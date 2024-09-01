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Біля берегів Норвегії помер російський "кит-шпигун" Хвалдимир. ФОТО

Кита-білуху на прізвисько Хвалдимир знайшли мертвим біля берегів норвезького Ругаланна.

Про це пише норвезький мовник NRK, повідомляє Цензор.НЕТ.

Причина смерті Хвалдимира невідома. Його виявили біля Осло-фіорду – фіорду в південно-східній Норвегії.

Біолог Себастьян Странд, який в останні роки доглядав за білухою, заявив, що на тілі тварини не виявили слідів травм, але його забрали для подальшого розтину.

"Серйозних травм у нього немає, але ми проведемо розтин і подальше розслідування", - сказав він.

Біля берегів Норвегії помер російський

Зазначається, що вперше кита-білуху рибалки побачили його в 2019 році та прозвали його "російським шпигуном" через те, що на ньому була упряжка з написом "Equipment St Petersburg" ("Спорядження Санкт-Петербург") та камера GoPro.

Вважається, що кит проходив тренування для збору розвідувальних даних. Відомо, що РФ має військові програми з підготовки китоподібних.

Однак існує й інша версія, що кит міг втекти від росіян. 

До слова, прізвизько тварини Хвалдимир - це каламбур від норвезького слова hval (у перекладі кит) та імені диктатора РФ Володимира Путіна.

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Автор: 

Нідерланди (1566) росія (65162) шпигунство (992)


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Топ коментарі
+13
Жаль тваринку
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01.09.2024 02:39
+8
На фоні усіх новин - смішно. Судячи по фото - повісився на хвості. Але.. Кацаби ж своїх не кидають - буде у "акваріумі" фото дельфіна-кадырОвця)
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01.09.2024 01:08
+7
краще б Уткiна знайшли ((
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01.09.2024 00:55
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краще б Уткiна знайшли ((
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01.09.2024 00:55 Відповісти
повісили за хвоста як колись повісять його тезку ліліпутіна який теж провалив всі завдання
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01.09.2024 13:36 Відповісти
На фоні усіх новин - смішно. Судячи по фото - повісився на хвості. Але.. Кацаби ж своїх не кидають - буде у "акваріумі" фото дельфіна-кадырОвця)
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01.09.2024 01:08 Відповісти
Косатки помстятся.(підпис кап.Немо)
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01.09.2024 01:08 Відповісти
Норвегія займає одну з лідируючих позицій з виробництва автономних надводних і підводних систем.

Автономний безпілотний підводний апарат Hugin AUV може працювати на дальності понад 2 200 кілометрів і на глибині до 6 000 метрів.
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01.09.2024 01:14 Відповісти
Використовуючи структуру співпраці, норвезька оборонна промисловість може розробляти, постачати та експортувати продукти та системи світового класу: Підводні системи (HUGIN AUV, морські гідролокатори).
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01.09.2024 01:18 Відповісти
"Если ты своего осетра не урезать, я, сейчас, весь автобус перестреляю"
може працювати на дальності понад 2 200 кілометрів і на глибині до 6 000 метрів.
Достоверно известно, что американские подводные лодки типа «Трешер» имели рабочую глубину погружения 1300 футов (около 400 метров). Рабочая глубина погружения подводных лодок типа «Сивулф» официально составляет «более 800 футов», предположительно вдвое больше этой величины (порядка 480 метров).
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01.09.2024 08:40 Відповісти
"1300 футов - около 400 метров, 800 футов - порядка 480 метров"
Это как?
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01.09.2024 12:00 Відповісти
Обьясняю популярно, для невежд, я к болгарам уезжаю, в Бангладеж. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя их. А не вникнут объяснять.
Не ******** придираясь, к миллиметрам 1фут = 30 см. Т.е 1300 футов - это примерно 400 метров.
Ота сумбарина "Ствулф" может погрузиться на 800 футов - около 250 метров. Но разработчики .... (от это, как Троцкий). На самом деле она может погрузиться почти в два раза глубже от заявленного,
где то до 500 метров.
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01.09.2024 12:19 Відповісти
Так сразу надо нормально буквами пользоваться, а не потом объяснять собственноручно насписанную галиматью. Вот это что тобой написано:
"Рабочая глубина погружения подводных лодок типа «Сивулф» официально составляет «более 800 футов», предположительно вдвое больше этой величины (порядка 480 метров)." Где тут "на самом деле" или хотя бы "но".
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01.09.2024 14:40 Відповісти
nicht verstehen?
Убираем лишнее:
...глубина погружения....«Сивулф» официально составляет "Х" предположительно вдвое больше.
Хай щастить.
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01.09.2024 15:08 Відповісти
Жаль тваринку
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01.09.2024 02:39 Відповісти
кацапи отруїли новічком..щоб нічого не сказав
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01.09.2024 04:58 Відповісти
В список на обмін включать
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01.09.2024 06:52 Відповісти
"Он слишком много знал"
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01.09.2024 08:24 Відповісти
Хай би вже інший хвладімір ласти склеїв. Хоча, в лаптестані і без нього ватних довбаків ще надто багато.
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01.09.2024 08:26 Відповісти
Тепер кити десь втоплять цакапський підводний човен.
Природа любить гармонію.
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01.09.2024 08:27 Відповісти
футін вважав кіта подвійним агентом
тому для зрадників є тільки "новічок"
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01.09.2024 08:28 Відповісти
кремлевский ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ла-ла-ла.пока *********** сдохнет таких кличек у него будкт ого го...........................................................
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01.09.2024 09:50 Відповісти
наутилус-*************.......................................о ***!головоногий лаптемолюск!!!!!!!!жди ***** новых погремух!
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01.09.2024 09:55 Відповісти
Навіть кити тікають з лаптестану....
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01.09.2024 10:48 Відповісти
***** владимир
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01.09.2024 12:32 Відповісти
👍
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01.09.2024 12:35 Відповісти
може, від старості помер?
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01.09.2024 12:49 Відповісти
Bалдимир, h не читается
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01.09.2024 14:20 Відповісти
***** так само буде вісити
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02.09.2024 13:38 Відповісти
Нехай його закопають біля мавзолею
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02.09.2024 20:46 Відповісти
 
 