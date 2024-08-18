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Новини Фото Війна
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В окупованому Криму помітили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". ФОТО

У неділю, 18 серпня, біля окупованого Севастополя зафіксували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який раніше був уражений Силами оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив "Кримський вітер".

"У Севастополь заходить розвідувальний корабель "Іван Хурс"", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що судно належить до середніх розвідувальних кораблів (судна зв’язку) проєкту 18280 типу "Юрій Іванов".

Корабель увійшов до складу Чорноморського флоту Росії у червні 2018 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ГУР дроном MAGURA V5 знищили російське судно типу "Тунець" у Криму. Ще три плавзасоби пошкоджено. ВIДЕО

Додамо, що Сили оборони України уразили корабель "Іван Хурс" у березні 2024 року.

Іван Хурс в Криму

Поблизу Севастополя помітили російський розвідувальний корабель Іван Хурс

Автор: 

корабель (1612) Крим (14143) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+18
Не писали! Відразу було сказано - "пошкодили"! Він більше року в ремонті стояв
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18.08.2024 15:37
+13
Хурс іде нахурс.
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18.08.2024 15:30
+12
Крейсер "мацква" вже зачекався, ніяк не діждеться...
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18.08.2024 15:32
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Хурс іде нахурс.
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18.08.2024 15:30 Відповісти
або наші набрехали ,або так бистро відремонтували.
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18.08.2024 15:39 Відповісти
Ти диви, жів істчо, курілка, іпона його мать🤔🧐😁 Це явно наша нєдоработка, але це паааправімо, рааастов-на-даану ждьот, тоість таачнєє уже на днє 😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢
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18.08.2024 15:49 Відповісти
зарас хурс, а може стати хрусь
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18.08.2024 17:15 Відповісти
Крейсер "мацква" вже зачекався, ніяк не діждеться...
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18.08.2024 15:32 Відповісти
О! Так писали, що його потопили. Так виходить ні?
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18.08.2024 15:32 Відповісти
Не писали! Відразу було сказано - "пошкодили"! Він більше року в ремонті стояв
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18.08.2024 15:37 Відповісти
"Він більше року в ремонті стояв" Ну да, пошкодили в березні 2024, а так да, більше року
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18.08.2024 16:02 Відповісти
ТОбі "полегшало"? Наступного разу - ВТОПЛЯТЬ! Так і передай кураторам!
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18.08.2024 16:18 Відповісти
передав. А ТОбі "полегшало"? Куратор запитує...
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18.08.2024 16:55 Відповісти
Молодець! Візьми пиріжок з полиці!
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18.08.2024 17:02 Відповісти
два можно?
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18.08.2024 17:04 Відповісти
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18.08.2024 17:06 Відповісти
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18.08.2024 16:26 Відповісти
Я до чого, навiть сценарiй не мiняеться.
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18.08.2024 19:22 Відповісти
Оце так розвiдувальна калоша, пiд "Маршала Горшкова" молотить, щоб здалля ii було добре видно...
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18.08.2024 15:37 Відповісти
Афігєнний ти експерд
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18.08.2024 15:40 Відповісти
Ваши доказательства
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18.08.2024 15:44 Відповісти
Тiльки но не кажiть , що дим не пускае i що це не калька на МРТ, а значить що там - повна iмпортозамещенка , тобто, повна дупа з якимось двума 5Д тепловозними двигунами коломенського заводу. Будь ласка, тiльки не кажiть навпаки.
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18.08.2024 15:55 Відповісти
А який же це розвiдник, котрий не мае навiть супутниковоi антени? Ще й бiла мiтка - на борту. Мабуть рескузона, место приема и высадки диверсантов...
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18.08.2024 15:42 Відповісти
Летучий голандец...
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18.08.2024 15:57 Відповісти
х..ландец
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18.08.2024 16:47 Відповісти
Коломойський у 2021 році був гостем на весіллі судді Барсук, яка ухвалювала рішення у його справах.
В розпорядженні журналістів ЦЕНЗОР.нет опинилось відео з весілля судді господарського суду Марини Барсук
https://x.com/Serhii_Sokolov/status/1825066536828010987

ЗЄфеміда - продана

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18.08.2024 15:58 Відповісти
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18.08.2024 16:21 Відповісти
"Непосаженний атец"?
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18.08.2024 16:50 Відповісти
...тихо в лєсу. только нє спіт барсук. волк єму яйца забросіл на сук - вот і нє спіт барсук ...
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18.08.2024 17:59 Відповісти
- Ц'єль прібитія ? - спитали у команди російського корабля "Іван Хурс"
- Увідєть Сєвастополь і умєрєть ! - дружно відповіла команда корабля "Іван Хурс"
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18.08.2024 16:22 Відповісти
До автора статтi, наступного разу не кажiть що це розвiдник. Кажiть правду: "Це калоша на паровознiй тязi".
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18.08.2024 16:24 Відповісти
Його рух тре підкорегувати "магурою".
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18.08.2024 16:27 Відповісти
Нафиг тратиццо на таку былыяшанку? Зафигачить по ватерлинии "шилкой" - буде досить.
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18.08.2024 19:03 Відповісти
Цікаво було б дізнатися, яким чином "Шилка" туди, у море, дістанеться?
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18.08.2024 19:41 Відповісти
Тю, а Магура-тримаран - слабо?
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18.08.2024 20:10 Відповісти
шо вони все на ху... називають , мабуть всі вони ху...
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18.08.2024 16:46 Відповісти
На каазлабаде все из серии ла-ла-ла по-другому не зовут.
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18.08.2024 19:04 Відповісти
Из Лимассола вещаем?
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18.08.2024 19:06 Відповісти
Буданов , чому завод електродів не зірвали?
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18.08.2024 17:13 Відповісти
Хай підпливає ближче.
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18.08.2024 18:01 Відповісти
Треба добити остаточно
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18.08.2024 18:03 Відповісти
Час перейменувати в "Іван на Ху#с"!
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18.08.2024 18:50 Відповісти
Те, що наші займаються "приписками" і без постів безуглої зрозуміло, от тепер підтвердження прийшло. Ще колись Залужний давав інтервью якомось західному змі, то казав що втрати рсні 130 тисяч, в той час як по інфографіці наші давали дані щось в районі 450-500.
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18.08.2024 19:36 Відповісти
Малюк, де дрони?
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18.08.2024 20:56 Відповісти
пора вїбать, бички жрать хочуть
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18.08.2024 21:56 Відповісти
Окльомався Ваньок.
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18.08.2024 22:23 Відповісти
Прибытие корабля означает проблемы РТР, РЭР и РЭБ, как самого ЧФ, так и авиации ЧФ (да и всей "крымской" группировки) с обнаружением, сепарацией и распределением целей: РЛС корабля весьма средняя (около 150 км "в круг" над морем - над сушей (да еще и гористой) меньше), однако корабль оснащен (по крайней мере, так заявляется АСУ с ЭМС (системой электронной совместимости), которая позволяет объединять информацию, поступающую с РЛС ПВО и РЛС самолетов/вертолетов ДРЛОиУ, и выдавать целеуказание.
Т.е. в результате ударов по средствам РТР и РЭБ, находящихся в Крыму, РФ не может наблюдать море и сушу, не может управлять поражением обнаруженных целей.
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19.08.2024 05:11 Відповісти
 
 