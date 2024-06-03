Повідомлено про підозру російському військовослужбовцю, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано і повідомлено про підозру військовослужбовцю 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ, який який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, підозрюваний у лютому 2022 року разом з іншими військовими ЗС РФ окупували один із населених пунктів Херсонщини.

Військовослужбовець держави-агресора за попередньою змовою з іншим військовим РФ, погрожуючи зброєю, затримали неповнолітню дівчину. Вони проти волі відвезли її до одного з домоволодінь на території міста. Потім у березні підозрюваний зґвалтував її.

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Наразі досудове розслідування, яке проводить Головне слідче управління Національної поліції України, триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у 2023 році зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною. Ці воєнні злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.