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зґвалтування (377) підозра (692) Офіс Генпрокурора (3160)

Повідомлено про підозру російському військовослужбовцю, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Зґвалтування окупантом неповнолітньої на Херсонщині

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано і повідомлено про підозру військовослужбовцю 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ, який який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, підозрюваний у лютому 2022 року разом з іншими військовими ЗС РФ окупували один із населених пунктів Херсонщини.

Військовослужбовець держави-агресора за попередньою змовою з іншим військовим РФ, погрожуючи зброєю, затримали неповнолітню дівчину. Вони проти волі відвезли її до одного з домоволодінь на території міста. Потім у березні підозрюваний зґвалтував її.

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Окупант-гвалтівник

Наразі досудове розслідування, яке проводить Головне слідче управління Національної поліції України, триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у 2023 році зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною. Ці воєнні злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.

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Топ коментарі
+10
Ім'я, прізвище у виб-лядка є? Чи військова таємниця?
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03.06.2024 16:38
+9
Зовсім вже й.....сь, кому ви харю замальовуєте!?
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03.06.2024 16:42
+6
Це вже вибішує!!!
Кому ви повідомили про підозру? Яким чином? Перепрошую, перднули у вакуум?
Навіщо про це горлопанити? Встановили особу і працюйте тихо, без хайпу.
Як Моссад працює...
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03.06.2024 17:28
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Ім'я, прізвище у виб-лядка є? Чи військова таємниця?
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03.06.2024 16:38 Відповісти
Коли судять заочно прізвище знати необов'язково.
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03.06.2024 17:05 Відповісти
+++
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03.06.2024 17:21 Відповісти
Розміщувати цілком безглузде та неінформативне фото теж необов'язково, але ж воно є!
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03.06.2024 17:22 Відповісти
Зовсім вже й.....сь, кому ви харю замальовуєте!?
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03.06.2024 16:42 Відповісти
Треба вводити заочну смертну кару
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03.06.2024 16:50 Відповісти
Нашіх мародерів ніхто не судить, тому що вони в Україні. А за зґвалтування судять, бо гвалтники в Московії.
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03.06.2024 17:02 Відповісти
- Знали б ви, що про вас говорять, коли вас немає...
- Коли мене немає, мене можуть навіть бити!
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03.06.2024 17:25 Відповісти
С заочной конфискацией имущества. Потом это имущество заложить в Всемирном банке, и под него взять кредит.
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03.06.2024 17:24 Відповісти
Це вже вибішує!!!
Кому ви повідомили про підозру? Яким чином? Перепрошую, перднули у вакуум?
Навіщо про це горлопанити? Встановили особу і працюйте тихо, без хайпу.
Як Моссад працює...
показати весь коментар
03.06.2024 17:28 Відповісти
Моссад сидить за гратами у вигляді полковника розвідки Червінського- а зелений моссад у вигляді гогілашвілі-буданги здатен лише на піар, це те на що вкраїнчики заслужили
показати весь коментар
03.06.2024 18:49 Відповісти
 
 