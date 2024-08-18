В оккупированном Крыму был замечен российский разведывательный корабль "Иван Хурс". ФОТО

В воскресенье, 18 августа, возле оккупированного Севастополя зафиксировали российский разведывательный корабль "Иван Хурс", ранее пораженный Силами обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Телеграмме сообщил "Крымский ветер".

"В Севастополь заходит разведывательный корабль "Иван Хурс"", - говорится в сообщении.

Известно, что судно относится к средним разведывательным кораблям (судна связи) проекта 18280 типа "Юрий Иванов".

Корабль вошел в состав Черноморского флота России в июне 2018 года.

Также смотрите: Депутат Госдумы РФ Федоров признал поражение на Черном море: "Где флот? Его нет. Это действительно победа врага". ВИДЕО

Добавим, что Силы обороны Украины подбили корабль "Иван Хурс" в марте 2024 года.