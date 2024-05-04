Горшок с монетами времен Крымского ханства нашли под Одессой. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области возле села Флора историк нашел 140 серебряных монет (акче) времен Крымского ханства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОО "Краеведы Одесской области"

22 апреля в овраге возле села Флора Окнянской громады в Подольском районе Одесской области историк, член ОО "Краеведы Одесской области" Сергей Жосан нашел "Флоранский клад" - горшок с серебряными монетами времен Крымского ханства.

В горшке было 140 серебряных монет (акче), которые чеканились в Крыму в 1480-х годах во времена правления хана Менгли Гирея I.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад. ФОТОрепортаж





Поисковики предполагают, что клад был спрятан во время подольских набегов крымских татар. Он хранился в горшке, на глубине 40 см. Сверху лежала известняковая плитка природного происхождения квадратной формы, примерно 20х20х5 см. Яр, в котором был найден клад, впадает в реку Ягорлык.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Древние монеты нашли во время посадки деревьев на Воздвиженке в Киеве. ФОТО





После детального изучения и описания находку передадут в Подольский городской краеведческий музей в Одесской области.

Напомним, в ноябре 2023 года археологи нашли клад с золотыми украшениями времен Гетманщины во время раскопок в Белой Церкви.