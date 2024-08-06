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Войска РФ обстреляли приграничье Черниговщины, повреждены дома. ФОТО

Сегодня, 6 августа 2024 года, войска РФ обстреляли Семеновку Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне снова из артиллерии били по Семеновке. Повреждены 4 дома и нежилое помещение.

Предварительно, обошлось без жертв.

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Наслідки обстрілу Семенівки

Автор: 

обстрел (27129) Черниговщина (1485)


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Які гниди.
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06.08.2024 14:36 Ответить
Відповідь з нашого боку ?
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06.08.2024 15:39 Ответить
Знову Семенівщина. Її московські прокляті вилупки вже другий рік випалюють - тренують курсантів скидувати бомби.
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06.08.2024 16:22 Ответить
 
 