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Путинский "многополярный мир", цель цивилизованного мира, тайное разрешение РПЦ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Наконец-то...

фотожаба

Путинский "многополярный мир"

фотожаба

Образец

фотожаба

Цель цивилизованного мира

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Автор: 

Лукашенко Александр (3612) Медведев Дмитрий (4101) политика (6957) путин владимир (31247) фотожаба (14376)


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Топ комментарии
+17
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26.07.2024 21:08
+14
страшний сон зе уклоніста

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26.07.2024 21:09
+13
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26.07.2024 21:11
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26.07.2024 21:08 Ответить
страшний сон зе уклоніста

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26.07.2024 21:09 Ответить
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26.07.2024 21:10 Ответить
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26.07.2024 21:11 Ответить
впізнали?

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26.07.2024 21:14 Ответить
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26.07.2024 21:15 Ответить
Намбу ван!
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26.07.2024 21:23 Ответить
ну чому на картинках де мацква горить, затоплена, в руїнах, оті сотонинські зіккурати стоять цілі? вони в першу чергу мають бути зруйновані.
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26.07.2024 21:24 Ответить
... как Трамп справится с игрой по его же правилам. Как хорошо написали в Vox, чем бы выборы не закончились, а Джей Ди Вэнс уж точно запомнится в истории как "человек, который не е@ал диван".

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27.07.2024 03:09 Ответить
... несколько дней назад неизвестный пользователь запустил в сети X (Twitter) шутку о том, что в своих христианских мемуарах Джей Ди описывал сцену своего сексуального контакта с диваном через латексную перчатку. Шутка была незаурядно правдоподобной, с указанием страниц в книге Венса и прямой цитатой оттуда.

"Конечно, цитата и история полностью выдуманы. Но штаб Камалы прекрасно подхватил эту историю и уже вторые сутки как на конвейере выпускает мемы о том, что трамповский вице-президент - дивано@об"...
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27.07.2024 03:11 Ответить
"И уж пох, что он ничего такого не говорил, пох, что это просто тупая и абсурдная история - мемы уносятся, республиканские СМИ вслед за демократическими вынуждены писать статьи-опровержения в стиле "Нет, Джей Ди Вэнс не **@л диван", а сам высокодуховный кандидат на должность ВП банит в твиттере пользователей за любые картинки или видео с диванами".
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27.07.2024 03:12 Ответить
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27.07.2024 03:14 Ответить
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27.07.2024 03:37 Ответить
https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v "Of course, this isn't our nation's first furniture sex political scandal," the host said during his Thursday monologue on The Late Show With Stephen Colbert. "We all remember when Bill Clinton said this,..'I did not have sexual relations with that ottoman.'"

https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v 'Where does someone even get an idea like that? I blame those filthy IKEA instructions," Colbert quipped.
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28.07.2024 00:43 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/C7U-rCMgHaI Скрєпи...Акрошка
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27.07.2024 06:27 Ответить
 
 