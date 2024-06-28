Побив та зґвалтував мешканку Харківщини: повідомлено про підозру бойовику "ДНР" Лянченку, - СБУ
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з окупаційних угруповань РФ. Ідеться про Максима Лянченка – мешканця тимчасово окупованого Донецька. Ще до початку повномасштабної війни він добровільно вступив до підконтрольних РФ терористичних угруповань "ДНР".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, у березні 2022 року фігурант входив до складу 115-го полку рашистів, який брав участь у захопленні частини території Харківщини.
Під час окупації однієї з прикордонних громад Лянченко увірвався до помешкання місцевої жительки й примушував її до статевого акту.
"Жінка чинила спротив, тож він почав її бити та стріляти поруч з тілом. Коли потерпіла була майже непритомна від побоїв, Лянченко її зґвалтував, а потім погрожував розстрілом, якщо вона комусь розповість", - йдеться в повідомленні.
Напередодні звільнення громади фігурант разом зі своїм угрупованням утік з Харківщини.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Лянченку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти й покарати за вчинені злочини, додали в СБУ.
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