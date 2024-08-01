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Таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины в Швейцарию трипольской вазы, которой почти 7 тысяч лет. ФОТО

Древнюю вазу археологической культуры Кукутень-Триполье эпохи энеолита изъяли из международного почтового отправления.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"По сопроводительным документам в посылке, которую жительница Киевщины отправила в Швейцарию, направлялись одежда и подарок. Однако во время таможенного контроля этого отправления киевские таможенники обнаружили керамическое изделие с очевидными признаками старины, поэтому направили его на экспертизу в Национальный музей истории Украины", - говорится в сообщении.

З України хотіли вивезти трипільську вазу віком майже 7 тисяч років
З України хотіли вивезти трипільську вазу віком майже 7 тисяч років

Как определили эксперты, предмет, предоставленный на экспертизу, - это расписной сосуд на поддоне. Подобные изделия характерны для культурной общности Кукутень-Триполье эпохи энеолита. Специфика морфологии и особенности росписи дают основания утверждать о принадлежности сосуда к середине V тысячелетия до н.э. Аналогичные по форме и росписи вазы происходят из поселений в долине Днестра.

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З України хотіли вивезти трипільську вазу віком майже 7 тисяч років
З України хотіли вивезти трипільську вазу віком майже 7 тисяч років

Верхняя роспись вазы - сложный сюжет в виде стилизованных змей, а нижняя - полуовальных дуг. Ваза состоит из склеенных керамических фрагментов, на аутентичность которых указывает уровень сохранности, а также аналогии формы и росписи. Несмотря на современное вмешательство, ваза имеет аутентичную составляющую, которая является предметом археологии и имеет культурную ценность.

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Таможенникам не было предоставлено разрешительных документов на вывоз культурных ценностей за границу.

В отношении отправительницы Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Ваза изъята.

Автор: 

граница (5269) клад (23) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+6
ВСЕ РЕШТА ПРОПУСКАЮТЬ ЗГІДНО ПРЕЙСКУРАНТУ...
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01.08.2024 11:13
+5
ОТ ЯКБИ НА МИТНИЦЮ ПОСТАВИЛИ АЗОВЦІВ, ТО В УКРАЇНІ ВІДБУВСЯ ЕКОНОМІЧНИЙ БУМ.
ПРОТЕ БОЇ З МИТНИКАМИ БУЛИ Б ЗАПЕКЛІШИМИ НІЖ В МАРІУПОЛІ...
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01.08.2024 11:27
+4
7000 років, на мокшанських болотах ще навіть жаб не було.
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01.08.2024 11:29
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Правила форума Совет форумчан
ВСЕ РЕШТА ПРОПУСКАЮТЬ ЗГІДНО ПРЕЙСКУРАНТУ...
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01.08.2024 11:13 Ответить
ОТ ЯКБИ НА МИТНИЦЮ ПОСТАВИЛИ АЗОВЦІВ, ТО В УКРАЇНІ ВІДБУВСЯ ЕКОНОМІЧНИЙ БУМ.
ПРОТЕ БОЇ З МИТНИКАМИ БУЛИ Б ЗАПЕКЛІШИМИ НІЖ В МАРІУПОЛІ...
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01.08.2024 11:27 Ответить
висоцький- случай на таможне 😁
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01.08.2024 11:15 Ответить
"... Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил,
Но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою
Мраморную статую
Целенькую, только без весла..."
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01.08.2024 15:16 Ответить
Мабуть, поспішали на отой самміт від приблуд95 привезти, але десь запорпалися, ну от і маємо…
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01.08.2024 11:15 Ответить
Яка хитрожопа мешканка - таку старовину діп"яла
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01.08.2024 11:17 Ответить
проходний двір. скоро нічого не залишиться. покращення ще вчора блд.
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01.08.2024 11:17 Ответить
7000 років, на мокшанських болотах ще навіть жаб не було.
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01.08.2024 11:29 Ответить
Якісна китайська копія , яку втюхали Кулебі.
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01.08.2024 11:30 Ответить
митники запобігли . вилучили , та скоріш за все продадуть якомусь умовному пшонкі чи резнікову в приватну колекцію . а так був шанс що потрапив атерфакт у якийсь европейський музей
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01.08.2024 11:38 Ответить
Хлам какой-то... Кому он вообще нужен?
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01.08.2024 11:38 Ответить
Цікаво, звідки відправниця взяла ту вазу? Вона ж не в супермаркеті купила. Значить десь з музею. Хто повʼязаний ще в цій обородці?
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01.08.2024 11:45 Ответить
Эта ваза - это мусор, которого в интернете выше крыши.
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01.08.2024 11:50 Ответить
Сам ти мусор. І явно з рашкі
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01.08.2024 12:17 Ответить
Детский сад.
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01.08.2024 12:50 Ответить
Делов тысяч на 10000 грн (220€).
Ценности, по факту ноль, разве что для Румынии, но думаю этого мусора у них и так хватает))
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01.08.2024 11:49 Ответить
Якщо цій вазі насправді 7000 років, то це дуже коштовна старовинна річ. І ціна її відповідна. А мусон - це на мокшандії. Там таких точно ніколи не знайдуть. Бо на ти болотах ніхто не існував не то що 7000 років, а й навіть наполовину менше. Тому вони зараз вигрібають з музеїв ТОТ усю старовинну цінність. А що не можуть вкрасти, руйнують, як наприклад, Херсонес
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01.08.2024 12:16 Ответить
Если ей 7000 лет, то ее не отправляют посылкой!!! Не отправляют ценную керамику по украинской почте. Ну не делают так люди в здравом уме с ценной вещью. Ну станьте на место женщины. У вас "супер-пупер ваза" очень-очень ценная. Вы умудрились её украсть из музея. Вам нужно вывести её из страны. И вы отправили ее по почте?
Ну? Представили?
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01.08.2024 12:49 Ответить
Как определили эксперты, предмет, предоставленный на экспертизу, - это расписной сосуд на поддоне. Источник:
Ох уж эти эксперды))
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01.08.2024 11:51 Ответить
Митники запобігли незаконному вивезенню з України до Швейцарії трипільської вази віком майже 7 тисяч років Джерело:
************
А отримувач вази не Вєнєдіктова?
Залишилась, бідолаха, без нічного горшка...
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01.08.2024 13:19 Ответить
якось не тягне вона на 7000-літню вазу! зазвичай, такого віку вази, виглядають наче зроблені дитиною, з кривими краями, нерідко пошкоджені, потьмянілі
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01.08.2024 13:42 Ответить
Ну эффективность таможни показать нужно? Вот и показывают. Это как со скрипкой Страдивари, которую за период войны бравые таможенники уже 2 раза находили))).
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01.08.2024 14:31 Ответить
Мда , у нас біля лісгоспу городи , всі всіяні отакими дрібними рештками кераміки . У кого терпіння вистачає , восени збирають , щось з них ліплять , то як пазли ))
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01.08.2024 14:45 Ответить
то де саме?
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01.08.2024 16:19 Ответить
Черкаська обл , біля Сміли , с Володиміровка , просто на в'їзді в лісгосп городи .
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01.08.2024 17:12 Ответить
 
 