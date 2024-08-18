В окупованому Криму помітили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". ФОТО
У неділю, 18 серпня, біля окупованого Севастополя зафіксували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який раніше був уражений Силами оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив "Кримський вітер".
"У Севастополь заходить розвідувальний корабель "Іван Хурс"", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що судно належить до середніх розвідувальних кораблів (судна зв’язку) проєкту 18280 типу "Юрій Іванов".
Корабель увійшов до складу Чорноморського флоту Росії у червні 2018 року.
Додамо, що Сили оборони України уразили корабель "Іван Хурс" у березні 2024 року.
Топ коментарі
+18 Яр Холодний
показати весь коментар18.08.2024 15:37
+13 Алекс Скела
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+12 Ivan Ivanov #432727
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ЗЄфеміда - продана
- Увідєть Сєвастополь і умєрєть ! - дружно відповіла команда корабля "Іван Хурс"
Т.е. в результате ударов по средствам РТР и РЭБ, находящихся в Крыму, РФ не может наблюдать море и сушу, не может управлять поражением обнаруженных целей.