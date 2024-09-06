У Дністрі на кордоні з Молдовою виявили тіло людини, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники виявили у Дністрі тіло чоловіка, при ньому був пакет з документами, особистими речами та комплектом одягу.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону виявили у водах Дністра тіло чоловіка, обвитого водоростями. Попередньо встановлено, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали фатальними для нього", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при чоловікові було знайдено поліетиленовий пакет з документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу. На місце події були викликані співробітники ДСНС і поліції, які витягли тіло на берег.

Загиблим виявився мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин трагедії.

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