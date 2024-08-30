В Полтаве эксгумируют братскую могилу коммунистов. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Утром приступили к перезахоронениям в Петровском парке. Для этого задействовали технику, в частности, трактор. Плиту и ограждение перевезут на хранение в КП "Декоративные культуры".

Эксгумировать и перезахоронить остатки этой могилы решили 28 августа во время заседания исполкома в Полтавском горсовете. За это решение проголосовали единогласно 13 членов исполкома.

По данным историков, в этой могиле похоронены около трех десятков коммунистов. В частности, красноармейцы братья Литвиновы. Погибли они в Миргороде 1919 во время восстания.

Также смотрите: В Тернопольской области нашли захоронение жертв Волынской трагедии. Польша хочет эксгумации. ФОТО

Могилу красноармейцев перенесут на коммунальное кладбище в село Супруновку Полтавской громады. Это захоронение Минкульт уже изъял из реестров культурного наследия.

Ранее в Институте нацпамяти заявили, что таким образом, не на кладбищах, а в публичном пространстве, оккупанты в Советском Союзе маркировали публичное пространство.

Также смотрите: Эксгумации жертв Смоленской катастрофы показывают "безграничность русского варварства", - Качиньский. ВИДЕО





