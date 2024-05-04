Горшок с монетами времен Крымского ханства нашли под Одессой. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одесской области возле села Флора историк нашел 140 серебряных монет (акче) времен Крымского ханства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОО "Краеведы Одесской области"
22 апреля в овраге возле села Флора Окнянской громады в Подольском районе Одесской области историк, член ОО "Краеведы Одесской области" Сергей Жосан нашел "Флоранский клад" - горшок с серебряными монетами времен Крымского ханства.
В горшке было 140 серебряных монет (акче), которые чеканились в Крыму в 1480-х годах во времена правления хана Менгли Гирея I.
Поисковики предполагают, что клад был спрятан во время подольских набегов крымских татар. Он хранился в горшке, на глубине 40 см. Сверху лежала известняковая плитка природного происхождения квадратной формы, примерно 20х20х5 см. Яр, в котором был найден клад, впадает в реку Ягорлык.
После детального изучения и описания находку передадут в Подольский городской краеведческий музей в Одесской области.
Напомним, в ноябре 2023 года археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви.
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Але тут про Одесу, а на тих теренах найдавнішим корінним населенням були тиверці і уличі
греки, готи чи може генуезці з венеціанцями?
дурилка, не лізь в історію Криму !
https://www.youtube.com/watch?v=YKkw9F7kdGU ХТО ТАКІ КРИМСЬКІ ТАТАРИ?
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Кримці спокон віку жили на своїй землі і наші брати...
Звісно що у кримців є домішки навіть германців, але монголів а тим більше фіно-угрів - і рядом не стояло.
Чи може у радянських істориків - самих правдивих пролетарських....
йди не сміши...
киримли за походженням
- Кримські татари жили в Криму, і до монгольського нашестя мали назву Половці.
- на Херсонщині і Причорномор'ї кочували племена Ногайців. Вони були васалами османської порти. І вони робили набіги. Це було в часи коли Одеса ще мала назву Кочубіїв. Після завоювання московією, ногайців депортували за Волгу. Те саме зробили з Ногайцями Кубані. А на їх місце поселили депортованих Запорозьких козаків- щоб воювали за царя проти Кавказьких Черкесів.
А коли копнути глибше, то неодмінно з'ясовується, що раніше, - ще до "корінних", - тут жив якийсь пітекантроп іншої породи, ще "корінніший" за цих "корінних". )))
Київ засцяв і віддавав накази не провокувати...
Татари вийшли. Але було незрозуміло і з Києва прийшла вказівка, я так зрозумів що Меркельша сказала - я все порішаю з другом Володимиром але якщо не буде крові. Якщо кров - то будете на самоті.
З Києва сказали кримцям розійтись - що вони дисципліновано зробили.
На той момент невідомо як правильно - але Меркельша - падло.
Так шо - гне гони.