Рашисты провозят уничтоженную технику через оккупированный Мариуполь. ФОТО
Россияне провозят уничтоженную военную технику через оккупированный Мариуполь.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Избитую технику из аэропорта тащат на металлолом в ММК им. Чтобы весь город увидел, что "потерь нет" и "ПВО все сбило", - рассказал он.
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чекає смерть і пекло 🤬