослужащему, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине, - Офис генпрокурора. ФОТО