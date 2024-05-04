Горщик з монетами часів Кримського ханства знайшли під Одесою. ФОТОрепортаж

На Одещині біля села Флора історик знайшов 140 срібних монет (акче) часів Кримського ханства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГО "Краєзнавці Одещини"

22 квітня в яру біля села Флора Окнянської громади в Подільському районі на Одещині історик, член ГО "Краєзнавці Одещини" Сергій Жосан знайшов "Флоранський скарб" - горщик зі срібними монетами часів Кримського ханства.

У горщику було 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму у 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І.

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Пошуковці припускають, що скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Він зберігався у горщику, на глибині 40 см. Зверху лежала вапнякова плитка природного походження квадратної форми, приблизно 20х20х5 см. Яр, в якому було знайдено скарб, впадає в річку Ягорлик.

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Після детального вивчення та опису знахідку передадуть до Подільського міського краєзнавчого музею в Одеській області.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року археологи віднайшли скарб із золотими прикрасами часів Гетьманщини під час розкопок у Білій Церкві.