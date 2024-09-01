Біля берегів Норвегії помер російський "кит-шпигун" Хвалдимир. ФОТО

Кита-білуху на прізвисько Хвалдимир знайшли мертвим біля берегів норвезького Ругаланна.

Про це пише норвезький мовник NRK, повідомляє Цензор.НЕТ.

Причина смерті Хвалдимира невідома. Його виявили біля Осло-фіорду – фіорду в південно-східній Норвегії.

Біолог Себастьян Странд, який в останні роки доглядав за білухою, заявив, що на тілі тварини не виявили слідів травм, але його забрали для подальшого розтину.

"Серйозних травм у нього немає, але ми проведемо розтин і подальше розслідування", - сказав він.

Зазначається, що вперше кита-білуху рибалки побачили його в 2019 році та прозвали його "російським шпигуном" через те, що на ньому була упряжка з написом "Equipment St Petersburg" ("Спорядження Санкт-Петербург") та камера GoPro.

Вважається, що кит проходив тренування для збору розвідувальних даних. Відомо, що РФ має військові програми з підготовки китоподібних.

Однак існує й інша версія, що кит міг втекти від росіян.

До слова, прізвизько тварини Хвалдимир - це каламбур від норвезького слова hval (у перекладі кит) та імені диктатора РФ Володимира Путіна.

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