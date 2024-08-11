Масштабы разрушений Бахмута Донецкой области - британская разведка. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В Министерстве обороны Великобритании показали масштабы разрушений Бахмута.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х (Twitter) Минобороны Великобритании.
Город был разрушен во время ожесточенных боев между Силами обороны и российскими захватчиками. В ведомстве отмечают, что в результате вторжения российских оккупантов были повреждены и разрушены гражданские объекты, в частности школы.
"Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные бои и неизбирательный обстрел зданий привели к значительным разрушениям по всему городу. Школы, вокзалы и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были повреждены, а в некоторых случаях разрушены", - отмечают в разведке Британии.
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А ведь самый ухоженный городок был на Донбассе, по сравнению с расейскими ******* прям Дубаи
кацапи всраті. Мрію що така ж доля спіткає моськву і її мешканців
Баригі всього світу, які "плідно співпрацюють" з країнами вісі москва-тегеран-пхеньян-пекін тому запорука.
Тому що "захід" дотолерастився до формування вісі зла.
Оппенгаймер = Гейзенберг.
А русня "бере" лише міста і містечка, які їй дарують без спротиву. В іншому випадку - знищує.
Я питав про міста, "подаровані" зеленими ********** русні. Разом із жителями, підприємствами, інфраструктурою, транспортом, запасами пального, продовольства, грошима і цінностями у відділенях банків...
Скоріш за все, це була "просто помилка", невірна оцінка ситуації, хибні стратегії і тактики.