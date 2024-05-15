Зафіксовано 292 факти сексуального насильства з боку окупантів унаслідок збройного конфлікту, - Лубінець

В Україні наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства, вчинених російськими окупантами проти українських дітей, жінок та чоловіків, унаслідок збройного конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на заході Спеціальної доповідачки ООН Еліс Едвардс на тему сексуальних катувань під час збройних конфліктів.

Лубінець наголосив, що російських солдатів не зупиняє ні вік, ні стать - вони вчиняють сексуальне насильство проти українських дітей, жінок та чоловіків.



За його словами, наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту. Найбільше злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях.

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Крім того, Лубінець розповів про роботу Офісу Омбудсмана із захисту прав постраждалих. "Наголосив, що наш пріоритет – допомога людині, а також співпраця з відповідними органами задля фіксування воєнних злочинів та збору доказів за міжнародними стандартами. Для України важливо, аби дії злочинця були доведені та покарані", - наголосив омбудсман.



Як додав Лубінець, раніше Еліс Едвардс заявила про свою готовність сприяти у розслідуванні випадків сексуальних тортур та насильства через збройну агресію РФ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у 2023 році зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною. Ці воєнні злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.