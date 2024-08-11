Масштабы разрушений Бахмута Донецкой области - британская разведка. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В Министерстве обороны Великобритании показали масштабы разрушений Бахмута.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х (Twitter) Минобороны Великобритании.

Город был разрушен во время ожесточенных боев между Силами обороны и российскими захватчиками. В ведомстве отмечают, что в результате вторжения российских оккупантов были повреждены и разрушены гражданские объекты, в частности школы.

"Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные бои и неизбирательный обстрел зданий привели к значительным разрушениям по всему городу. Школы, вокзалы и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были повреждены, а в некоторых случаях разрушены", - отмечают в разведке Британии.





