Сообщено о подозрении российскому военнослужащему, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине, - Офис генпрокурора. ФОТО
Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 126-й отдельной бригады береговой обороны РФ, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
По данным следствия, подозреваемый в феврале 2022 года вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Херсонщины.
Военнослужащий государства-агрессора по предварительному сговору с другим военным РФ, угрожая оружием, задержали несовершеннолетнюю девушку. Они против воли отвезли ее в один из домовладений на территории города, затем в марте подозреваемый изнасиловал ее.
Сейчас досудебное расследование, которое проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины, продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в 2023 году зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной. Эти военные преступления были совершены как против гражданских, так и против военнопленных.
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