В окупованому Криму помітили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". ФОТО

У неділю, 18 серпня, біля окупованого Севастополя зафіксували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який раніше був уражений Силами оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив "Кримський вітер".

"У Севастополь заходить розвідувальний корабель "Іван Хурс"", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що судно належить до середніх розвідувальних кораблів (судна зв’язку) проєкту 18280 типу "Юрій Іванов".

Корабель увійшов до складу Чорноморського флоту Росії у червні 2018 року.

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Додамо, що Сили оборони України уразили корабель "Іван Хурс" у березні 2024 року.