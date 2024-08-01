На латвийско-белорусской границе завершили строительство забора. ФОТО

Латвия завершила строительство 145 километрового забора на границе с Беларусью, его стоимость составляет более 125 млн евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил общественный вещатель Латвии LSM.

Основные работы на сухопутных участках границы общей протяженностью 112 км завершили еще в прошлом году, а в этом году строительство продолжилось на водных участках.

Сейчас подрядчик продолжит работу над необходимой сопутствующей инфраструктурой и над решениями о двух участках, где забор не предусмотрен.

На местах, где забор был возведен ранее, строят дороги для патрулирования легким транспортом (примерно 40 км) и патрульных мостиков-троп (15 км). Также возводят пять вышек и обустраивают подъездные пути к ним.

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Кроме того, планируется строительство дороги вдоль озера Ричу, что позволит пограничникам оперативно реагировать на возможные нарушения. Участки без забора планируют сделать до середины 2025 года.

Строительство забора и инфраструктуры на латвийско-белорусской границе стоит более 125 млн евро.