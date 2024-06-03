Повідомлено про підозру російському військовослужбовцю, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано і повідомлено про підозру військовослужбовцю 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ, який який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що встановило слідство?
За даними слідства, підозрюваний у лютому 2022 року разом з іншими військовими ЗС РФ окупували один із населених пунктів Херсонщини.
Військовослужбовець держави-агресора за попередньою змовою з іншим військовим РФ, погрожуючи зброєю, затримали неповнолітню дівчину. Вони проти волі відвезли її до одного з домоволодінь на території міста. Потім у березні підозрюваний зґвалтував її.
Наразі досудове розслідування, яке проводить Головне слідче управління Національної поліції України, триває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у 2023 році зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною. Ці воєнні злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.
Будь ласка, зачекайте...
- Коли мене немає, мене можуть навіть бити!
Кому ви повідомили про підозру? Яким чином? Перепрошую, перднули у вакуум?
Навіщо про це горлопанити? Встановили особу і працюйте тихо, без хайпу.
Як Моссад працює...