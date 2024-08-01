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На латвийско-белорусской границе завершили строительство забора. ФОТО

Латвия завершила строительство 145 километрового забора на границе с Беларусью, его стоимость составляет более 125 млн евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил общественный вещатель Латвии LSM.

Основные работы на сухопутных участках границы общей протяженностью 112 км завершили еще в прошлом году, а в этом году строительство продолжилось на водных участках.

Сейчас подрядчик продолжит работу над необходимой сопутствующей инфраструктурой и над решениями о двух участках, где забор не предусмотрен.

На местах, где забор был возведен ранее, строят дороги для патрулирования легким транспортом (примерно 40 км) и патрульных мостиков-троп (15 км). Также возводят пять вышек и обустраивают подъездные пути к ним.

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Латвійсько-білоруський кордон
Латвійсько-білоруський кордон
Латвійсько-білоруський кордон
Кроме того, планируется строительство дороги вдоль озера Ричу, что позволит пограничникам оперативно реагировать на возможные нарушения. Участки без забора планируют сделать до середины 2025 года.

Строительство забора и инфраструктуры на латвийско-белорусской границе стоит более 125 млн евро.

Автор: 

Беларусь (7890) граница (5269) Латвия (1333)


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Топ комментарии
+12
Ось так все відбувається коли є національний уряд, а не система манкуртів
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01.08.2024 08:10
+10
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01.08.2024 09:00
+7
Як ви бачите, він не відрізняється від кордону Яценюка. Але далі за ним може бути все що завгодно. А Ось цього у нас досі немає.
Там де ЗСУ своїми мозолями, потом , кров'ю та лопатами робили - трималися довго. Там де " будували" т.з. забудовники- орки просуваються кілометрами на день.
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01.08.2024 08:47
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Ось так все відбувається коли є національний уряд, а не система манкуртів
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01.08.2024 08:10 Ответить
Та там потрібен ров 10м глибиною, бажано з крокодайлами.
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01.08.2024 08:11 Ответить
Краще з концентрованою сірчаною кислотою. Крокодили погано реагують на нашу зиму.
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01.08.2024 08:28 Ответить
Крокодайли з Українских біолабораторій виживуть навідь у сірчанй кислоті.
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01.08.2024 08:48 Ответить
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01.08.2024 08:31 Ответить
зато в нас є єрмак
котроий править та ні за що не відповідає
Він даже підпис ніде не стовить-бо не має жодних прав..
вибачаюсь-на "мінських домовленностях" його підпис красується
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01.08.2024 09:16 Ответить
Ну, таке. Танк не зупинить.
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01.08.2024 08:25 Ответить
Багато чим можна зруйнувати цей паркан. Але для персональної сволоти з рузкага міра він добра перешкода.
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01.08.2024 08:30 Ответить
Хіба що.
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01.08.2024 08:35 Ответить
Поки у них мир, то і паркан добре. А по війні потрібні ешелоновані украплення, думаю вони їх теж будують...
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01.08.2024 09:21 Ответить
Сподіваюсь, що нам показали тільки першу лінію, проти небажаних пішоходів. Основні укріплення - глибше на території.
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01.08.2024 09:23 Ответить
Теж не дешево, майже мільйон за 1 км. Але ценеобхідність, від дебілів тільки так треба відмежовуватис.ь
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01.08.2024 08:29 Ответить
сєня за 10 млн зробив би один метр пиркану
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01.08.2024 09:19 Ответить
все одно набагато дешевше, як пів метра "зеленої дороги"
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01.08.2024 09:53 Ответить
Яценюк Гірко плаче
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01.08.2024 08:35 Ответить
навпаки, потирає руки і перераховує бабло.
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01.08.2024 08:41 Ответить
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01.08.2024 09:00 Ответить
Наивненько.
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01.08.2024 08:37 Ответить
Як ви бачите, він не відрізняється від кордону Яценюка. Але далі за ним може бути все що завгодно. А Ось цього у нас досі немає.
Там де ЗСУ своїми мозолями, потом , кров'ю та лопатами робили - трималися довго. Там де " будували" т.з. забудовники- орки просуваються кілометрами на день.
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01.08.2024 08:47 Ответить
по факту це паркам мирного часу - бюджетний. Стратегічні це у Ізраілі і США.

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01.08.2024 13:44 Ответить
А сколько зелённые с3#здили?
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01.08.2024 09:15 Ответить
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01.08.2024 09:17 Ответить
Підключайте струм, завозьте крокодилів! Міни не забудьте!!
Слава дрючьбі народів
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01.08.2024 09:45 Ответить
плюс великокаліберні ,самонавідні кулимети .кожні 200метрів...
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01.08.2024 09:54 Ответить
Яценюк може відвідати об'єкт з ознайомчою метою.
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01.08.2024 10:35 Ответить
та й не тільки Яценюк - приблизно 73% населення не хотіло будувати паркан з «братами» з рф..
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01.08.2024 10:50 Ответить
Чим цей паркан кращий за Яценюка?
А скільки воплей було з подачі ФСБ?
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01.08.2024 10:52 Ответить
вони у нього досвід переймали, адже його стіна виявилася дієвою, стримувала ворога 7 років...
і значно дешевшою
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01.08.2024 10:55 Ответить
тваринкам проблеми лише
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01.08.2024 11:21 Ответить
Тваринки знатимуть, що кожні 200 метрів - автоматичний кулемет, що не знає російської.
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01.08.2024 11:35 Ответить
косулі і лосі - кулемет? ти все ще демонструєш свою тупість?
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01.08.2024 13:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Evm6Jh6r-6o https://www.youtube.com/watch?v=Evm6Jh6r-6o

«Европейская колючка». Заборы Польши, Литвы и Латвии на границе с Беларусью убивают фауну
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01.08.2024 13:34 Ответить
у поляків якісний забор однако.
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01.08.2024 13:36 Ответить
слабо , вчіться у китайців :
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01.08.2024 12:23 Ответить
Для повного розуміння - відкрити + збільшити
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01.08.2024 12:26 Ответить
Чого учасники "ізгаляються" ?? "Стіна Яценюка" передбачала протитанковий рів, паркан, КСП, вежі спостереження, сигналізацію.
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01.08.2024 13:47 Ответить
 
 