Горщик з монетами часів Кримського ханства знайшли під Одесою. ФОТОрепортаж
На Одещині біля села Флора історик знайшов 140 срібних монет (акче) часів Кримського ханства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГО "Краєзнавці Одещини"
22 квітня в яру біля села Флора Окнянської громади в Подільському районі на Одещині історик, член ГО "Краєзнавці Одещини" Сергій Жосан знайшов "Флоранський скарб" - горщик зі срібними монетами часів Кримського ханства.
У горщику було 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму у 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І.
Пошуковці припускають, що скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Він зберігався у горщику, на глибині 40 см. Зверху лежала вапнякова плитка природного походження квадратної форми, приблизно 20х20х5 см. Яр, в якому було знайдено скарб, впадає в річку Ягорлик.
Після детального вивчення та опису знахідку передадуть до Подільського міського краєзнавчого музею в Одеській області.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року археологи віднайшли скарб із золотими прикрасами часів Гетьманщини під час розкопок у Білій Церкві.
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Але тут про Одесу, а на тих теренах найдавнішим корінним населенням були тиверці і уличі
греки, готи чи може генуезці з венеціанцями?
дурилка, не лізь в історію Криму !
https://www.youtube.com/watch?v=YKkw9F7kdGU ХТО ТАКІ КРИМСЬКІ ТАТАРИ?
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Кримці спокон віку жили на своїй землі і наші брати...
Звісно що у кримців є домішки навіть германців, але монголів а тим більше фіно-угрів - і рядом не стояло.
Чи може у радянських істориків - самих правдивих пролетарських....
йди не сміши...
киримли за походженням
- Кримські татари жили в Криму, і до монгольського нашестя мали назву Половці.
- на Херсонщині і Причорномор'ї кочували племена Ногайців. Вони були васалами османської порти. І вони робили набіги. Це було в часи коли Одеса ще мала назву Кочубіїв. Після завоювання московією, ногайців депортували за Волгу. Те саме зробили з Ногайцями Кубані. А на їх місце поселили депортованих Запорозьких козаків- щоб воювали за царя проти Кавказьких Черкесів.
А коли копнути глибше, то неодмінно з'ясовується, що раніше, - ще до "корінних", - тут жив якийсь пітекантроп іншої породи, ще "корінніший" за цих "корінних". )))
Київ засцяв і віддавав накази не провокувати...
Татари вийшли. Але було незрозуміло і з Києва прийшла вказівка, я так зрозумів що Меркельша сказала - я все порішаю з другом Володимиром але якщо не буде крові. Якщо кров - то будете на самоті.
З Києва сказали кримцям розійтись - що вони дисципліновано зробили.
На той момент невідомо як правильно - але Меркельша - падло.
Так шо - гне гони.