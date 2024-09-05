Оккупанты продолжают продвигаться вблизи Угледара и Торецка, - DeepState. КАРТА
Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
По их информации, враг продвинулся возле Пречистовки в районе Угледара.
Также оккупанты продвинулись возле Сухой Балки и в Дружбе неподалеку Торецка.
Топ комментарии
+10 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий05.09.2024 06:33
+9 Tierre
показать весь комментарий05.09.2024 02:30
+8 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий05.09.2024 03:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Україні з приводу нинішньої великої війни з Росією часто ******* згадувати вислови про "маленьку радянську армію, яка ніколи не переможе велику радянську армію".
І розмірковувати про те, що 140-мільйонна РФ має абсолютну перевагу проти 35-мільйонної України, особливо у війні на виснаження.
А якщо ще говорити про ВВП і демографію, то у меншого супротивника нібито немає жодних шансів.
Але якби все працювало саме так, то в 1920 році СРСР захопив би Польщу і не трапилося б ніякого "Дива на Віслі".
А коаліція арабських країн задушила б Ізраїль ще у 1940-х - на їхньому боці весь час була і значна перевага у ВВП, і у кількості населення.
При цьому в країні під час воєнного стану продовжує працювати індустрія розваг та майже вся цивільна інфраструктура у повному обсязі.
Українська молодь масово не вчиться і не працює на "оборонку", в країні не проводиться промислова мобілізація серед студентів, немає системи прискореної військової підготовки тут і зараз, немає по-справжньому масових курсів тактичної медицини або стрілецької підготовки.
Україна у багатьох сферах у тилу живе, як до лютого 2022 року.
А від війни реально втомилися лише ті, хто бере у ній участь, їхні родичі та близькі. Мільйони ж людей платять невеликі податки та "живуть життя", навіть без огляду на сирени тривог.
І мова не про те, що під час повномасштабної війни "всі мають бути або в цеху, або на фронті".
Мова про те, що Україна насправді має великий потенціал для мілітаризації.
B України 2024 року ще є простір для мілітаризації суспільства - не введення обмежень для ухилянтів у вигляді труднощів з водійськими правами чи банківськими рахунками, а переходу до справжньої воєнної економіки.
Вирішальними будуть військове виробництво, техніка на лінії зіткнення. Причому звичайні МРАПи і БТР зараз чи не більш потрібні за танки.
Масове важке піхотне озброєння (міни, ПЗРК, гранатомети), реорганізація ТРО на механізовані частини, дрони, мала зенітна артилерія - всього цього має бути багато, щоб тягар війни став для Росії непідйомним.
В Ізраїлі вже багатотисячні мітинги,щоб зупинити війну і звільнити заручників і це проти и хамас.Це взагалі смішний ворог,якщо порівнювати з москалями.Москалі і від Ірану в рази сильніші,а проти Ірану,Ізраїль не зможе сам вистояти.Іран раз пустив ракети,так США одразу їх збивали.
В москалів випускаються ракети,безпілотники і авіація.Україна немає навіть близько паритету по озброєні з москалями.
Це не його розсуди. Він в різних темах постійно постить цитати і сам на ці цитати відповідає або продовженням того ж тексту, або іншими цитатами.
Армія Ізраілю точно не була маленькою радянською армією. Саме тому й перемогла.
І сенс цього вислову не у тому, що українці не вірять у перемогу, а у заклику реформувати українську армію, зробити її ефективнішою, позбавившись недоліків радянської армії.
Хто командує ? Хто забезпечує ?
Кварталівські совки, клоуни, брехуни і зрадники.
Ще надієтесь на перемогу ?
Діями Муженка ви не зможете пояснити чому чому зараз армією командують йолопи призначені зебілом. Ви ж зради не помічаєте, а вона десь є.
А його реформу критикують і американці і всі військові оглядачі що мають клепку у голові, бо коли в війську замість дивізій - ОТУ, де іхто і за що не відповідає - маємо Авдіівкі та Покровські і жодого покараного геерала.
А в Україні що тоді, що в 1991, що зараз- владу перехопили вчорашні малороси що заглядали в очі агресора, але зараз ці колишні риги під зеленим прапором грабують власну армію, чого тоді не було. Хоча в записках офіцерів УНР і є згадки що селяни на Волині грабували часом їх обози, але це не порівняти з розкраданням ЗЕленою бандою ВПК, гуманітарки, і на фортифікаціях і військових замовленнях
Торецький напрямок.
У селищі Дружба російські війська закріпилися вздовж вулиць Леоніда Каденюка, Дружна та Дальня на глибину до 600 метрів.
У Торецьку тривають бойові зіткнення в районі виправної колонії №2, за «Мікрорайоном №1» та в районі терикону шахти «Нова».
Курахівський напрямок.
ЗСУ відбили низку атак у східній частині Максимільянівки та в районі села Костянтинівка.
Вугледарський напрямок.
Тривають бої за Водяне, шахту «Південнодонбаська №1» та в районі Пречистівки. Противник має частковий успіх.
На північ від Новомайорського і на південь від Пречистівки противник просунувся в районі балки та лісосмуг на ділянці шириною до 4 км на глибину до 1.9 км.
Куп'янський напрямок.
На південний захід від Лимана Першого дроноводи ЗСУ атакували позиції противника термітними ************ в лісовому масиві на захід від залізниці.
📍49.77534, 37.67378
У районі Піщаного та Стельмахівки тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності.
Так вони виснажуються і закінчуються, але теж саме відбувається і з Україною,і враховуючи феодальний устрій країни, по логіці вона схлопнеться швидше. Нажаль
Або Україна зміниться з середини, з верхівки, або наслідки будуть трагічні.