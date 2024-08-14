Вчера вечером решисты ударили по центральной части Херсона: загорелся жилой дом. ФОТОрепортаж
Вечером 13 августа российские захватчики обстреляли Херсон. В результате удара загорелся жилой дом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
"Херсон: накануне вечером оккупанты нанесли удар по центральной части города. В результате "прилета" загорелся жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль", - говорится в сообщении.
Спасатели оперативно потушили пожар.
Как отмечается, всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГСЧС Херсонщины ликвидировали 17 пожаров, 12 из которых возникли из-за вражеских обстрелов.
В разных населенных пунктах области горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражное помещение и два автомобиля.
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