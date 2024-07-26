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Путинский "многополярный мир", цель цивилизованного мира, тайное разрешение РПЦ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Наконец-то...
Путинский "многополярный мир"
Образец
Цель цивилизованного мира
Улутшение уже ЗАВТРА!
Вариант развития событий...
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Хронология
Новая версия
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Правильная интеграция государств
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"Конечно, цитата и история полностью выдуманы. Но штаб Камалы прекрасно подхватил эту историю и уже вторые сутки как на конвейере выпускает мемы о том, что трамповский вице-президент - дивано@об"...
https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v 'Where does someone even get an idea like that? I blame those filthy IKEA instructions," Colbert quipped.