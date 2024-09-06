В Днестре на границе с Молдовой обнаружили тело человека, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники обнаружили в Днестре тело мужчины, при нем был пакет с документами, личными вещами и комплектом одежды.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Во время патрулирования государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили в водах Днестра тело мужчины, обвитого водорослями. Предварительно установлено, что погибший, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой. Однако сильное течение и водоросли стали роковыми для него", - говорится в сообщении.
Как отмечается, при мужчине был найден полиэтиленовый пакет с документами, личными вещами и еще одним комплектом одежды. На место происшествия были вызваны сотрудники ГСЧС и полиции, которые вытащили тело на берег.
Погибшим оказался житель Днепропетровской области, 1971 года рождения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.
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Це якась північна корея............
Ну яка була б мотивація в цього загиблого воювати ?!
Чому не воюють державні чиновники всіх рівнів, відомств ???
Чому цирк, співаки, футболісти мають бронь, а Іван тракторист немає броні ?!
Чому 300 000 мусарні яка на пенсії з 35-40 років і на шиї Дердави не йде воювати ?!
вони пішли воювати добровільно, одразу після нападу рашки, не питаючи чому не мобілізують депутатів і проч.
Героям Слава !
Ганьба дезертирам !
коли на тебе нападають, мотивація одна - дати нападнику по зубах.
у мене якось така
а цей - обісцявся
Синочки і доці порошенка, зеленського, ахметова, коломойського, кличка, садового................... Там мотивація краща є!
кожен в житті відповідає Сам за Свої вчинки
хтось воює, а хтось скавчить за миску помиїв
оце так конкретніше нікуди !
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...Прошло сто лет. Пискарь по-прежнему всего боится и не вылезает из норы. Он уже больной, старый, почти слепой, но рад тому, что своей смертью умирает так же, как умерли его мать и отец. И тут его начинают мучить сомнения, так как за всю свою жизнь он так и не обзавёлся семьёй, ни с кем не общался: «Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал о нём? кто об его существовании вспомнит?». В полузабытьи он видит былые честолюбивые сны, будто выиграл он двести тысяч https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C рублей и сам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0 щук глотает. Засыпая, пискарь забывается, его рыло вылезает из норы, и после этого пискарь непонятным образом исчезает. Заканчивается сказка предположением:
Что тут случилось - щука ли его заглотала, рак ли клешнёй перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, - свидетелей этому делу не было. Скорее всего - сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же ещё и премудрого?
залишитись живим, чи повернутись пораненим, як півтора десятки моїх молодших чоловіків-співробітників, нині Воїнів ЗСУ, більшість воює вже два роки+ і слава Богу - живі !!!
можна й загинути, як деякі друзі моїх дітей, загинути Воїном
а можна здохнути в річціі, щоб тобоюгидували і плювали на твою могилу матері загиблих Героїв
.
а цей - втопився у 49 років, ганебно і паскудно.
смерті всякі бувають і по смерті відповідне відношення.... "кожному своє", як казали латиняни
.
Всі вижили, всі вгодовані, здорові, рожевощокі. Просто ходяча реклама для мобілізованих
"new recruits get one month of basic military training followed by half a month to a full month of more specialized training before they are sent to fight."
Тобто 30 + 15, і на фронт.
Стаття 13
1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.
2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну.
Україна ратифікувала ці пакти у 1973 році. Те ж саме зробили понад сто інших країн світу, які зобов'язалися привести своє національне законодавство у відповідність до прописаних у пактах вимог. Міжнародно-правові акти отримали верховенство над внутрішнім законодавством.
Так стаття 65. Конституції України зазначає - Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
А воювати нехай йде батальйон Монако/менти/прокурори/судді/депутати та їхні діти; тіпа, їм же більше треба.
бачив його в "дорогому бутіку", набитому "заможними іноземцями", де ніщєброд дмитрук торгувався із циганом за який смартфон осьо цей пц серед "дружин шейхів"
пц дмитрук торгується з циганом в дорогому бутіку і на фото відомі дружини жирних шейхів з Еміратів !
ну ти й туп..ий !!!
Певно,розраховував на благодійників на тому боці.