В оккупированном Крыму был замечен российский разведывательный корабль "Иван Хурс". ФОТО
В воскресенье, 18 августа, возле оккупированного Севастополя зафиксировали российский разведывательный корабль "Иван Хурс", ранее пораженный Силами обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Телеграмме сообщил "Крымский ветер".
"В Севастополь заходит разведывательный корабль "Иван Хурс"", - говорится в сообщении.
Известно, что судно относится к средним разведывательным кораблям (судна связи) проекта 18280 типа "Юрий Иванов".
Корабль вошел в состав Черноморского флота России в июне 2018 года.
Добавим, что Силы обороны Украины подбили корабль "Иван Хурс" в марте 2024 года.
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ЗЄфеміда - продана
- Увідєть Сєвастополь і умєрєть ! - дружно відповіла команда корабля "Іван Хурс"
Т.е. в результате ударов по средствам РТР и РЭБ, находящихся в Крыму, РФ не может наблюдать море и сушу, не может управлять поражением обнаруженных целей.