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Вчера вечером решисты ударили по центральной части Херсона: загорелся жилой дом. ФОТОрепортаж

Вечером 13 августа российские захватчики обстреляли Херсон. В результате удара загорелся жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

"Херсон: накануне вечером оккупанты нанесли удар по центральной части города. В результате "прилета" загорелся жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно потушили пожар.

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Как отмечается, всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГСЧС Херсонщины ликвидировали 17 пожаров, 12 из которых возникли из-за вражеских обстрелов.

В разных населенных пунктах области горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражное помещение и два автомобиля.

Наслідки обстрілу Херсона 13 серпня
Наслідки обстрілу Херсона 13 серпня
Наслідки обстрілу Херсона 13 серпня
Наслідки обстрілу Херсона 13 серпня
Наслідки обстрілу Херсона 13 серпня
Наслідки обстрілу Херсона 13 серпня

Автор: 

обстрел (27129) Херсон (2817) ГСЧС (4966)


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