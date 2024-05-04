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Горщик з монетами часів Кримського ханства знайшли під Одесою. ФОТОрепортаж

На Одещині біля села Флора історик знайшов 140 срібних монет (акче) часів Кримського ханства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГО "Краєзнавці Одещини"

22  квітня в яру біля села Флора Окнянської громади в Подільському районі на Одещині історик, член ГО "Краєзнавці Одещини" Сергій Жосан знайшов "Флоранський скарб" - горщик зі срібними монетами часів Кримського ханства. 

У горщику було 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму у 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому. ФОТОрепортаж

Горщик зі 140 монетами Кримського ханства знайшли під Одесою
Горщик зі 140 монетами Кримського ханства знайшли під Одесою

Пошуковці припускають, що скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Він зберігався у горщику, на глибині 40 см. Зверху лежала вапнякова плитка природного походження квадратної форми, приблизно 20х20х5 см. Яр, в якому було знайдено скарб, впадає в річку Ягорлик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стародавні монети знайшли під час посадки дерев на Воздвиженці в Києві. ФОТО

140 монет часів Кримського ханства знайшли під Одесою
Горщик з монетами Кримського ханства знайшли під Одесою

Після детального вивчення та опису знахідку передадуть до Подільського міського краєзнавчого музею в Одеській області.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року археологи віднайшли скарб із золотими прикрасами часів Гетьманщини під час розкопок у Білій Церкві.

Автор: 

археолог (81) історія (1071) скарб (10) музей (441) Одеська область (3210)


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Топ коментарі
+12
а я свою тьорку ще у 22 році віддав для ЗСУ
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04.05.2024 09:58
+9
Знахідка підкреслює факт того, що москалі не мають до цієї землі стосунку
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04.05.2024 11:22
+8
дурень, татари набігали зі своєї богом даної землі на чужі. Навідміну від твоїх братушок - орків, які тільки забирали чуже.
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04.05.2024 10:52
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а я свою тьорку ще у 22 році віддав для ЗСУ
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04.05.2024 09:58 Відповісти
Eto desiovi klad.Znaju takix ruminov gde nasli klad primerno 1000 monet,bolsinstve Transylvanija 1600 godov,ocen redkyje moneti .Vmesto togo sto imet primerno 1 mln evro,posle cystki polucili metalalom.Xoteli bystro polucit dengi,poslo solianaja kislota i poxoze,otvertki .Vot nuzno bylo tolko terpenije pri cystke takix monet,no net zadnost vziala verx
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04.05.2024 10:27 Відповісти
Колись вони набігали, на пів-острів на материк, а тепер вони корінні жителі
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04.05.2024 10:31 Відповісти
дурень, татари набігали зі своєї богом даної землі на чужі. Навідміну від твоїх братушок - орків, які тільки забирали чуже.
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04.05.2024 10:52 Відповісти
Від дурня чую! бо якби ти було розумніше, то мабуть хочаб задався питанням, яким чином вони там з"явилися? Богом, це ти маєш наувазі впали з неба? Крим примикає до материка, логічно що корінні жителі Криму повинні бути схожими на людей з материка, а татари відрізняють всім, зовнішністю, культурою, мовою релігією, отож, кримські татари не місцеві від початку!
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04.05.2024 11:13 Відповісти
Татари мусульмани тільки після 13 століття, від захоплення Османською імперією. І так, їхні предки, половці, прийшли десь в 11 столітті і були немісцевими порівняно з караїмами, які жили з 7 століття

Але тут про Одесу, а на тих теренах найдавнішим корінним населенням були тиверці і уличі
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04.05.2024 12:45 Відповісти
Вони завоювателі!
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04.05.2024 11:15 Відповісти
хто на час появи киримли в Криму були місцеві?

греки, готи чи може генуезці з венеціанцями?

дурилка, не лізь в історію Криму !
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04.05.2024 12:45 Відповісти
Це ж елементано, Ватсон, ті хто й на ближній частині на материка, татари зовнішньо відмінні, отож вони переселенці чи завоювателі з боку моря, що більш вірогідно
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04.05.2024 16:08 Відповісти
Крим не їхня земля, вони там не корінне населення, окупанти.
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04.05.2024 21:17 Відповісти
Історію почитай, "геній", може не будеш власну тупість людям показувати.
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04.05.2024 10:52 Відповісти
Навіщо кацапську брехню розповсюджуєш - бо дурний чи хитрий?

https://www.youtube.com/watch?v=YKkw9F7kdGU ХТО ТАКІ КРИМСЬКІ ТАТАРИ?

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Кримці спокон віку жили на своїй землі і наші брати...
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04.05.2024 10:59 Відповісти
Сало їли і горілку пили теж ?
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04.05.2024 11:12 Відповісти
https://youtu.be/YKkw9F7kdGU?t=1212 Григорій Сковорода був напівкримець, знаменитий український гетьман був кримець ...
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04.05.2024 11:28 Відповісти
Не потрібно плутати від початку жителів Криму і тіх хто потім його завоював і там осів, укорінився
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04.05.2024 11:58 Відповісти
Подивись відео. Я з задоволенням подивився хоча намагаюсь не витрачати час на перегляди усяких відео...

Звісно що у кримців є домішки навіть германців, але монголів а тим більше фіно-угрів - і рядом не стояло.
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04.05.2024 12:12 Відповісти
У волго-уральских татар самоназвание «татары» использовалось с XVI века. Термин «татары» появился у тюркских и монгольских народов в 6-8 веках нашей эры, бо це выходцы из северного Китая, которые на пути в Европу прошли и сквозь Монголию(гаплогруппа О). Этим же путем шли и Гунны, а значит они есть частично родственными татарам, а значит передали угрофиннскую гаплогруппу(N). Тем путем в Европу шли и Гунны, сербы, хорваты, булгары.
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04.05.2024 17:01 Відповісти
Не можна нескінченно крутити історією. До 2014 т. Кримські татари тільки й волали про свою незалежність та унікальність. А після захвату Криму стали найщирішими українцями.
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04.05.2024 18:43 Відповісти
Все это хорошо, ежели конечно знехтувати гаплогрупною идентификацией. У татар Главная гаплогруппа - это R1a1 Z94(чисто средне-азийская)+ N1(чисто угро-финнская, тоже азийская). Украинцы таких гаплогрупп не имеют. У украинцев основные гаплогруппы - это R1a1 Z280-283(чисто европейская, киммерийская) + i2( 40 000 лет старожил Европы, трипольская).
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04.05.2024 12:16 Відповісти
И еще, если татарин лицом похож на украинца или украинец лицом похож на татарина - это от матери, бо изменение строения черепа цвета кожи и т.д. и т.д и т.п. - это респонсибилити матери.
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04.05.2024 12:19 Відповісти
Так, вони десь із-з за Уралу. Чесно кажучи, навіть смішно, що не можуть дослідити, встановити та офіційно обявити походження кримських татар, а вони неначебто незнають з відки вони і у них немає батьківщини, прямо цирк на дроті
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04.05.2024 16:16 Відповісти
Мабуть вдавати, що начисто відшибло память та загубилися, краще ніж визнати себе завоювателем, загарбником
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04.05.2024 17:00 Відповісти
Я призываю украинцев не позориться, серьезно воспринимая, как исторический аргумент - это видео. Ссылайтесь на классических историков, они не дадут вам оплошать, там нет предвзятостей, в том числе козломордых.
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04.05.2024 12:22 Відповісти
А що там неправда? "Твоі прізиви" - це словоблуддя, причому кацапське.
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04.05.2024 15:30 Відповісти
Неправда в том, шо татары в Крыму - автохтоны, а не пришлый народ. Имя татары появилось в новой эре, в 6-8 веках в южном Урале, в Поволжье. В Крыму тогда еще не было татар.
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04.05.2024 17:08 Відповісти
продивись фільм - назву татари отримали племена які не підкорилися Золотій Орді. (коли там вона була...)
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04.05.2024 17:36 Відповісти
Вы знаете как получилась Золотая Орда? Родственники-братья по Чингизхану между собой крепко дрались. Те, кто попал в Прикаспий, все же предпочитали южные сладости с множеством гаремов, желали быть хозяевами в северном Иране. Вот и пошли войной на своих братьев-южан. Дрались жестоко и с переменным успехов. Никто тогда не одержал победу. А потому остались каждый при своих интересах . "Северяне" ушли из Прикаспия в Поволжье, голодный край, создали ЗОЛОТУЮ ОРДУ. Ушли ослабленные. Но окрепнув числом и в силе, начали свою экспансию на Русь-Крым. При Батые в Крыму было много национальностей, но языком общения ордынцами был учрежден половецкий язык. Из современных языков наиболее близкими к половецкому считаются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA казахский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA башкирский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA крымскотатарский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA караимский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA крымчакский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA татарский , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA карачаево-балкарский и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA кумыкский языки. Как вы поняли, шо крымскотатарский язык пришлый в Крым с его носителями.
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04.05.2024 19:44 Відповісти
ЗЫ... ПОЛОВЦЫ - это недобитые антами остготы, которые не сбежали в Нормандию смешиваться с западными славянами и торменами, чтобы самоназваться викинго-варягами, а остались прозябать в Поволжье, смешавшись с тюрками.
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04.05.2024 21:32 Відповісти
Крымское ханство отошло от Орды , бо Тамерлан разбил золотую Орду, его ставленник хан Тохтамыш. Тамерлан вскоре умер и вся его протекция над Крымом со временем перешла к туркам. Кацапы платили дань в Крым до 1721 г. Сначала Золотоордынским ханам Крыма, затем ставленникам Османской империи.
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04.05.2024 19:48 Відповісти
ніт, вони прийшлі.
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04.05.2024 21:20 Відповісти
А в чем кацапскость , когда вам предлагается проконсультироваться по этому вопросу у классических историков... Тогда бы невiгластво мы бы здесь не обговаривали. Не стоит смешивать патриотизм с понятием история, бо тогда получается БУЗИНА, а в Киевi дядько.
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04.05.2024 17:12 Відповісти
"...у классических историков..." - про шо Ви , чи не про Кармзіна бува, найнятого Катькою для фальсифікації, що знищував першоджерела і маслав великість лапотників у шкурах на болотах сидячих?

Чи може у радянських істориків - самих правдивих пролетарських....

йди не сміши...
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04.05.2024 17:39 Відповісти
Та йошкин бабай, перейдите на другой контент, там предлагаются , в том числе и украинские классики от истории. НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ жмите левым кликом на этот синий шрифт - https://www.youtube.com/watch?v=UjHZlPziifU Vox Veritatis , подпишитесь и впитывайте, впитывайте и еще раз впитывайте... по самое немогу... И не позорьтесь ссылками на сказки про белого бычка.
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04.05.2024 19:59 Відповісти
ЗЫ... подпишись... https://www.youtube.com/@Vox_Veritatis Vox veritatis Голос правди
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04.05.2024 20:01 Відповісти
Патриотический порыв создателей фильма понятен, но утверждение , шо мы с татарами генетически - родня, это как утверждать(патриотически и шутя) , шо укры выкопали Черное море).
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04.05.2024 14:41 Відповісти
Там немає що ми генетичня рідня (може я пропустив). Там є що ми давнішні сусіди але кожний зі своєю історією.
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04.05.2024 15:28 Відповісти
А там промежду строк, намякивается, шо мы генетически смешивались. Америки в этом нет, но в нашей подноготной - это мизер, который гаплогруппно не вошел в ноль целых.уй десятых. Те же гогошары и у татар(в отношении нашей гаплогруппы).
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04.05.2024 16:46 Відповісти
В этот примитивном фильме( Що до кожен в своiй iсторii) - крымские татары, мол, у них - и кровь тавров... Но вот незадачка, ТАВРЫ(синды) - это адыги.
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04.05.2024 17:24 Відповісти
ніт, підітрись отою фігнею, не брати вони нам, булит вже одні самозванці, ці такі ж самі.
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04.05.2024 21:18 Відповісти
У 1480-х на мокшанських болотах жаби квакали.
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04.05.2024 11:30 Відповісти
Та ні - вже як 200 років була Моксва...
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04.05.2024 11:53 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/1629 1629 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1631 1631 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alex_K_No_image.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE Тарас Трясило кошовий отаман; «гетьман низовий» Війська запорізького

киримли за походженням
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04.05.2024 13:02 Відповісти
і що?
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04.05.2024 21:29 Відповісти
Не понятно, его наняли, чи мамка слева подмахнула?
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04.05.2024 22:11 Відповісти
Ви б менше підручників читали і більше нормальної літератури. Тоді б знали що:
- Кримські татари жили в Криму, і до монгольського нашестя мали назву Половці.
- на Херсонщині і Причорномор'ї кочували племена Ногайців. Вони були васалами османської порти. І вони робили набіги. Це було в часи коли Одеса ще мала назву Кочубіїв. Після завоювання московією, ногайців депортували за Волгу. Те саме зробили з Ногайцями Кубані. А на їх місце поселили депортованих Запорозьких козаків- щоб воювали за царя проти Кавказьких Черкесів.
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05.05.2024 02:39 Відповісти
Знахідка підкреслює факт того, що москалі не мають до цієї землі стосунку
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04.05.2024 11:22 Відповісти
татары такие же коренные жители Крыма -как ромы -коренные жители Закарпатья
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04.05.2024 11:29 Відповісти
Предки усіх "корінних" народів планети народилися колись під африканським баобабом у саваннах Серенгеті біля кратера вулкана Нгоронгоро.
А коли копнути глибше, то неодмінно з'ясовується, що раніше, - ще до "корінних", - тут жив якийсь пітекантроп іншої породи, ще "корінніший" за цих "корінних". )))
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04.05.2024 11:47 Відповісти
Бронтозавровая Святорусь против Рептилоидов !
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04.05.2024 14:32 Відповісти
Вы правы, бо казалось бы что может быть древнее самой первой гаплогруппы Адама -"гаплогруппы А". Ан не,т она оказалась гаплогруппой одного из сыновей Адама, бо нашли в Африке более древнюю гаплогруппу А0, А00.
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04.05.2024 22:07 Відповісти
не розповсюджуй кацапську брехню створену з метою виправдання своєї злочинної суті...
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04.05.2024 11:56 Відповісти
Коренные жители Крыма - киммерийцы, которые там появились во времена черноморского потопа. До потопа, то были практически незаселенные горы, посреди плодородных равнин.
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04.05.2024 12:25 Відповісти
И еще ТАВРЫ(синды) - это адыги.
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04.05.2024 12:32 Відповісти
А насчет татар. Время покажет. Дело в том, что вокруг Крыма , окромя кацапов, нервно дышат еще и турки. ЗЫ. насчет небесной сотни понятно - Слава Героям! - это был патриотический порыв. Я не видел этого порыва, когда кацапы захватили в Симферополе белый дом.
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04.05.2024 12:50 Відповісти
какой на хер -прорыв -ты чего хер с пальцем сравниваешь -заходила гигантская армия в Крым -вооруженная до зубов с поддержкой авиации и флота и местные предатели поняв что -к чему быстро перепрыгнули на хер сильнейшего - а в Киеве простое городское население с палками -камнями и кастрюлями отбивалось от вооруженного спецназа и внутренних войск -не жалея живота своего лезли безоружные на пули -русские всегда на стороне сильного -это ихняя сущность =даже если сильный -последний негодяй и сволочь -это животные рефлексы
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04.05.2024 12:59 Відповісти
Я согласен с вами, но предыдущий день выходили бастовать, а защитить белый дом на второй день не решились. Там оружия у людей гуляет валом. Там не было проблемы закидать тот спецназ гранатами, тем более , что тогда пути отхода на "Большую землю" еще были свободны. Но моральный ущерб кацапам был бы нанесен беспощадным и непоправимым. Может киевские лабухи у власти решились хотя бы не отдавать все склады с оружием кацапам, а нехило покромсать кацапов тем оружием. Там даже подорви те склады, шорох был бы приличным.
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04.05.2024 14:56 Відповісти
Воно так - але заднім умом... Аби знати як правильно. Хоча - що там знати - в уставі прописано!

Київ засцяв і віддавав накази не провокувати...
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04.05.2024 15:39 Відповісти
Каароч, лабухи та й годi.
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04.05.2024 17:15 Відповісти
вони вирішили, що наближається туристичний сезон і треба заробляти на туристах, шишличкі, чабуреки, плоф.
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04.05.2024 21:59 Відповісти
Не гони...

Татари вийшли. Але було незрозуміло і з Києва прийшла вказівка, я так зрозумів що Меркельша сказала - я все порішаю з другом Володимиром але якщо не буде крові. Якщо кров - то будете на самоті.

З Києва сказали кримцям розійтись - що вони дисципліновано зробили.

На той момент невідомо як правильно - але Меркельша - падло.

Так шо - гне гони.
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04.05.2024 15:37 Відповісти
Так-то оно так , ЕЖЕЛИ КОНЕЧНО, НО У ТАТАР НЕ МЕРКЕЛЬША В ПРИОРИТЕТЕ, А ГОРЯЧАЯ КРОВЬ. тАК ШО ВСЕ ВИНОВАТЫ , шо так случилось с Крымом.
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04.05.2024 17:17 Відповісти
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04.05.2024 13:04 Відповісти
Тобто "понаехаашие, но давно"
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04.05.2024 21:47 Відповісти
 
 