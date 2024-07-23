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Авария между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская": должностным лицам киевского метрополитена сообщены подозрения в служебной халатности. ФОТОрепортаж

В декабре 2023 года на некоторых участках синей ветки столичной подземки произошло аварийное подтопление и проседание грунта над тоннелем. Это повлекло как временное ограничение движения поездов через ряд станций метро, так и полное закрытие отдельных его участков. Среди подозреваемых - исполняющий обязанности начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий. Общая сумма нанесенного ущерба в результате аварии - почти 165 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в городе Киеве собрали доказательства противоправных действий должностных лиц столичной подземки, которые привели к разгерметизации и трещинам в стенах тоннеля. В течение нескольких лет фигуранты, которые непосредственно отвечают за проведение обследований технического состояния сооружений метрополитена, скрывали факты критического состояния участка метрополитена.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что коррозии арматуры и постепенное разрушение отдельных элементов тоннельного сооружения привели к образованию трещин в каркасе основной конструкции. В результате в щели попадали грунтовые воды, постоянное действие которых привело к нарушению целостности гидроизоляции тоннеля - как следствие, пути киевского метрополитена начало затапливать.

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Как результат, в начале декабря 2023 года на отдельных участках Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена, а именно в тоннеле между станциями "Демеевская" - "Лыбедская", произошло аварийное подтопление и проседание грунта над тоннелем. Чтобы избежать большей катастрофы поврежденные станции метро пришлось закрыть.

В связи с этим коммунальное предприятие "Киевпастранс" запустило временные маршруты наземного транспорта, которые дублируют подземную схему движения - это требует выделения дополнительных средств территориальной громады столицы. Как следствие, только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн.

Со своей стороны "Киевский метрополитен" из-за аварии и закрытия ряда станций метро недополучил доходов в сумме почти 26 млн грн.

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Кроме того, для ликвидации последствий аварии и разработки необходимой проектно-технической документации между "Киевским метрополитеном" и коммерческой структурой заключено два договора на общую сумму более 40 млн грн. По предварительным подсчетам, для восстановления поврежденного тоннеля столичной подземки необходимо более 400 млн грн.

23 июля на основании полученных в ходе досудебного расследования доказательств исполняющему обязанности начальника и начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий коммунального предприятия сообщено о подозрении. Им инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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Посадовцям столичного метро повідомлено про підозру у недбалості
Посадовцям столичного метро повідомлено про підозру у недбалості
Посадовцям столичного метро повідомлено про підозру у недбалості
Посадовцям столичного метро повідомлено про підозру у недбалості

Автор: 

Киев (25518) Метрополитен (1014) халатность (68)


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Топ комментарии
+2
Будували, крали на будівництві, одні - винних зроблять інших..
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23.07.2024 15:40
+2
Та нєєє...на захмарні зарплатки всі погоджуються! А здійснювати регламент або аварійні роботи - "нікаво". Відповідають хай
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23.07.2024 15:45
+2
"зібрали докази протиправних дій посадовців" Джерело:

Дії посадовців полягали у бездіяльності...
Канцелярит вічний, як і бюрократія.
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23.07.2024 15:50
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Скіко підозрілих розвелося навкруги - страшне!
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23.07.2024 15:12 Ответить
а ще Кличко винен що кацапи ракетами по Киъву б'ють
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23.07.2024 15:38 Ответить
Будували, крали на будівництві, одні - винних зроблять інших..
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23.07.2024 15:40 Ответить
Та нєєє...на захмарні зарплатки всі погоджуються! А здійснювати регламент або аварійні роботи - "нікаво". Відповідають хай
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23.07.2024 15:45 Ответить
Будемо дивить багатосерійний серіал)))
А взагалі, могли б вже бригаду іх інституту судебних експертиз надіслати для проведення експертизи. Бо там ще й з бетоном та металом навіть намахлювали.
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23.07.2024 15:56 Ответить
"зібрали докази протиправних дій посадовців" Джерело:

Дії посадовців полягали у бездіяльності...
Канцелярит вічний, як і бюрократія.
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23.07.2024 15:50 Ответить
Керівники метрополітену, та їх куратори привладні, отримували млн грн прибутки та виплати для себе! А відповідальні будуть стрілочники і тьотя Дуня, на прохідній КП Метро….!!
Бухгалтерія, і кошториси може показати…
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23.07.2024 15:57 Ответить
А те, що в санітаній зоні метро Либідська на схилі з усіх боків наліпили незаконного будівництва це нічого? Я наприклад навіть не дивуюсь що тунель тріснув Але саме цікаве, що ремонт буде не за рахунок незаконних забудовників, а за рахунок киян
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23.07.2024 17:36 Ответить
Там ще ж естакада з другої сторони тисне, мабуть.
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23.07.2024 18:56 Ответить
Так чи інакше там буде невеличкий міст метро.
Але для цього треба ще кілька подібних перфомансів
з підтопленням.
Арматуру слід використовувати як належить -
дати нею декому по кумполу як слід.
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23.07.2024 23:10 Ответить
 
 