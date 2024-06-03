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изнасилование (909) подозрение (431) Офис Генпрокурора (2385)

Сообщено о подозрении российскому военнослужащему, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине, - Офис генпрокурора. ФОТО

Зґвалтування окупантом неповнолітньої на Херсонщині

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 126-й отдельной бригады береговой обороны РФ, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемый в феврале 2022 года вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Херсонщины.

Военнослужащий государства-агрессора по предварительному сговору с другим военным РФ, угрожая оружием, задержали несовершеннолетнюю девушку. Они против воли отвезли ее в один из домовладений на территории города, затем в марте подозреваемый изнасиловал ее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении российскому генералу Баранову, отвечающему за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, - СБУ

Окупант-гвалтівник

Сейчас досудебное расследование, которое проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины, продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в 2023 году зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной. Эти военные преступления были совершены как против гражданских, так и против военнопленных.
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Топ комментарии
+10
Ім'я, прізвище у виб-лядка є? Чи військова таємниця?
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03.06.2024 16:38
+9
Зовсім вже й.....сь, кому ви харю замальовуєте!?
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03.06.2024 16:42
+6
Це вже вибішує!!!
Кому ви повідомили про підозру? Яким чином? Перепрошую, перднули у вакуум?
Навіщо про це горлопанити? Встановили особу і працюйте тихо, без хайпу.
Як Моссад працює...
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03.06.2024 17:28
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Ім'я, прізвище у виб-лядка є? Чи військова таємниця?
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03.06.2024 16:38 Ответить
Коли судять заочно прізвище знати необов'язково.
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03.06.2024 17:05 Ответить
+++
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03.06.2024 17:21 Ответить
Розміщувати цілком безглузде та неінформативне фото теж необов'язково, але ж воно є!
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03.06.2024 17:22 Ответить
Зовсім вже й.....сь, кому ви харю замальовуєте!?
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03.06.2024 16:42 Ответить
Треба вводити заочну смертну кару
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03.06.2024 16:50 Ответить
Нашіх мародерів ніхто не судить, тому що вони в Україні. А за зґвалтування судять, бо гвалтники в Московії.
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03.06.2024 17:02 Ответить
- Знали б ви, що про вас говорять, коли вас немає...
- Коли мене немає, мене можуть навіть бити!
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03.06.2024 17:25 Ответить
С заочной конфискацией имущества. Потом это имущество заложить в Всемирном банке, и под него взять кредит.
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03.06.2024 17:24 Ответить
Це вже вибішує!!!
Кому ви повідомили про підозру? Яким чином? Перепрошую, перднули у вакуум?
Навіщо про це горлопанити? Встановили особу і працюйте тихо, без хайпу.
Як Моссад працює...
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03.06.2024 17:28 Ответить
Моссад сидить за гратами у вигляді полковника розвідки Червінського- а зелений моссад у вигляді гогілашвілі-буданги здатен лише на піар, це те на що вкраїнчики заслужили
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03.06.2024 18:49 Ответить
 
 