Таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины в Швейцарию трипольской вазы, которой почти 7 тысяч лет. ФОТО
Древнюю вазу археологической культуры Кукутень-Триполье эпохи энеолита изъяли из международного почтового отправления.
Об этом сообщили в Гостаможслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"По сопроводительным документам в посылке, которую жительница Киевщины отправила в Швейцарию, направлялись одежда и подарок. Однако во время таможенного контроля этого отправления киевские таможенники обнаружили керамическое изделие с очевидными признаками старины, поэтому направили его на экспертизу в Национальный музей истории Украины", - говорится в сообщении.
Как определили эксперты, предмет, предоставленный на экспертизу, - это расписной сосуд на поддоне. Подобные изделия характерны для культурной общности Кукутень-Триполье эпохи энеолита. Специфика морфологии и особенности росписи дают основания утверждать о принадлежности сосуда к середине V тысячелетия до н.э. Аналогичные по форме и росписи вазы происходят из поселений в долине Днестра.
Верхняя роспись вазы - сложный сюжет в виде стилизованных змей, а нижняя - полуовальных дуг. Ваза состоит из склеенных керамических фрагментов, на аутентичность которых указывает уровень сохранности, а также аналогии формы и росписи. Несмотря на современное вмешательство, ваза имеет аутентичную составляющую, которая является предметом археологии и имеет культурную ценность.
Таможенникам не было предоставлено разрешительных документов на вывоз культурных ценностей за границу.
В отношении отправительницы Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
Ваза изъята.
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ПРОТЕ БОЇ З МИТНИКАМИ БУЛИ Б ЗАПЕКЛІШИМИ НІЖ В МАРІУПОЛІ...
Но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою
Мраморную статую
Целенькую, только без весла..."
Ценности, по факту ноль, разве что для Румынии, но думаю этого мусора у них и так хватает))
Ну? Представили?
Ох уж эти эксперды))
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А отримувач вази не Вєнєдіктова?
Залишилась, бідолаха, без нічного горшка...