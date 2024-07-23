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Взрывы раздались в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Рашисты говорят о работе ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

В соцсетях публикуют следы от работы ПВО.

Пропагандисты заявили о якобы сбивании двух БПЛА.

Читайте: В Луганске россияне снесли памятники "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора"

Вибухи пролунали в окупованому Луганську
Вибухи пролунали в окупованому Луганську
Вибухи пролунали в окупованому Луганську

Автор: 

взрыв (6739) Луганск (3164)


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