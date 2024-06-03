Сообщено о подозрении российскому военнослужащему, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 126-й отдельной бригады береговой обороны РФ, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемый в феврале 2022 года вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Херсонщины.

Военнослужащий государства-агрессора по предварительному сговору с другим военным РФ, угрожая оружием, задержали несовершеннолетнюю девушку. Они против воли отвезли ее в один из домовладений на территории города, затем в марте подозреваемый изнасиловал ее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении российскому генералу Баранову, отвечающему за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, - СБУ

Сейчас досудебное расследование, которое проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины, продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в 2023 году зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной. Эти военные преступления были совершены как против гражданских, так и против военнопленных.