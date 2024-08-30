У Полтаві ексгумують братську могилу комуністів. ФОТОрепортаж

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Вранці розпочали перепоховання у Петровському парку. Для цього задіяли техніку, зокрема, трактор. Плиту і огорожу перевезуть на зберігання до КП "Декоративні культури".

Ексгумувати та перепоховати рештки з цієї могили вирішили 28 серпня під час засідання виконкому у Полтавській міськраді. За це рішення проголосували одноголосно 13 членів виконкому.

За даними істориків, у цій могилі поховано близько трьох десятків комуністів. Зокрема, червоноармійці брати Літвінови. Загинули вони у Миргороді 1919 року під час повстання.

Читайте: На Тернопільщині знайшли поховання жертв Волинської трагедії. Польща хоче ексгумації. ФОТО

Могилу червоноармійців перенесуть на комунальне кладовище у село Супрунівку Полтавської громади. Це поховання Мінкульт вже вилучив з реєстрів культурної спадщини.

Раніше в Інституті нацпам'яті заявили, що таким чином, не на кладовищах, а у публічному просторі, окупанти в Радянському Союзі маркували публічний простір.

Читайте: Фонд держмайна виставив на продаж виробника протезів у Полтаві за 18 мільйонів





