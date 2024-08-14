Задержаны организаторы схемы завладения 12,5 млн грн при закупке оборудования для "Харьковоблэнерго". ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Речь идет о продаже АО "Харьковоблэнерго" трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.

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