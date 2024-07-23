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Рашисты провозят уничтоженную технику через оккупированный Мариуполь. ФОТО

Россияне провозят уничтоженную военную технику через оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Избитую технику из аэропорта тащат на металлолом в ММК им. Чтобы весь город увидел, что "потерь нет" и "ПВО все сбило", - рассказал он.

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Рашисти провозять знищену техінку через окупований Маріуполь
Рашисти провозять знищену техінку через окупований Маріуполь

Автор: 

Мариуполь (5712) уничтожение (6916) техника (1736) Андрющенко Петр (581)


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Показують як Ані бралі КієФ за трі дня...
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23.07.2024 09:50 Ответить
На кацапів , які оккупували украінські міста і села ,
чекає смерть і пекло 🤬
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23.07.2024 09:53 Ответить
👍
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23.07.2024 13:38 Ответить
 
 