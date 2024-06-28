УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10224 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 385 3

Побив та зґвалтував мешканку Харківщини: повідомлено про підозру бойовику "ДНР" Лянченку, - СБУ

Підозра окупанту за зґвалтування мешканки Харківщини

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з окупаційних угруповань РФ. Ідеться про Максима Лянченка – мешканця тимчасово окупованого Донецька. Ще до початку повномасштабної війни він добровільно вступив до підконтрольних РФ терористичних угруповань "ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, у березні 2022 року фігурант входив до складу 115-го полку рашистів, який брав участь у захопленні частини території Харківщини.

Під час окупації однієї з прикордонних громад Лянченко увірвався до помешкання місцевої жительки й примушував її до статевого акту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналісти ідентифікували двох російських військових, які причетні до зґвалтування жінок під час окупації. ВIДЕО

"Жінка чинила спротив, тож він почав її бити та стріляти поруч з тілом. Коли потерпіла була майже непритомна від побоїв, Лянченко її зґвалтував, а потім погрожував розстрілом, якщо вона комусь розповість", - йдеться в повідомленні.

Напередодні звільнення громади фігурант разом зі своїм угрупованням утік з Харківщини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Лянченку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти й покарати за вчинені злочини, додали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру російському військовослужбовцю, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

зґвалтування (388) СБУ (12912) Харківщина (6054) воєнні злочини (1870) підозра (781)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Быстро традиции Ху...ляндии перенял, и не поймет дебил, что рано или поздно от такой мрази даже дети отрекутся, а карма исполнится
показати весь коментар
28.06.2024 16:44 Відповісти
Скорей всего ничего не перенимал, а был таким изначально. Дети не отрекутся, яблоня от яблоньки недалеко падает, так говорит наука генетика
показати весь коментар
28.06.2024 18:52 Відповісти
Найти и наказать' - это внушает некоторую надежду на справедливость. Бо наказание этого выродка может быть только одно - билет до Кобзона.
показати весь коментар
28.06.2024 19:40 Відповісти
 
 