Взрывы раздались в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Рашисты говорят о работе ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

В соцсетях публикуют следы от работы ПВО.

Пропагандисты заявили о якобы сбивании двух БПЛА.

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