Таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины в Швейцарию трипольской вазы, которой почти 7 тысяч лет. ФОТО

Древнюю вазу археологической культуры Кукутень-Триполье эпохи энеолита изъяли из международного почтового отправления.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"По сопроводительным документам в посылке, которую жительница Киевщины отправила в Швейцарию, направлялись одежда и подарок. Однако во время таможенного контроля этого отправления киевские таможенники обнаружили керамическое изделие с очевидными признаками старины, поэтому направили его на экспертизу в Национальный музей истории Украины", - говорится в сообщении.





Как определили эксперты, предмет, предоставленный на экспертизу, - это расписной сосуд на поддоне. Подобные изделия характерны для культурной общности Кукутень-Триполье эпохи энеолита. Специфика морфологии и особенности росписи дают основания утверждать о принадлежности сосуда к середине V тысячелетия до н.э. Аналогичные по форме и росписи вазы происходят из поселений в долине Днестра.

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Верхняя роспись вазы - сложный сюжет в виде стилизованных змей, а нижняя - полуовальных дуг. Ваза состоит из склеенных керамических фрагментов, на аутентичность которых указывает уровень сохранности, а также аналогии формы и росписи. Несмотря на современное вмешательство, ваза имеет аутентичную составляющую, которая является предметом археологии и имеет культурную ценность.

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Таможенникам не было предоставлено разрешительных документов на вывоз культурных ценностей за границу.

В отношении отправительницы Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Ваза изъята.