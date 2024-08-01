На латвийско-белорусской границе завершили строительство забора. ФОТО
Латвия завершила строительство 145 километрового забора на границе с Беларусью, его стоимость составляет более 125 млн евро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил общественный вещатель Латвии LSM.
Основные работы на сухопутных участках границы общей протяженностью 112 км завершили еще в прошлом году, а в этом году строительство продолжилось на водных участках.
Сейчас подрядчик продолжит работу над необходимой сопутствующей инфраструктурой и над решениями о двух участках, где забор не предусмотрен.
На местах, где забор был возведен ранее, строят дороги для патрулирования легким транспортом (примерно 40 км) и патрульных мостиков-троп (15 км). Также возводят пять вышек и обустраивают подъездные пути к ним.
Кроме того, планируется строительство дороги вдоль озера Ричу, что позволит пограничникам оперативно реагировать на возможные нарушения. Участки без забора планируют сделать до середины 2025 года.
Строительство забора и инфраструктуры на латвийско-белорусской границе стоит более 125 млн евро.
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котроий править та ні за що не відповідає
Він даже підпис ніде не стовить-бо не має жодних прав..
вибачаюсь-на "мінських домовленностях" його підпис красується
Там де ЗСУ своїми мозолями, потом , кров'ю та лопатами робили - трималися довго. Там де " будували" т.з. забудовники- орки просуваються кілометрами на день.
Слава дрючьбі народів
А скільки воплей було з подачі ФСБ?
і значно дешевшою
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