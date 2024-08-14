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Новости Фото Борьба с коррупцией
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Задержаны организаторы схемы завладения 12,5 млн грн при закупке оборудования для "Харьковоблэнерго". ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

набу

Речь идет о продаже АО "Харьковоблэнерго" трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

набу

Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.

Читайте также: Хищение 12 млн грн на закупке динамической защиты для танков ВСУ: В Киеве разоблачена организованная группа. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4221) энергетика (2560) САП (2064) закупки (753)


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Топ комментарии
+6
Та що ж таке?! Ніколи такого не було, і ось знову!

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14.08.2024 19:04
+6
От реально буквально все, що пов'язано з енергетикою - корупція, брехня та злочини.

А Міністр енергетики Галущенко при цьому весь у білому під парасолькою Єрмака.

Все навколо нього - прогнивше корупційне багно. А Галущенко прям тефлоновий.
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14.08.2024 19:20
+5
А кто сидеть будет
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14.08.2024 18:34
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А кто сидеть будет
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14.08.2024 18:34 Ответить
Це вічне питання...
А Ось Платити буде Населення,не дарма тарифи підняли.
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14.08.2024 18:42 Ответить
І відпустити через добу,з вибаченнями!
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14.08.2024 18:48 Ответить
Та що ж таке?! Ніколи такого не було, і ось знову!

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14.08.2024 19:04 Ответить
...брехали,що грошей нема,ворюги.
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14.08.2024 19:07 Ответить
От реально буквально все, що пов'язано з енергетикою - корупція, брехня та злочини.

А Міністр енергетики Галущенко при цьому весь у білому під парасолькою Єрмака.

Все навколо нього - прогнивше корупційне багно. А Галущенко прям тефлоновий.
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14.08.2024 19:20 Ответить
Кажете, що не можете мотивувати більше Українців воювати? Так чинуші продовжують красти. Ось вам мотивація ....
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14.08.2024 19:23 Ответить
Хоч одного з тих що зараз зловили посадили, всі або в ЄС виїхали або повернулись до роботи з компенсацією
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14.08.2024 19:50 Ответить
Команда Боневтіка Нетряпковича не спить, кожного дня пиляють бюлжет і кожного дня працюють схеми по крдіжці мільярдів і ніхто нікого не садить. А винні хто, знову США і "барига"?
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14.08.2024 19:52 Ответить
А коли вже злодіям будуть реальні судові вироки з конфіскацією, високооплачувані слідчі роками тягнуть справу, а потім високооплачувані судді успішно ці справи хоронять.
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15.08.2024 06:12 Ответить
 
 