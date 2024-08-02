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В боях за Украину погиб тренер по тхэквондо из Луцка Тарас Пархомук. ФОТО

Возле Работино на Запорожье погиб тренер по тхэквондо из Луцка Тарас Пархомук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации тхэквандо Украины.

"Со скорбью сообщаем, что защищая Украину от российских захватчиков, во время выполнения боевого задания погиб наш коллега, тренер из г. Луцк Тарас Пархомук", - говорится в сообщении.

По информации Луцкого городского совета, Тарас Пархомук проходил военную службу по контракту в составе воинской части Национальной гвардии Украины в должности командира отделения инструкторов (инструктор) секции подготовки.

"Младший лейтенант Тарас Пархомук погиб 25 июля во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В субботу, 3 августа, в 10.30 часов в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке состоится отпевание Тараса Пархомука. Похоронят Героя на кладбище в селе Забороль.

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Загинув Герой Тарас Пархомук
Загинув Герой Тарас Пархомук

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спорт (2427) Национальная гвардия (2116) потери (4381)


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02.08.2024 10:31 Ответить
Вічна Шана Герою!!!
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02.08.2024 10:36 Ответить
Величезна втрата .

Спочивай з миром воїне ! 🙏🏼
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02.08.2024 10:37 Ответить
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!! Пам'ятаймо !!,

А приблуди95, отримали від зеленського нагороди і повтікали з України, з діареєю в штанях!!
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02.08.2024 11:03 Ответить
Викинути сміття 95 шапітолію та привести до керування 95 ДШБ
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02.08.2024 11:12 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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02.08.2024 11:35 Ответить
невимовна втрата..
Світла Людина.. навіть зовні схожий на мого Найкращого тренера часів університетського студентства.. гинуть Найкращі Українці..(((((((((
а татар-овці дермак-овці квартал-овці живуть-процвітають і коптять Світ "країни мрії " Зєлєнськага, оманського бариги-розміновувача цілими регіонами України...
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02.08.2024 12:00 Ответить
Герою Слава !!!Спочивай с богом козаче, ти приєднався до світлого небесного війська. СЛАВА УКРАЇНІ!
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02.08.2024 13:10 Ответить
 
 