У Полтаві ексгумують братську могилу комуністів. ФОТОрепортаж
Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Вранці розпочали перепоховання у Петровському парку. Для цього задіяли техніку, зокрема, трактор. Плиту і огорожу перевезуть на зберігання до КП "Декоративні культури".
Ексгумувати та перепоховати рештки з цієї могили вирішили 28 серпня під час засідання виконкому у Полтавській міськраді. За це рішення проголосували одноголосно 13 членів виконкому.
За даними істориків, у цій могилі поховано близько трьох десятків комуністів. Зокрема, червоноармійці брати Літвінови. Загинули вони у Миргороді 1919 року під час повстання.
Могилу червоноармійців перенесуть на комунальне кладовище у село Супрунівку Полтавської громади. Це поховання Мінкульт вже вилучив з реєстрів культурної спадщини.
Раніше в Інституті нацпам'яті заявили, що таким чином, не на кладовищах, а у публічному просторі, окупанти в Радянському Союзі маркували публічний простір.
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Та нова хвиля червоного терору змушує Михайла Гаврилка знову змінити стек на шаблю. Він створює козацький загін, який бореться проти більшовиків у районі Диканьки й Божкового. У жовтні 1920 року Гаврилка агентам ЧК нібито видав його кращий друг. Червоноармійці катували отамана, а потім спалили живцем у топці паровоза на станції Полтава (нині станція Полтава-Південна).