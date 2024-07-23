Авария между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская": должностным лицам киевского метрополитена сообщены подозрения в служебной халатности. ФОТОрепортаж

В декабре 2023 года на некоторых участках синей ветки столичной подземки произошло аварийное подтопление и проседание грунта над тоннелем. Это повлекло как временное ограничение движения поездов через ряд станций метро, так и полное закрытие отдельных его участков. Среди подозреваемых - исполняющий обязанности начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий. Общая сумма нанесенного ущерба в результате аварии - почти 165 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в городе Киеве собрали доказательства противоправных действий должностных лиц столичной подземки, которые привели к разгерметизации и трещинам в стенах тоннеля. В течение нескольких лет фигуранты, которые непосредственно отвечают за проведение обследований технического состояния сооружений метрополитена, скрывали факты критического состояния участка метрополитена.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что коррозии арматуры и постепенное разрушение отдельных элементов тоннельного сооружения привели к образованию трещин в каркасе основной конструкции. В результате в щели попадали грунтовые воды, постоянное действие которых привело к нарушению целостности гидроизоляции тоннеля - как следствие, пути киевского метрополитена начало затапливать.

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Как результат, в начале декабря 2023 года на отдельных участках Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена, а именно в тоннеле между станциями "Демеевская" - "Лыбедская", произошло аварийное подтопление и проседание грунта над тоннелем. Чтобы избежать большей катастрофы поврежденные станции метро пришлось закрыть.

В связи с этим коммунальное предприятие "Киевпастранс" запустило временные маршруты наземного транспорта, которые дублируют подземную схему движения - это требует выделения дополнительных средств территориальной громады столицы. Как следствие, только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн.

Со своей стороны "Киевский метрополитен" из-за аварии и закрытия ряда станций метро недополучил доходов в сумме почти 26 млн грн.

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Кроме того, для ликвидации последствий аварии и разработки необходимой проектно-технической документации между "Киевским метрополитеном" и коммерческой структурой заключено два договора на общую сумму более 40 млн грн. По предварительным подсчетам, для восстановления поврежденного тоннеля столичной подземки необходимо более 400 млн грн.

23 июля на основании полученных в ходе досудебного расследования доказательств исполняющему обязанности начальника и начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий коммунального предприятия сообщено о подозрении. Им инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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