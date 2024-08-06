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В боях за Украину погиб шеф-повар херсонского ресторана "Кабанос" Сергей Пантак. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 августа на фронте погиб шеф-повар херсонского ресторана "Кабанос" Сергей Пантак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила херсонская волонтер Юлия Киселева.

"Херсон потерял одного из лучших его жителей. Погиб наш друг Сергей Пантак Сергей Пантак который защищал нашу страну и боролся за нашу Волю до последнего", - говорится в заметке.

С начала полномасштабного вторжения Сергей совместно с коллегами-поварами готовили в Херсоне для врачей, пациентов и людей, которые находились в бомбоубежищах. Ежедневно повара кормили обедами от 200 до 300 человек.

Впоследствии Сергей пошел воевать - служил в 196-м отдельном батальоне 124-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ как пилот FPV-дронов.

Как шеф-повара ресторана "Кабанос" Сергея Пантака неоднократно отмечали национальной кулинарной премией "Ukrainian Culinary Faces". По ее результатам в 2021 году Сергей вошел в сотню лучших кулинаров страны.

У погибшего бойца остались жена, дочь и родители.

Также смотрите: Защищая Украину, на фронте погиб депутат Черновицкого горсовета Дмитрий Сирман. ФОТО

Загинув Сергій Пантак
Загинув Сергій Пантак
Загинув Сергій Пантак
Загинув Сергій Пантак
Загинув Сергій Пантак
Загинув Сергій Пантак

Автор: 

Херсон (2817) потери (4382) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+44
Слава Герою і щирі співчуття рідним, близьким і всім українцям. Нажаль гинуть найкращі.
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06.08.2024 09:37
+29
Дивилася відео від захисників, юнаки, яким не має 25, а на фронті. А ось пики 95 та і Дизель шоу там не світяться. Вічна Пам'ять Герою, смерть ворогам України
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06.08.2024 09:40
+19
царство небесне
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06.08.2024 09:43
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Слава Герою і щирі співчуття рідним, близьким і всім українцям. Нажаль гинуть найкращі.
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06.08.2024 09:37 Ответить
Дивилася відео від захисників, юнаки, яким не має 25, а на фронті. А ось пики 95 та і Дизель шоу там не світяться. Вічна Пам'ять Герою, смерть ворогам України
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06.08.2024 09:40 Ответить
царство небесне
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06.08.2024 09:43 Ответить
ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ І ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ .
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06.08.2024 09:44 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
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06.08.2024 09:52 Ответить
Vi4na Pam'yat'...🙏
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06.08.2024 10:00 Ответить
Героям Слава !
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06.08.2024 10:04 Ответить
Царство Небесне... Вічна Пам'ять Захисникові Батьківщини!

Щирі співчуття рідним.
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06.08.2024 10:19 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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06.08.2024 10:36 Ответить
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06.08.2024 10:50 Ответить
Вічна пам"ять и шана .

Але НЕшана військовому командуванню . Бо шеф-кухар мав на передку годувати смачною їжею цілі полки й був би в 10 разів кориснійшим за оператора дрона , функціонал якого крайще було б долучати інженерів , чий невійськовий фах не такий корисний за кухара .

Впевненний , що так не відбулося через повний бардак в організації забеспечення на самому високому рівні ... Це все одно , що лікаря-хірурга поставити заряджаючим на радянську гармату 152 мм
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06.08.2024 18:26 Ответить
 
 