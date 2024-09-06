В Днестре на границе с Молдовой обнаружили тело человека, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники обнаружили в Днестре тело мужчины, при нем был пакет с документами, личными вещами и комплектом одежды.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Во время патрулирования государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили в водах Днестра тело мужчины, обвитого водорослями. Предварительно установлено, что погибший, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой. Однако сильное течение и водоросли стали роковыми для него", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при мужчине был найден полиэтиленовый пакет с документами, личными вещами и еще одним комплектом одежды. На место происшествия были вызваны сотрудники ГСЧС и полиции, которые вытащили тело на берег.

Погибшим оказался житель Днепропетровской области, 1971 года рождения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.

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