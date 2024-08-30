В Полтаве эксгумируют братскую могилу коммунистов. ФОТОрепортаж
Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Утром приступили к перезахоронениям в Петровском парке. Для этого задействовали технику, в частности, трактор. Плиту и ограждение перевезут на хранение в КП "Декоративные культуры".
Эксгумировать и перезахоронить остатки этой могилы решили 28 августа во время заседания исполкома в Полтавском горсовете. За это решение проголосовали единогласно 13 членов исполкома.
По данным историков, в этой могиле похоронены около трех десятков коммунистов. В частности, красноармейцы братья Литвиновы. Погибли они в Миргороде 1919 во время восстания.
Могилу красноармейцев перенесут на коммунальное кладбище в село Супруновку Полтавской громады. Это захоронение Минкульт уже изъял из реестров культурного наследия.
Ранее в Институте нацпамяти заявили, что таким образом, не на кладбищах, а в публичном пространстве, оккупанты в Советском Союзе маркировали публичное пространство.
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Та нова хвиля червоного терору змушує Михайла Гаврилка знову змінити стек на шаблю. Він створює козацький загін, який бореться проти більшовиків у районі Диканьки й Божкового. У жовтні 1920 року Гаврилка агентам ЧК нібито видав його кращий друг. Червоноармійці катували отамана, а потім спалили живцем у топці паровоза на станції Полтава (нині станція Полтава-Південна).