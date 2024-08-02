Три человека удалось вернуть из российской оккупации, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Из российской оккупации удалось вернуть еще трех граждан Украины.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть дочь и сына из Луганской области, которые уже встретились с мамой. Также на родную землю вернулась женщина, которая воссоединилась с дочерью", - говорится в сообщении.

Также работники Офиса омбудсмена провели встречу с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека, на которой обе стороны обменялись письмами военнопленных по формуле "200 на 200" и обсудили гуманитарные вопросы.

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