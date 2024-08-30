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В Полтаве эксгумируют братскую могилу коммунистов. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Утром приступили к перезахоронениям в Петровском парке. Для этого задействовали технику, в частности, трактор. Плиту и ограждение перевезут на хранение в КП "Декоративные культуры".

Эксгумировать и перезахоронить остатки этой могилы решили 28 августа во время заседания исполкома в Полтавском горсовете. За это решение проголосовали единогласно 13 членов исполкома.

По данным историков, в этой могиле похоронены около трех десятков коммунистов. В частности, красноармейцы братья Литвиновы. Погибли они в Миргороде 1919 во время восстания.

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Могилу красноармейцев перенесут на коммунальное кладбище в село Супруновку Полтавской громады. Это захоронение Минкульт уже изъял из реестров культурного наследия.

Ранее в Институте нацпамяти заявили, что таким образом, не на кладбищах, а в публичном пространстве, оккупанты в Советском Союзе маркировали публичное пространство.

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У Полтаві ексгумують могилу комуністів
У Полтаві ексгумують могилу комуністів
У Полтаві ексгумують могилу комуністів

Автор: 

Тахтаулове (764) эксгумация (142)


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Топ комментарии
+29
Осинові кілки приготуйте , на всяк випадок !
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30.08.2024 09:33
+20
Всі скотомогильники андрофагів в наших містах і селах потрібно прибрати як маркери антилюдської ідеології і ретранслятори агресії мордору.
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30.08.2024 09:40
+16
На смітник цю гидоту!
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30.08.2024 09:40
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Осинові кілки приготуйте , на всяк випадок !
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30.08.2024 09:33 Ответить
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30.08.2024 15:07 Ответить
Всі скотомогильники андрофагів в наших містах і селах потрібно прибрати як маркери антилюдської ідеології і ретранслятори агресії мордору.
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30.08.2024 09:40 Ответить
На смітник цю гидоту!
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30.08.2024 09:40 Ответить
КОМУНЯКУ НА ГІЛЛЯКУ!!!
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30.08.2024 09:40 Ответить
в майбутньому, таке необхідно буде зробити і з могилами всієї зєлєні, та пам'ятниками нерукотворними, які вони вже почали собі ваяти.
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30.08.2024 09:45 Ответить
Зелених у парках та скверах ховають?))
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30.08.2024 09:52 Ответить
якщо це комуністи що воювали за московію, місце їм на смітнику
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30.08.2024 09:53 Ответить
Хіба комуністи за щось інше колись воювали? Їхній центр це московія.
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30.08.2024 11:20 Ответить
Знову розпил бабла.Незадарма гопота "слуг" вичавила Луганського з адміністраціі полтави і назначила "свою" кобилу з слуг(под прикриттям воєнного стану) і з допомогою опзж.
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30.08.2024 10:58 Ответить
не здивуюсь, якщо вона виявиться порожньою
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30.08.2024 11:37 Ответить
коммунякам место в выгребной яме
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30.08.2024 11:54 Ответить
Друзі тих самих більшовиків які спалили в топці бронепотяга офіцера УНР:

Та нова хвиля червоного терору змушує Михайла Гаврилка знову змінити стек на шаблю. Він створює козацький загін, який бореться проти більшовиків у районі Диканьки й Божкового. У жовтні 1920 року Гаврилка агентам ЧК нібито видав його кращий друг. Червоноармійці катували отамана, а потім спалили живцем у топці паровоза на станції Полтава (нині станція Полтава-Південна).
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30.08.2024 21:15 Ответить
 
 