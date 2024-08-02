В боях за Украину погиб тренер по тхэквондо из Луцка Тарас Пархомук. ФОТО
Возле Работино на Запорожье погиб тренер по тхэквондо из Луцка Тарас Пархомук.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации тхэквандо Украины.
"Со скорбью сообщаем, что защищая Украину от российских захватчиков, во время выполнения боевого задания погиб наш коллега, тренер из г. Луцк Тарас Пархомук", - говорится в сообщении.
По информации Луцкого городского совета, Тарас Пархомук проходил военную службу по контракту в составе воинской части Национальной гвардии Украины в должности командира отделения инструкторов (инструктор) секции подготовки.
"Младший лейтенант Тарас Пархомук погиб 25 июля во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.
В субботу, 3 августа, в 10.30 часов в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке состоится отпевание Тараса Пархомука. Похоронят Героя на кладбище в селе Забороль.
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Спочивай з миром воїне ! 🙏🏼
А приблуди95, отримали від зеленського нагороди і повтікали з України, з діареєю в штанях!!
Світла Людина.. навіть зовні схожий на мого Найкращого тренера часів університетського студентства.. гинуть Найкращі Українці..(((((((((
а татар-овці дермак-овці квартал-овці живуть-процвітають і коптять Світ "країни мрії " Зєлєнськага, оманського бариги-розміновувача цілими регіонами України...