Біля берегів Норвегії помер російський "кит-шпигун" Хвалдимир. ФОТО
Кита-білуху на прізвисько Хвалдимир знайшли мертвим біля берегів норвезького Ругаланна.
Про це пише норвезький мовник NRK, повідомляє Цензор.НЕТ.
Причина смерті Хвалдимира невідома. Його виявили біля Осло-фіорду – фіорду в південно-східній Норвегії.
Біолог Себастьян Странд, який в останні роки доглядав за білухою, заявив, що на тілі тварини не виявили слідів травм, але його забрали для подальшого розтину.
"Серйозних травм у нього немає, але ми проведемо розтин і подальше розслідування", - сказав він.
Зазначається, що вперше кита-білуху рибалки побачили його в 2019 році та прозвали його "російським шпигуном" через те, що на ньому була упряжка з написом "Equipment St Petersburg" ("Спорядження Санкт-Петербург") та камера GoPro.
Вважається, що кит проходив тренування для збору розвідувальних даних. Відомо, що РФ має військові програми з підготовки китоподібних.
Однак існує й інша версія, що кит міг втекти від росіян.
До слова, прізвизько тварини Хвалдимир - це каламбур від норвезького слова hval (у перекладі кит) та імені диктатора РФ Володимира Путіна.
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Автономний безпілотний підводний апарат Hugin AUV може працювати на дальності понад 2 200 кілометрів і на глибині до 6 000 метрів.
може працювати на дальності понад 2 200 кілометрів і на глибині до 6 000 метрів.
Достоверно известно, что американские подводные лодки типа «Трешер» имели рабочую глубину погружения 1300 футов (около 400 метров). Рабочая глубина погружения подводных лодок типа «Сивулф» официально составляет «более 800 футов», предположительно вдвое больше этой величины (порядка 480 метров).
Это как?
для невежд,я к болгарам уезжаю, в Бангладеж. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя их. А не вникнут объяснять.
Не
********придираясь, к миллиметрам 1фут = 30 см. Т.е 1300 футов - это примерно 400 метров.
Ота сумбарина "Ствулф" может погрузиться на 800 футов - около 250 метров. Но разработчики .... (от это, как Троцкий). На самом деле она может погрузиться почти в два раза глубже от заявленного,
где то до 500 метров.
"Рабочая глубина погружения подводных лодок типа «Сивулф» официально составляет «более 800 футов», предположительно вдвое больше этой величины (порядка 480 метров)." Где тут "на самом деле" или хотя бы "но".
Убираем лишнее:
...глубина погружения....«Сивулф» официально составляет "Х" предположительно вдвое больше.
Хай щастить.
Природа любить гармонію.
тому для зрадників є тільки "новічок"