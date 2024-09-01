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У берегов Норвегии умер российский "кит-шпион" Хвалдимир. ФОТО

Кита-белуху по кличке Хвалдимир нашли мертвым у берегов норвежского Ругаланна.

Об этом пишет норвежский вещатель NRK, сообщает Цензор.НЕТ.

Причина смерти Хвалдимира неизвестна. Его обнаружили возле Осло-фьорда - фьорда в юго-восточной Норвегии.

Биолог Себастьян Странд, который в последние годы ухаживал за белухой, заявил, что на теле животного не обнаружили следов травм, но его забрали для дальнейшего вскрытия.

"Серьезных травм у него нет, но мы проведем вскрытие и дальнейшее расследование", - сказал он.

Біля берегів Норвегії помер російський

Отмечается, что впервые кита-белуху рыбаки увидели его в 2019 году и прозвали его "российским шпионом" из-за того, что на нем была упряжка с надписью "Equipment St Petersburg" ("Снаряжение Санкт-Петербург") и камера GoPro.

Считается, что кит проходил тренировку для сбора разведывательных данных. Известно, что РФ имеет военные программы по подготовке китообразных.

Однако существует и другая версия, что кит мог убежать от россиян.

К слову, прозвище животного Хвалдимир - это каламбур от норвежского слова hval (в переводе кит) и имени диктатора РФ Владимира Путина.

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Автор: 

Нидерланды (1582) россия (95526) шпионаж (1387)


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Топ комментарии
+13
Жаль тваринку
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01.09.2024 02:39
+8
На фоні усіх новин - смішно. Судячи по фото - повісився на хвості. Але.. Кацаби ж своїх не кидають - буде у "акваріумі" фото дельфіна-кадырОвця)
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01.09.2024 01:08
+7
краще б Уткiна знайшли ((
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01.09.2024 00:55
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краще б Уткiна знайшли ((
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01.09.2024 00:55 Ответить
повісили за хвоста як колись повісять його тезку ліліпутіна який теж провалив всі завдання
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01.09.2024 13:36 Ответить
На фоні усіх новин - смішно. Судячи по фото - повісився на хвості. Але.. Кацаби ж своїх не кидають - буде у "акваріумі" фото дельфіна-кадырОвця)
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01.09.2024 01:08 Ответить
Косатки помстятся.(підпис кап.Немо)
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01.09.2024 01:08 Ответить
Норвегія займає одну з лідируючих позицій з виробництва автономних надводних і підводних систем.

Автономний безпілотний підводний апарат Hugin AUV може працювати на дальності понад 2 200 кілометрів і на глибині до 6 000 метрів.
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01.09.2024 01:14 Ответить
Використовуючи структуру співпраці, норвезька оборонна промисловість може розробляти, постачати та експортувати продукти та системи світового класу: Підводні системи (HUGIN AUV, морські гідролокатори).
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01.09.2024 01:18 Ответить
"Если ты своего осетра не урезать, я, сейчас, весь автобус перестреляю"
може працювати на дальності понад 2 200 кілометрів і на глибині до 6 000 метрів.
Достоверно известно, что американские подводные лодки типа «Трешер» имели рабочую глубину погружения 1300 футов (около 400 метров). Рабочая глубина погружения подводных лодок типа «Сивулф» официально составляет «более 800 футов», предположительно вдвое больше этой величины (порядка 480 метров).
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01.09.2024 08:40 Ответить
"1300 футов - около 400 метров, 800 футов - порядка 480 метров"
Это как?
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01.09.2024 12:00 Ответить
Обьясняю популярно, для невежд, я к болгарам уезжаю, в Бангладеж. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя их. А не вникнут объяснять.
Не ******** придираясь, к миллиметрам 1фут = 30 см. Т.е 1300 футов - это примерно 400 метров.
Ота сумбарина "Ствулф" может погрузиться на 800 футов - около 250 метров. Но разработчики .... (от это, как Троцкий). На самом деле она может погрузиться почти в два раза глубже от заявленного,
где то до 500 метров.
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01.09.2024 12:19 Ответить
Так сразу надо нормально буквами пользоваться, а не потом объяснять собственноручно насписанную галиматью. Вот это что тобой написано:
"Рабочая глубина погружения подводных лодок типа «Сивулф» официально составляет «более 800 футов», предположительно вдвое больше этой величины (порядка 480 метров)." Где тут "на самом деле" или хотя бы "но".
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01.09.2024 14:40 Ответить
nicht verstehen?
Убираем лишнее:
...глубина погружения....«Сивулф» официально составляет "Х" предположительно вдвое больше.
Хай щастить.
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01.09.2024 15:08 Ответить
Жаль тваринку
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01.09.2024 02:39 Ответить
кацапи отруїли новічком..щоб нічого не сказав
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01.09.2024 04:58 Ответить
В список на обмін включать
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01.09.2024 06:52 Ответить
"Он слишком много знал"
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01.09.2024 08:24 Ответить
Хай би вже інший хвладімір ласти склеїв. Хоча, в лаптестані і без нього ватних довбаків ще надто багато.
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01.09.2024 08:26 Ответить
Тепер кити десь втоплять цакапський підводний човен.
Природа любить гармонію.
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01.09.2024 08:27 Ответить
футін вважав кіта подвійним агентом
тому для зрадників є тільки "новічок"
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01.09.2024 08:28 Ответить
кремлевский ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ла-ла-ла.пока *********** сдохнет таких кличек у него будкт ого го...........................................................
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01.09.2024 09:50 Ответить
наутилус-*************.......................................о ***!головоногий лаптемолюск!!!!!!!!жди ***** новых погремух!
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01.09.2024 09:55 Ответить
Навіть кити тікають з лаптестану....
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01.09.2024 10:48 Ответить
***** владимир
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01.09.2024 12:32 Ответить
👍
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01.09.2024 12:35 Ответить
може, від старості помер?
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01.09.2024 12:49 Ответить
Bалдимир, h не читается
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01.09.2024 14:20 Ответить
***** так само буде вісити
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02.09.2024 13:38 Ответить
Нехай його закопають біля мавзолею
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02.09.2024 20:46 Ответить
 
 