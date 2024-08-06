На Одесчине задержаны приспешники организатора схемы вывоза мужчин за границу и 8 их "пассажиров", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Двое мужчин, которые являются пособниками организатора схемы вывоза мужчин за границу, пытались переправить в Молдову восьмерых "пассажиров".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Охранники госграницы Подольского отряда, реализуя оперативную информацию, остановили на окраине города Кодыма Подольского района микроавтобус Мерседес, в котором следовало десять мужчин. Как выяснилось, двое из них, водитель и пособник - пособники организатора, пытались незаконно переправить восьмерых пассажиров в Приднестровский регион Молдовы", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, мужчины из Киевской и Одесской областей воспользовались услугами по навигации за границу в одном из интернет-мессенджеров. За помощь в переправке дельцы запросили от 4 до 11 тыс. долларов.

В Госпогранслужбе отмечают, что в действиях водителя и пособника усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК, в отношении них направлено сообщение в Нацполицию. В отношении их "клиентов" составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

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