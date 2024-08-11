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Масштабы разрушений Бахмута Донецкой области - британская разведка. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В Министерстве обороны Великобритании показали масштабы разрушений Бахмута.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х (Twitter) Минобороны Великобритании.

Город был разрушен во время ожесточенных боев между Силами обороны и российскими захватчиками. В ведомстве отмечают, что в результате вторжения российских оккупантов были повреждены и разрушены гражданские объекты, в частности школы.

Супутникові знімки Бахмуту

"Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные бои и неизбирательный обстрел зданий привели к значительным разрушениям по всему городу. Школы, вокзалы и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были повреждены, а в некоторых случаях разрушены", - отмечают в разведке Британии.


Супутникові знімки Бахмуту
Супутникові знімки Бахмуту

 

Автор: 

Великобритания (4954) внешняя разведка (375) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+16
Бахмута по сути уже нет. русня его полностью уничтожила
А ведь самый ухоженный городок был на Донбассе, по сравнению с расейскими ******* прям Дубаи
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11.08.2024 14:45
+9
Фото москальковій відправте.
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11.08.2024 14:50
+9
********* нарот знищив місто вщент, сльози на очах від фото, Бахмут бачив в 2012р. проїздом, кацапи, ви прокляті назавжди
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11.08.2024 14:50
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Бахмута по сути уже нет. русня его полностью уничтожила
А ведь самый ухоженный городок был на Донбассе, по сравнению с расейскими ******* прям Дубаи
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11.08.2024 14:45 Ответить
І коли вже такий Петербюрг буде ?
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11.08.2024 14:58 Ответить
Фото москальковій відправте.
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11.08.2024 14:50 Ответить
********* нарот знищив місто вщент, сльози на очах від фото, Бахмут бачив в 2012р. проїздом, кацапи, ви прокляті назавжди
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11.08.2024 14:50 Ответить
Що б ми знали без британської розвідки, га?
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11.08.2024 14:53 Ответить
Зрівняли з землею. Це не захоплення, а знищення і винищення.
кацапи всраті. Мрію що така ж доля спіткає моськву і її мешканців
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11.08.2024 14:54 Ответить
"Фортеця Бахмут", пам'ятаєте? Була б "Фортеця Мелітополь", були б такі ж руйнування і в ньому. Це неминучість бойових дій.
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11.08.2024 15:11 Ответить
Пшеничне поле після сарани.
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11.08.2024 14:55 Ответить
А порівняти хоча б з Ковентрі британська розвідка не наважується? Щоб не було екскалації? Чи "розвідка внє палітікі?" Тоді готуйтесь. Така ж доля чекає на мальовничі містечка Європи, і Сполученого Королівства в тому числі.
Баригі всього світу, які "плідно співпрацюють" з країнами вісі москва-тегеран-пхеньян-пекін тому запорука.
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11.08.2024 15:06 Ответить
До чого це ? РФ з нами зправитись не змогла. Яка Європа ?
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11.08.2024 15:41 Ответить
Справитись - не може. Знищити - так.
Тому що "захід" дотолерастився до формування вісі зла.
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11.08.2024 17:40 Ответить
Тьху ... тьху ... Наразі не випадає. Хіба що ядерка, - але це вже "інша історія.
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12.08.2024 14:18 Ответить
Є ще біологічна зброя. Ось хіньчики гадали, що можна надати цій зброї властивості вібірково вражати окремі раси. Але щось пішло не так ...
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12.08.2024 16:39 Ответить
Мутна тема. Писали, що той тайський інс-т виконував замовні дослідження від якогось амерівського універу.
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12.08.2024 23:03 Ответить
Анітрохи не здивуюсь.
Оппенгаймер = Гейзенберг.
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13.08.2024 00:00 Ответить
А Україна продавала двигуни для гелікоптерів КА-50/52. А всі інші "бариги". Шановний, як би не наші партнери і не їхня допомога (взагалі) - то це все б закінчилося б дуже погано для нас всіх. Які "країни" Європи - русня містечкаа з населенням 50 000 -100 000 бере місяцями. Просто партнери не просрали за 30 років весь свій військовий потенціал. Да про що я - вже говорено - переговорено
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11.08.2024 16:28 Ответить
Барига - він і в Україні барига.
А русня "бере" лише міста і містечка, які їй дарують без спротиву. В іншому випадку - знищує.
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11.08.2024 17:46 Ответить
Ну звісно: армія України не воює, а дарує міста без спротиву. Електрику вимикали тому, що вночі енергію продавали на Захід
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11.08.2024 18:49 Ответить
Прошу пана назвати кількість днів осади/оборони Генічеська? Приморська? Бердянська? Токмака? Мелітополя?
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11.08.2024 20:15 Ответить
То продовжіть перелік. Бахмут, Авдіівка ...
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11.08.2024 20:25 Ответить
Названі паном міста - із списку знищених.
Я питав про міста, "подаровані" зеленими ********** русні. Разом із жителями, підприємствами, інфраструктурою, транспортом, запасами пального, продовольства, грошима і цінностями у відділенях банків...
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11.08.2024 20:38 Ответить
Тю ! І хто їх "дарував" ?? Це емоції. Поки що це на рівні припущень.
Скоріш за все, це була "просто помилка", невірна оцінка ситуації, хибні стратегії і тактики.
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12.08.2024 11:39 Ответить
Тобто, просто "*****@лі". Ті, кому "pohuj".
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12.08.2024 11:57 Ответить
Писали вже 1000500 разів - скоріш за все вони дійсно так думали. "Нєужелі Філя нам нє поможет договоріться с ВладімВладіміровічєм ??" - якось так, приблизно.
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12.08.2024 14:16 Ответить
За логікаю кацапів та ждунів, у руйнуванні таких міст як Бахмут, винні ЗСУ, тому що вони обороняли це місто. І недолюдей з такою думкою сотні тисяч серед нас
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11.08.2024 15:07 Ответить
Добрий День Давайте Разом Підтримувати Наших Військових Які Зараз Біля Курської АЕС, та Створювати Аккаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі У Всіх Можливих Соцмережах Світу І Тоді Люди Нам Будуть Кидать Дуже Багато Грошей На Зброю, Давайте Разом Захищати Україну і Вбивати Окупантів
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11.08.2024 15:07 Ответить
Смерть Окупантам
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11.08.2024 15:12 Ответить
Кацапська артилерія і авіація міняє Суджу на Бахмут.
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11.08.2024 16:56 Ответить
Зато жители "фортеці" как стали бомжами в своей стране,так три года скоро ими и есть...Ни помощи,ни компенсаций ни куя...Бо по словам кабмина, невозможно установить по спутниковым снимкам характер разрушений жилого фонда в городе,который стерли чуть ли не под 0..Многие уже выехали и поумирали,так ничего и не дождавшись...
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11.08.2024 17:04 Ответить
Збитки від руйнувань на два чи три порядки перевищують вартість ракетної програми. Хабад і сорос національної свідомості.
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12.08.2024 14:54 Ответить
 
 