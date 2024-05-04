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Горшок с монетами времен Крымского ханства нашли под Одессой. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области возле села Флора историк нашел 140 серебряных монет (акче) времен Крымского ханства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОО "Краеведы Одесской области"

22 апреля в овраге возле села Флора Окнянской громады в Подольском районе Одесской области историк, член ОО "Краеведы Одесской области" Сергей Жосан нашел "Флоранский клад" - горшок с серебряными монетами времен Крымского ханства.

В горшке было 140 серебряных монет (акче), которые чеканились в Крыму в 1480-х годах во времена правления хана Менгли Гирея I.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад. ФОТОрепортаж

Горщик зі 140 монетами Кримського ханства знайшли під Одесою
Горщик зі 140 монетами Кримського ханства знайшли під Одесою

Поисковики предполагают, что клад был спрятан во время подольских набегов крымских татар. Он хранился в горшке, на глубине 40 см. Сверху лежала известняковая плитка природного происхождения квадратной формы, примерно 20х20х5 см. Яр, в котором был найден клад, впадает в реку Ягорлык.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Древние монеты нашли во время посадки деревьев на Воздвиженке в Киеве. ФОТО

140 монет часів Кримського ханства знайшли під Одесою
Горщик з монетами Кримського ханства знайшли під Одесою

После детального изучения и описания находку передадут в Подольский городской краеведческий музей в Одесской области.

Напомним, в ноябре 2023 года археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви.

Автор: 

археолог (178) история (2017) клад (23) музей (723) Одесская область (3567)


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Топ комментарии
+12
а я свою тьорку ще у 22 році віддав для ЗСУ
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04.05.2024 09:58
+9
Знахідка підкреслює факт того, що москалі не мають до цієї землі стосунку
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04.05.2024 11:22
+8
дурень, татари набігали зі своєї богом даної землі на чужі. Навідміну від твоїх братушок - орків, які тільки забирали чуже.
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04.05.2024 10:52
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а я свою тьорку ще у 22 році віддав для ЗСУ
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04.05.2024 09:58 Ответить
Eto desiovi klad.Znaju takix ruminov gde nasli klad primerno 1000 monet,bolsinstve Transylvanija 1600 godov,ocen redkyje moneti .Vmesto togo sto imet primerno 1 mln evro,posle cystki polucili metalalom.Xoteli bystro polucit dengi,poslo solianaja kislota i poxoze,otvertki .Vot nuzno bylo tolko terpenije pri cystke takix monet,no net zadnost vziala verx
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04.05.2024 10:27 Ответить
Колись вони набігали, на пів-острів на материк, а тепер вони корінні жителі
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04.05.2024 10:31 Ответить
дурень, татари набігали зі своєї богом даної землі на чужі. Навідміну від твоїх братушок - орків, які тільки забирали чуже.
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04.05.2024 10:52 Ответить
Від дурня чую! бо якби ти було розумніше, то мабуть хочаб задався питанням, яким чином вони там з"явилися? Богом, це ти маєш наувазі впали з неба? Крим примикає до материка, логічно що корінні жителі Криму повинні бути схожими на людей з материка, а татари відрізняють всім, зовнішністю, культурою, мовою релігією, отож, кримські татари не місцеві від початку!
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04.05.2024 11:13 Ответить
Татари мусульмани тільки після 13 століття, від захоплення Османською імперією. І так, їхні предки, половці, прийшли десь в 11 столітті і були немісцевими порівняно з караїмами, які жили з 7 століття

Але тут про Одесу, а на тих теренах найдавнішим корінним населенням були тиверці і уличі
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04.05.2024 12:45 Ответить
Вони завоювателі!
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04.05.2024 11:15 Ответить
хто на час появи киримли в Криму були місцеві?

греки, готи чи може генуезці з венеціанцями?

дурилка, не лізь в історію Криму !
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04.05.2024 12:45 Ответить
Це ж елементано, Ватсон, ті хто й на ближній частині на материка, татари зовнішньо відмінні, отож вони переселенці чи завоювателі з боку моря, що більш вірогідно
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04.05.2024 16:08 Ответить
Крим не їхня земля, вони там не корінне населення, окупанти.
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04.05.2024 21:17 Ответить
Історію почитай, "геній", може не будеш власну тупість людям показувати.
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04.05.2024 10:52 Ответить
Навіщо кацапську брехню розповсюджуєш - бо дурний чи хитрий?

https://www.youtube.com/watch?v=YKkw9F7kdGU ХТО ТАКІ КРИМСЬКІ ТАТАРИ?

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Кримці спокон віку жили на своїй землі і наші брати...
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04.05.2024 10:59 Ответить
Сало їли і горілку пили теж ?
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04.05.2024 11:12 Ответить
https://youtu.be/YKkw9F7kdGU?t=1212 Григорій Сковорода був напівкримець, знаменитий український гетьман був кримець ...
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04.05.2024 11:28 Ответить
Не потрібно плутати від початку жителів Криму і тіх хто потім його завоював і там осів, укорінився
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04.05.2024 11:58 Ответить
Подивись відео. Я з задоволенням подивився хоча намагаюсь не витрачати час на перегляди усяких відео...

Звісно що у кримців є домішки навіть германців, але монголів а тим більше фіно-угрів - і рядом не стояло.
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04.05.2024 12:12 Ответить
У волго-уральских татар самоназвание «татары» использовалось с XVI века. Термин «татары» появился у тюркских и монгольских народов в 6-8 веках нашей эры, бо це выходцы из северного Китая, которые на пути в Европу прошли и сквозь Монголию(гаплогруппа О). Этим же путем шли и Гунны, а значит они есть частично родственными татарам, а значит передали угрофиннскую гаплогруппу(N). Тем путем в Европу шли и Гунны, сербы, хорваты, булгары.
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04.05.2024 17:01 Ответить
Не можна нескінченно крутити історією. До 2014 т. Кримські татари тільки й волали про свою незалежність та унікальність. А після захвату Криму стали найщирішими українцями.
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04.05.2024 18:43 Ответить
Все это хорошо, ежели конечно знехтувати гаплогрупною идентификацией. У татар Главная гаплогруппа - это R1a1 Z94(чисто средне-азийская)+ N1(чисто угро-финнская, тоже азийская). Украинцы таких гаплогрупп не имеют. У украинцев основные гаплогруппы - это R1a1 Z280-283(чисто европейская, киммерийская) + i2( 40 000 лет старожил Европы, трипольская).
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04.05.2024 12:16 Ответить
И еще, если татарин лицом похож на украинца или украинец лицом похож на татарина - это от матери, бо изменение строения черепа цвета кожи и т.д. и т.д и т.п. - это респонсибилити матери.
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04.05.2024 12:19 Ответить
Так, вони десь із-з за Уралу. Чесно кажучи, навіть смішно, що не можуть дослідити, встановити та офіційно обявити походження кримських татар, а вони неначебто незнають з відки вони і у них немає батьківщини, прямо цирк на дроті
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04.05.2024 16:16 Ответить
Мабуть вдавати, що начисто відшибло память та загубилися, краще ніж визнати себе завоювателем, загарбником
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04.05.2024 17:00 Ответить
Я призываю украинцев не позориться, серьезно воспринимая, как исторический аргумент - это видео. Ссылайтесь на классических историков, они не дадут вам оплошать, там нет предвзятостей, в том числе козломордых.
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04.05.2024 12:22 Ответить
А що там неправда? "Твоі прізиви" - це словоблуддя, причому кацапське.
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04.05.2024 15:30 Ответить
Неправда в том, шо татары в Крыму - автохтоны, а не пришлый народ. Имя татары появилось в новой эре, в 6-8 веках в южном Урале, в Поволжье. В Крыму тогда еще не было татар.
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04.05.2024 17:08 Ответить
продивись фільм - назву татари отримали племена які не підкорилися Золотій Орді. (коли там вона була...)
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04.05.2024 17:36 Ответить
Вы знаете как получилась Золотая Орда? Родственники-братья по Чингизхану между собой крепко дрались. Те, кто попал в Прикаспий, все же предпочитали южные сладости с множеством гаремов, желали быть хозяевами в северном Иране. Вот и пошли войной на своих братьев-южан. Дрались жестоко и с переменным успехов. Никто тогда не одержал победу. А потому остались каждый при своих интересах . "Северяне" ушли из Прикаспия в Поволжье, голодный край, создали ЗОЛОТУЮ ОРДУ. Ушли ослабленные. Но окрепнув числом и в силе, начали свою экспансию на Русь-Крым. При Батые в Крыму было много национальностей, но языком общения ордынцами был учрежден половецкий язык. Из современных языков наиболее близкими к половецкому считаются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA казахский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA башкирский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA крымскотатарский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA караимский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA крымчакский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA татарский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA карачаево-балкарский и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA кумыкский языки. Как вы поняли, шо крымскотатарский язык пришлый в Крым с его носителями.
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04.05.2024 19:44 Ответить
ЗЫ... ПОЛОВЦЫ - это недобитые антами остготы, которые не сбежали в Нормандию смешиваться с западными славянами и торменами, чтобы самоназваться викинго-варягами, а остались прозябать в Поволжье, смешавшись с тюрками.
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04.05.2024 21:32 Ответить
Крымское ханство отошло от Орды , бо Тамерлан разбил золотую Орду, его ставленник хан Тохтамыш. Тамерлан вскоре умер и вся его протекция над Крымом со временем перешла к туркам. Кацапы платили дань в Крым до 1721 г. Сначала Золотоордынским ханам Крыма, затем ставленникам Османской империи.
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04.05.2024 19:48 Ответить
ніт, вони прийшлі.
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04.05.2024 21:20 Ответить
А в чем кацапскость , когда вам предлагается проконсультироваться по этому вопросу у классических историков... Тогда бы невiгластво мы бы здесь не обговаривали. Не стоит смешивать патриотизм с понятием история, бо тогда получается БУЗИНА, а в Киевi дядько.
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04.05.2024 17:12 Ответить
"...у классических историков..." - про шо Ви , чи не про Кармзіна бува, найнятого Катькою для фальсифікації, що знищував першоджерела і маслав великість лапотників у шкурах на болотах сидячих?

Чи може у радянських істориків - самих правдивих пролетарських....

йди не сміши...
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04.05.2024 17:39 Ответить
Та йошкин бабай, перейдите на другой контент, там предлагаются , в том числе и украинские классики от истории. НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ жмите левым кликом на этот синий шрифт - https://www.youtube.com/watch?v=UjHZlPziifU Vox Veritatis , подпишитесь и впитывайте, впитывайте и еще раз впитывайте... по самое немогу... И не позорьтесь ссылками на сказки про белого бычка.
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04.05.2024 19:59 Ответить
ЗЫ... подпишись... https://www.youtube.com/@Vox_Veritatis Vox veritatis Голос правди
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04.05.2024 20:01 Ответить
Патриотический порыв создателей фильма понятен, но утверждение , шо мы с татарами генетически - родня, это как утверждать(патриотически и шутя) , шо укры выкопали Черное море).
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04.05.2024 14:41 Ответить
Там немає що ми генетичня рідня (може я пропустив). Там є що ми давнішні сусіди але кожний зі своєю історією.
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04.05.2024 15:28 Ответить
А там промежду строк, намякивается, шо мы генетически смешивались. Америки в этом нет, но в нашей подноготной - это мизер, который гаплогруппно не вошел в ноль целых.уй десятых. Те же гогошары и у татар(в отношении нашей гаплогруппы).
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04.05.2024 16:46 Ответить
В этот примитивном фильме( Що до кожен в своiй iсторii) - крымские татары, мол, у них - и кровь тавров... Но вот незадачка, ТАВРЫ(синды) - это адыги.
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04.05.2024 17:24 Ответить
ніт, підітрись отою фігнею, не брати вони нам, булит вже одні самозванці, ці такі ж самі.
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04.05.2024 21:18 Ответить
У 1480-х на мокшанських болотах жаби квакали.
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04.05.2024 11:30 Ответить
Та ні - вже як 200 років була Моксва...
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04.05.2024 11:53 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/1629 1629 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1631 1631 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alex_K_No_image.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE Тарас Трясило кошовий отаман; «гетьман низовий» Війська запорізького

киримли за походженням
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04.05.2024 13:02 Ответить
і що?
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04.05.2024 21:29 Ответить
Не понятно, его наняли, чи мамка слева подмахнула?
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04.05.2024 22:11 Ответить
Ви б менше підручників читали і більше нормальної літератури. Тоді б знали що:
- Кримські татари жили в Криму, і до монгольського нашестя мали назву Половці.
- на Херсонщині і Причорномор'ї кочували племена Ногайців. Вони були васалами османської порти. І вони робили набіги. Це було в часи коли Одеса ще мала назву Кочубіїв. Після завоювання московією, ногайців депортували за Волгу. Те саме зробили з Ногайцями Кубані. А на їх місце поселили депортованих Запорозьких козаків- щоб воювали за царя проти Кавказьких Черкесів.
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05.05.2024 02:39 Ответить
Знахідка підкреслює факт того, що москалі не мають до цієї землі стосунку
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04.05.2024 11:22 Ответить
татары такие же коренные жители Крыма -как ромы -коренные жители Закарпатья
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04.05.2024 11:29 Ответить
Предки усіх "корінних" народів планети народилися колись під африканським баобабом у саваннах Серенгеті біля кратера вулкана Нгоронгоро.
А коли копнути глибше, то неодмінно з'ясовується, що раніше, - ще до "корінних", - тут жив якийсь пітекантроп іншої породи, ще "корінніший" за цих "корінних". )))
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04.05.2024 11:47 Ответить
Бронтозавровая Святорусь против Рептилоидов !
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04.05.2024 14:32 Ответить
Вы правы, бо казалось бы что может быть древнее самой первой гаплогруппы Адама -"гаплогруппы А". Ан не,т она оказалась гаплогруппой одного из сыновей Адама, бо нашли в Африке более древнюю гаплогруппу А0, А00.
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04.05.2024 22:07 Ответить
не розповсюджуй кацапську брехню створену з метою виправдання своєї злочинної суті...
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04.05.2024 11:56 Ответить
Коренные жители Крыма - киммерийцы, которые там появились во времена черноморского потопа. До потопа, то были практически незаселенные горы, посреди плодородных равнин.
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04.05.2024 12:25 Ответить
И еще ТАВРЫ(синды) - это адыги.
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04.05.2024 12:32 Ответить
А насчет татар. Время покажет. Дело в том, что вокруг Крыма , окромя кацапов, нервно дышат еще и турки. ЗЫ. насчет небесной сотни понятно - Слава Героям! - это был патриотический порыв. Я не видел этого порыва, когда кацапы захватили в Симферополе белый дом.
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04.05.2024 12:50 Ответить
какой на хер -прорыв -ты чего хер с пальцем сравниваешь -заходила гигантская армия в Крым -вооруженная до зубов с поддержкой авиации и флота и местные предатели поняв что -к чему быстро перепрыгнули на хер сильнейшего - а в Киеве простое городское население с палками -камнями и кастрюлями отбивалось от вооруженного спецназа и внутренних войск -не жалея живота своего лезли безоружные на пули -русские всегда на стороне сильного -это ихняя сущность =даже если сильный -последний негодяй и сволочь -это животные рефлексы
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04.05.2024 12:59 Ответить
Я согласен с вами, но предыдущий день выходили бастовать, а защитить белый дом на второй день не решились. Там оружия у людей гуляет валом. Там не было проблемы закидать тот спецназ гранатами, тем более , что тогда пути отхода на "Большую землю" еще были свободны. Но моральный ущерб кацапам был бы нанесен беспощадным и непоправимым. Может киевские лабухи у власти решились хотя бы не отдавать все склады с оружием кацапам, а нехило покромсать кацапов тем оружием. Там даже подорви те склады, шорох был бы приличным.
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04.05.2024 14:56 Ответить
Воно так - але заднім умом... Аби знати як правильно. Хоча - що там знати - в уставі прописано!

Київ засцяв і віддавав накази не провокувати...
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04.05.2024 15:39 Ответить
Каароч, лабухи та й годi.
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04.05.2024 17:15 Ответить
вони вирішили, що наближається туристичний сезон і треба заробляти на туристах, шишличкі, чабуреки, плоф.
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04.05.2024 21:59 Ответить
Не гони...

Татари вийшли. Але було незрозуміло і з Києва прийшла вказівка, я так зрозумів що Меркельша сказала - я все порішаю з другом Володимиром але якщо не буде крові. Якщо кров - то будете на самоті.

З Києва сказали кримцям розійтись - що вони дисципліновано зробили.

На той момент невідомо як правильно - але Меркельша - падло.

Так шо - гне гони.
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04.05.2024 15:37 Ответить
Так-то оно так , ЕЖЕЛИ КОНЕЧНО, НО У ТАТАР НЕ МЕРКЕЛЬША В ПРИОРИТЕТЕ, А ГОРЯЧАЯ КРОВЬ. тАК ШО ВСЕ ВИНОВАТЫ , шо так случилось с Крымом.
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04.05.2024 17:17 Ответить
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04.05.2024 13:04 Ответить
Тобто "понаехаашие, но давно"
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04.05.2024 21:47 Ответить
 
 