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У Полтаві ексгумують братську могилу комуністів. ФОТОрепортаж

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Вранці розпочали перепоховання у Петровському парку. Для цього задіяли техніку, зокрема, трактор. Плиту і огорожу перевезуть на зберігання до КП "Декоративні культури".

Ексгумувати та перепоховати рештки з цієї могили вирішили 28 серпня під час засідання виконкому у Полтавській міськраді. За це рішення проголосували одноголосно 13 членів виконкому.

За даними істориків, у цій могилі поховано близько трьох десятків комуністів. Зокрема, червоноармійці брати Літвінови. Загинули вони у Миргороді 1919 року під час повстання.

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Могилу червоноармійців перенесуть на комунальне кладовище у село Супрунівку Полтавської громади. Це поховання Мінкульт вже вилучив з реєстрів культурної спадщини.

Раніше в Інституті нацпам'яті заявили, що таким чином, не на кладовищах, а у публічному просторі, окупанти в Радянському Союзі маркували публічний простір.

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У Полтаві ексгумують могилу комуністів
У Полтаві ексгумують могилу комуністів
У Полтаві ексгумують могилу комуністів

Автор: 

Полтава (555) ексгумація (141)


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Топ коментарі
+29
Осинові кілки приготуйте , на всяк випадок !
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30.08.2024 09:33
+20
Всі скотомогильники андрофагів в наших містах і селах потрібно прибрати як маркери антилюдської ідеології і ретранслятори агресії мордору.
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30.08.2024 09:40
+16
На смітник цю гидоту!
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30.08.2024 09:40
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Осинові кілки приготуйте , на всяк випадок !
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30.08.2024 09:33 Відповісти
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30.08.2024 15:07 Відповісти
Всі скотомогильники андрофагів в наших містах і селах потрібно прибрати як маркери антилюдської ідеології і ретранслятори агресії мордору.
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30.08.2024 09:40 Відповісти
На смітник цю гидоту!
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30.08.2024 09:40 Відповісти
КОМУНЯКУ НА ГІЛЛЯКУ!!!
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30.08.2024 09:40 Відповісти
в майбутньому, таке необхідно буде зробити і з могилами всієї зєлєні, та пам'ятниками нерукотворними, які вони вже почали собі ваяти.
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30.08.2024 09:45 Відповісти
Зелених у парках та скверах ховають?))
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30.08.2024 09:52 Відповісти
якщо це комуністи що воювали за московію, місце їм на смітнику
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30.08.2024 09:53 Відповісти
Хіба комуністи за щось інше колись воювали? Їхній центр це московія.
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30.08.2024 11:20 Відповісти
Знову розпил бабла.Незадарма гопота "слуг" вичавила Луганського з адміністраціі полтави і назначила "свою" кобилу з слуг(под прикриттям воєнного стану) і з допомогою опзж.
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30.08.2024 10:58 Відповісти
не здивуюсь, якщо вона виявиться порожньою
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30.08.2024 11:37 Відповісти
коммунякам место в выгребной яме
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30.08.2024 11:54 Відповісти
Друзі тих самих більшовиків які спалили в топці бронепотяга офіцера УНР:

Та нова хвиля червоного терору змушує Михайла Гаврилка знову змінити стек на шаблю. Він створює козацький загін, який бореться проти більшовиків у районі Диканьки й Божкового. У жовтні 1920 року Гаврилка агентам ЧК нібито видав його кращий друг. Червоноармійці катували отамана, а потім спалили живцем у топці паровоза на станції Полтава (нині станція Полтава-Південна).
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30.08.2024 21:15 Відповісти
 
 