У берегов Норвегии умер российский "кит-шпион" Хвалдимир. ФОТО

Кита-белуху по кличке Хвалдимир нашли мертвым у берегов норвежского Ругаланна.

Об этом пишет норвежский вещатель NRK, сообщает Цензор.НЕТ.

Причина смерти Хвалдимира неизвестна. Его обнаружили возле Осло-фьорда - фьорда в юго-восточной Норвегии.

Биолог Себастьян Странд, который в последние годы ухаживал за белухой, заявил, что на теле животного не обнаружили следов травм, но его забрали для дальнейшего вскрытия.

"Серьезных травм у него нет, но мы проведем вскрытие и дальнейшее расследование", - сказал он.

Отмечается, что впервые кита-белуху рыбаки увидели его в 2019 году и прозвали его "российским шпионом" из-за того, что на нем была упряжка с надписью "Equipment St Petersburg" ("Снаряжение Санкт-Петербург") и камера GoPro.

Считается, что кит проходил тренировку для сбора разведывательных данных. Известно, что РФ имеет военные программы по подготовке китообразных.

Однако существует и другая версия, что кит мог убежать от россиян.

К слову, прозвище животного Хвалдимир - это каламбур от норвежского слова hval (в переводе кит) и имени диктатора РФ Владимира Путина.

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