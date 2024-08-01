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Враг ударил по Купянщине и Изюму, погиб мужчина, женщина получила ранение. ФОТО

В Харьковской области в результате российских обстрелов за минувшие сутки два человека погибли, еще трое - ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сегодня, 1 августа, в 5:13 в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела повреждены гараж, автомобиль, 2 частных дома. Погиб мужчина, его анкетные данные устанавливаются.

В 00:15 в городе Изюм в результате обстрела ракетой "Искандер-М" пострадала женщина в возрасте 58 лет.

Вчера, 31 июля, в 16:54 в селе Шевченково Купянского района в результате обстрела КАБ поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Пострадал 55-летний мужчина.

В 16:39 в селе Подсреднее Купянского района в результате обстрела поврежден частный дом.

В 12:04 за пределами пгт Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела горела трава на площади 1,5 га.

В 11:00 в селе Горяное Купянского района в результате обстрела КАБ повреждены кровли и остекление окон 6 частных домов. Погибла 38-летняя женщина. Пострадал 10-летний мальчик.

Горяне Харківська область
Горяне Харківська область

В пгт Великий Бурлук в результате обстрела в 10:20 горел частный дом.

Также смотрите: Один человек получил ранения вследствие авиаудара по поселку Великий Бурлук на Харьковщине. ФОТО

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577)


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Я постійно згадую день
виїзду з оточення під Києвом
через орківський блокпост :
більшого приниження я не
відчувала ніколи в житті.
Вузькоглазі буряти-"асвабадітелі"
бігали з автоматами вздовж
колони біженців зі стариками,
дітьми,котами,собаками...
це нелюди-вбивці...а ми
беззахисні з білими тканинами
на машинах...
Ми не маємо права програти
цю війну,бо вільними ми тоді
не станемо ніколи,ми будемо
в рабстві збоченців та терористів.
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01.08.2024 09:33 Ответить
 
 