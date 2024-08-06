Войска РФ обстреляли приграничье Черниговщины, повреждены дома. ФОТО

Сегодня, 6 августа 2024 года, войска РФ обстреляли Семеновку Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне снова из артиллерии били по Семеновке. Повреждены 4 дома и нежилое помещение.

Предварительно, обошлось без жертв.

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