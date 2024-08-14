10 518 11
Задержаны организаторы схемы завладения 12,5 млн грн при закупке оборудования для "Харьковоблэнерго". ФОТО
Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Речь идет о продаже АО "Харьковоблэнерго" трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.
Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.
Топ комментарии
+6 CrossFirenko
показать весь комментарий14.08.2024 19:04
+6 Герхард
показать весь комментарий14.08.2024 19:20
+5 Dmitriy Ivananets
показать весь комментарий14.08.2024 18:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Ось Платити буде Населення,не дарма тарифи підняли.
А Міністр енергетики Галущенко при цьому весь у білому під парасолькою Єрмака.
Все навколо нього - прогнивше корупційне багно. А Галущенко прям тефлоновий.