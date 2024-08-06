В боях за Украину погиб шеф-повар херсонского ресторана "Кабанос" Сергей Пантак. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 августа на фронте погиб шеф-повар херсонского ресторана "Кабанос" Сергей Пантак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила херсонская волонтер Юлия Киселева.

"Херсон потерял одного из лучших его жителей. Погиб наш друг Сергей Пантак Сергей Пантак который защищал нашу страну и боролся за нашу Волю до последнего", - говорится в заметке.

С начала полномасштабного вторжения Сергей совместно с коллегами-поварами готовили в Херсоне для врачей, пациентов и людей, которые находились в бомбоубежищах. Ежедневно повара кормили обедами от 200 до 300 человек.

Впоследствии Сергей пошел воевать - служил в 196-м отдельном батальоне 124-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ как пилот FPV-дронов.

Как шеф-повара ресторана "Кабанос" Сергея Пантака неоднократно отмечали национальной кулинарной премией "Ukrainian Culinary Faces". По ее результатам в 2021 году Сергей вошел в сотню лучших кулинаров страны.

У погибшего бойца остались жена, дочь и родители.

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