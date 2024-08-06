Войска РФ обстреляли приграничье Черниговщины, повреждены дома. ФОТО
Сегодня, 6 августа 2024 года, войска РФ обстреляли Семеновку Черниговской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне снова из артиллерии били по Семеновке. Повреждены 4 дома и нежилое помещение.
Предварительно, обошлось без жертв.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владтмир Пометун
показать весь комментарий06.08.2024 14:36 Ответить Мне нравится 1
Roman Burlaka #586693
показать весь комментарий06.08.2024 15:39 Ответить Мне нравится 1
rejestrowyj bazil
показать весь комментарий06.08.2024 16:22 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль