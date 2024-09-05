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Оккупанты продолжают продвигаться вблизи Угледара и Торецка, - DeepState. КАРТА

Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

По их информации, враг продвинулся возле Пречистовки в районе Угледара.

Карта бойових дій поблизу Вугледара 4 вересня

Также оккупанты продвинулись возле Сухой Балки и в Дружбе неподалеку Торецка.

Просування росіян поблизу Торецька

Также читайте: В Торецке остаются 1,7 тыс. гражданских, в город пытаются зайти вражеские ДРГ, - ОВА

Автор: 

Донецкая область (9710) боевые действия (4092) Торецк (461) Угледар (129)


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Топ комментарии
+10
Є одне але, і воно дуже важливе, навіть вирішально важливе. Поляки - мононація. А в Україні купа москалів і малоросів.
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05.09.2024 06:33
+9
Ви не розумієте сенсу цього вислову, якщо наводите подібні приклади.
Армія Ізраілю точно не була маленькою радянською армією. Саме тому й перемогла.
І сенс цього вислову не у тому, що українці не вірять у перемогу, а у заклику реформувати українську армію, зробити її ефективнішою, позбавившись недоліків радянської армії.
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05.09.2024 02:30
+8
В 1920 році не було ракет,реактивної авіації,рсзо,і керованих бомб.Зараз все це є.

В Ізраїлі вже багатотисячні мітинги,щоб зупинити війну і звільнити заручників і це проти и хамас.Це взагалі смішний ворог,якщо порівнювати з москалями.Москалі і від Ірану в рази сильніші,а проти Ірану,Ізраїль не зможе сам вистояти.Іран раз пустив ракети,так США одразу їх збивали.

В москалів випускаються ракети,безпілотники і авіація.Україна немає навіть близько паритету по озброєні з москалями.
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05.09.2024 03:59
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BBC

В Україні з приводу нинішньої великої війни з Росією часто ******* згадувати вислови про "маленьку радянську армію, яка ніколи не переможе велику радянську армію".

І розмірковувати про те, що 140-мільйонна РФ має абсолютну перевагу проти 35-мільйонної України, особливо у війні на виснаження.

А якщо ще говорити про ВВП і демографію, то у меншого супротивника нібито немає жодних шансів.

Але якби все працювало саме так, то в 1920 році СРСР захопив би Польщу і не трапилося б ніякого "Дива на Віслі".

А коаліція арабських країн задушила б Ізраїль ще у 1940-х - на їхньому боці весь час була і значна перевага у ВВП, і у кількості населення.
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05.09.2024 02:10 Ответить
Українці часто повторюють, що вони "втомилися від війни".

При цьому в країні під час воєнного стану продовжує працювати індустрія розваг та майже вся цивільна інфраструктура у повному обсязі.

Українська молодь масово не вчиться і не працює на "оборонку", в країні не проводиться промислова мобілізація серед студентів, немає системи прискореної військової підготовки тут і зараз, немає по-справжньому масових курсів тактичної медицини або стрілецької підготовки.

Україна у багатьох сферах у тилу живе, як до лютого 2022 року.

А від війни реально втомилися лише ті, хто бере у ній участь, їхні родичі та близькі. Мільйони ж людей платять невеликі податки та "живуть життя", навіть без огляду на сирени тривог.

І мова не про те, що під час повномасштабної війни "всі мають бути або в цеху, або на фронті".

Мова про те, що Україна насправді має великий потенціал для мілітаризації.

B України 2024 року ще є простір для мілітаризації суспільства - не введення обмежень для ухилянтів у вигляді труднощів з водійськими правами чи банківськими рахунками, а переходу до справжньої воєнної економіки.
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05.09.2024 02:12 Ответить
Тому демографія для війни на виснаження звичайно важлива. Але все вирішить не вона.

Вирішальними будуть військове виробництво, техніка на лінії зіткнення. Причому звичайні МРАПи і БТР зараз чи не більш потрібні за танки.

Масове важке піхотне озброєння (міни, ПЗРК, гранатомети), реорганізація ТРО на механізовані частини, дрони, мала зенітна артилерія - всього цього має бути багато, щоб тягар війни став для Росії непідйомним.
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05.09.2024 02:14 Ответить
В 1920 році не було ракет,реактивної авіації,рсзо,і керованих бомб.Зараз все це є.

В Ізраїлі вже багатотисячні мітинги,щоб зупинити війну і звільнити заручників і це проти и хамас.Це взагалі смішний ворог,якщо порівнювати з москалями.Москалі і від Ірану в рази сильніші,а проти Ірану,Ізраїль не зможе сам вистояти.Іран раз пустив ракети,так США одразу їх збивали.

В москалів випускаються ракети,безпілотники і авіація.Україна немає навіть близько паритету по озброєні з москалями.
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05.09.2024 03:59 Ответить
А ви задоволені постійними знеструмленями? Напевно бізнес задоволений. Постійними тривогами, щоденними ракетними ударами і смертями. Яка "індустрія розваг"? Чи ви пропонуєте роками і десятиріччями жити у бункері? Ну так живіть - відмовтеся від благ, не пишіть на "Цензорі" - бо це теж частина дозвілля. Почніть з себе
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05.09.2024 08:47 Ответить
Воно з Канади розсуждає. Хай приїде сюди і посидить кожну ніч в підвалі з дітьми, а потім в давці поїздить, коли після тривоги з транспортом коллапс, як зараз в Києві. І без світла і води по півдня.
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05.09.2024 09:04 Ответить
Ну так і є. Я прекрасно розумію різницю між фронтом і тим же Києвом. Ніхто не каже, що нам важче, ніж солдату - це зрозуміло. Але в цілому згоден. Сьогодні ледь доїхав з лівого берега на правий
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05.09.2024 09:06 Ответить
Мені особисто так дуже подобається аналітика від анал-ітиків під чеськими, канадськими, англійськими та іншими прапорцями. Їм легко бути патріотом і розмірковувати про те, як нам-украм розбудувати Україну. Водночас, самі вони не поспішають приїхати сюди і доєднатись до сил оборони або хоча б армії відновлення. Дивина якась
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05.09.2024 09:33 Ответить
"Воно з Канади розсуждає. "
Це не його розсуди. Він в різних темах постійно постить цитати і сам на ці цитати відповідає або продовженням того ж тексту, або іншими цитатами.
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06.09.2024 08:55 Ответить
Якесь сране забугорне опудало з Канади буде мені розказувати,як же мені чудово та легко насправді в країні під обстрілами,і що мені треба робити ))) Чуєш,Кліторчук,якщо ти такий розумний,то сідай на літака,та вертайся до дому,покажеш особисто як і що )
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05.09.2024 15:48 Ответить
Ви не розумієте сенсу цього вислову, якщо наводите подібні приклади.
Армія Ізраілю точно не була маленькою радянською армією. Саме тому й перемогла.
І сенс цього вислову не у тому, що українці не вірять у перемогу, а у заклику реформувати українську армію, зробити її ефективнішою, позбавившись недоліків радянської армії.
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05.09.2024 02:30 Ответить
Не армію треба реформовувати, а владу.
Хто командує ? Хто забезпечує ?
Кварталівські совки, клоуни, брехуни і зрадники.
Ще надієтесь на перемогу ?
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05.09.2024 09:39 Ответить
Не спрощуйте проблему. Управління армією конче потрібно реформувати, особливо після того, що наробив той г-н муженко, скасувавши корпуси і дивізії і ввівши ОТУ-ОСУВ задля уникнення відповідальності генерального складу і збільшення кількості штабів у 2 рази.
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05.09.2024 13:34 Ответить
У вас зіркова хвороба чи що. Ви з г-ном Муженко і поруч не стояли, щоб трактувати його дії і мотиви. У вас є військова освіта ? Чи вважаєте що якщо клован керує державою то і вам можна. Повно ікспердів в нас розвелось, типу чувачка Т. Чмута. Йому дуже не подобалась українська зброя, все що виготовляв ненависний вам Порох і Турчинов. Коли нарешті зебуїн прикрив все що можна і ні, він заспокоївся. А зараз пише, що втрата Донбасу не трагедія.
Діями Муженка ви не зможете пояснити чому чому зараз армією командують йолопи призначені зебілом. Ви ж зради не помічаєте, а вона десь є.
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05.09.2024 14:07 Ответить
О, "жираф великий, йому віднійше"? Так, я стільки шкоди не робив, як ган-н муженко.
А його реформу критикують і американці і всі військові оглядачі що мають клепку у голові, бо коли в війську замість дивізій - ОТУ, де іхто і за що не відповідає - маємо Авдіівкі та Покровські і жодого покараного геерала.
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05.09.2024 21:40 Ответить
Вам нижче вірно написали, армія Ізраїлю не була маленькою радянською, да і польска не совок.
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05.09.2024 02:37 Ответить
Диво на Віслі допомогли Польщі зробити союзники з армії УНР, і дивізії Галлєра підготовлені і оснащені у Франції за останнім словом техніки. Мудрий нарід у Польщі обрав не умовного Вінниченка що заглядав в очі Троцького в пошуках миру, а Пілсудського. І поляки не чекали більшовиків щоб ділити халявну землю 'клятих шоколадних бариг', і досвідчених офіцерів своїх не переслідували які перед тим так само служили царю.
А в Україні що тоді, що в 1991, що зараз- владу перехопили вчорашні малороси що заглядали в очі агресора, але зараз ці колишні риги під зеленим прапором грабують власну армію, чого тоді не було. Хоча в записках офіцерів УНР і є згадки що селяни на Волині грабували часом їх обози, але це не порівняти з розкраданням ЗЕленою бандою ВПК, гуманітарки, і на фортифікаціях і військових замовленнях
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05.09.2024 05:31 Ответить
Отут я згоден.
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05.09.2024 09:12 Ответить
Є одне але, і воно дуже важливе, навіть вирішально важливе. Поляки - мононація. А в Україні купа москалів і малоросів.
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05.09.2024 06:33 Ответить
В Фінляндії в ті часи було багато москалів, але фіни їх в 17 повішали після спроби вчинити повстання "рабочіх і крестьян", а ті що залишилися після цього сиділи вже тихо.
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05.09.2024 09:08 Ответить
Там скоро вже і котли почнуться, якшо не відведуть війська на більш вигидні позіції.
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05.09.2024 05:09 Ответить
@ "Зведення на ранок 5 вересня:

Торецький напрямок.
У селищі Дружба російські війська закріпилися вздовж вулиць Леоніда Каденюка, Дружна та Дальня на глибину до 600 метрів.
У Торецьку тривають бойові зіткнення в районі виправної колонії №2, за «Мікрорайоном №1» та в районі терикону шахти «Нова».

Курахівський напрямок.
ЗСУ відбили низку атак у східній частині Максимільянівки та в районі села Костянтинівка.

Вугледарський напрямок.
Тривають бої за Водяне, шахту «Південнодонбаська №1» та в районі Пречистівки. Противник має частковий успіх.
На північ від Новомайорського і на південь від Пречистівки противник просунувся в районі балки та лісосмуг на ділянці шириною до 4 км на глибину до 1.9 км.

Куп'янський напрямок.
На південний захід від Лимана Першого дроноводи ЗСУ атакували позиції противника термітними ************ в лісовому масиві на захід від залізниці.
📍49.77534, 37.67378
У районі Піщаного та Стельмахівки тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності.
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05.09.2024 08:10 Ответить
Доки Україна буде "вести війну" не мобілізуючись в один кулак, (індустрія+фінінси+наука+люди) москалі продовжуватимуть наступати.
Так вони виснажуються і закінчуються, але теж саме відбувається і з Україною,і враховуючи феодальний устрій країни, по логіці вона схлопнеться швидше. Нажаль
Або Україна зміниться з середини, з верхівки, або наслідки будуть трагічні.
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05.09.2024 14:17 Ответить
А де більше демократії - в росіі, чи в Україні?
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06.09.2024 03:54 Ответить
Территорию Украины сдают,но полезли в курск какой толк с Курска,путину наплевать,потом сделает бомбёжку и наши ноги не унесут. Сдадут Покровск пойдут на Днепр.
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05.09.2024 14:56 Ответить
 
 