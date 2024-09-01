У берегов Норвегии умер российский "кит-шпион" Хвалдимир. ФОТО
Кита-белуху по кличке Хвалдимир нашли мертвым у берегов норвежского Ругаланна.
Об этом пишет норвежский вещатель NRK, сообщает Цензор.НЕТ.
Причина смерти Хвалдимира неизвестна. Его обнаружили возле Осло-фьорда - фьорда в юго-восточной Норвегии.
Биолог Себастьян Странд, который в последние годы ухаживал за белухой, заявил, что на теле животного не обнаружили следов травм, но его забрали для дальнейшего вскрытия.
"Серьезных травм у него нет, но мы проведем вскрытие и дальнейшее расследование", - сказал он.
Отмечается, что впервые кита-белуху рыбаки увидели его в 2019 году и прозвали его "российским шпионом" из-за того, что на нем была упряжка с надписью "Equipment St Petersburg" ("Снаряжение Санкт-Петербург") и камера GoPro.
Считается, что кит проходил тренировку для сбора разведывательных данных. Известно, что РФ имеет военные программы по подготовке китообразных.
Однако существует и другая версия, что кит мог убежать от россиян.
К слову, прозвище животного Хвалдимир - это каламбур от норвежского слова hval (в переводе кит) и имени диктатора РФ Владимира Путина.
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Автономний безпілотний підводний апарат Hugin AUV може працювати на дальності понад 2 200 кілометрів і на глибині до 6 000 метрів.
може працювати на дальності понад 2 200 кілометрів і на глибині до 6 000 метрів.
Достоверно известно, что американские подводные лодки типа «Трешер» имели рабочую глубину погружения 1300 футов (около 400 метров). Рабочая глубина погружения подводных лодок типа «Сивулф» официально составляет «более 800 футов», предположительно вдвое больше этой величины (порядка 480 метров).
Это как?
для невежд,я к болгарам уезжаю, в Бангладеж. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя их. А не вникнут объяснять.
Не
********придираясь, к миллиметрам 1фут = 30 см. Т.е 1300 футов - это примерно 400 метров.
Ота сумбарина "Ствулф" может погрузиться на 800 футов - около 250 метров. Но разработчики .... (от это, как Троцкий). На самом деле она может погрузиться почти в два раза глубже от заявленного,
где то до 500 метров.
"Рабочая глубина погружения подводных лодок типа «Сивулф» официально составляет «более 800 футов», предположительно вдвое больше этой величины (порядка 480 метров)." Где тут "на самом деле" или хотя бы "но".
Убираем лишнее:
...глубина погружения....«Сивулф» официально составляет "Х" предположительно вдвое больше.
Хай щастить.
Природа любить гармонію.
тому для зрадників є тільки "новічок"