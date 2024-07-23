Взрывы раздались в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж
Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Рашисты говорят о работе ПВО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
В соцсетях публикуют следы от работы ПВО.
Пропагандисты заявили о якобы сбивании двух БПЛА.
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