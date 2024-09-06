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У Дністрі на кордоні з Молдовою виявили тіло людини, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники виявили у Дністрі тіло чоловіка, при ньому був пакет з документами, особистими речами та комплектом одягу.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону виявили у водах Дністра тіло чоловіка, обвитого водоростями. Попередньо встановлено, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали фатальними для нього", - йдеться в повідомленні.

У Дністрі виявили тіло

Як зазначається, при чоловікові було знайдено поліетиленовий пакет з документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу. На місце події були викликані співробітники ДСНС і поліції, які витягли тіло на берег.

Загиблим виявився мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин трагедії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Четверо чоловіків намагалися втекти з України, перепливши Дністер, один із них загинув, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) кордон (4773) смерть (6757)


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Топ коментарі
+16
Звичайно! Тому що порушені всі права та обов"язки цивільних !
Чому не воюють державні чиновники всіх рівнів, відомств ???
Чому цирк, співаки, футболісти мають бронь, а Іван тракторист немає броні ?!
Чому 300 000 мусарні яка на пенсії з 35-40 років і на шиї Дердави не йде воювати ?!
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06.09.2024 15:25
+11
Чи не черговий часом це злосин ТЦК ?!
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06.09.2024 15:19
+10
На міжнародну експертизу треба відправити тіло. Чи немає вогнепальних ран і т.д.
Це якась північна корея............
Ну яка була б мотивація в цього загиблого воювати ?!
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06.09.2024 15:18
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На міжнародну експертизу треба відправити тіло. Чи немає вогнепальних ран і т.д.
Це якась північна корея............
Ну яка була б мотивація в цього загиблого воювати ?!
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06.09.2024 15:18 Відповісти
Може засідання ООН скликати
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06.09.2024 15:22 Відповісти
кацапи радо станцюють на дезертирі "калінку-малінку"
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06.09.2024 15:24 Відповісти
Звичайно! Тому що порушені всі права та обов"язки цивільних !
Чому не воюють державні чиновники всіх рівнів, відомств ???
Чому цирк, співаки, футболісти мають бронь, а Іван тракторист немає броні ?!
Чому 300 000 мусарні яка на пенсії з 35-40 років і на шиї Дердави не йде воювати ?!
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06.09.2024 15:25 Відповісти
чому сам не воюєш?
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06.09.2024 15:27 Відповісти
А хто тобі сказав шо я не воюю ?!
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06.09.2024 15:28 Відповісти
Васько судить по собі
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06.09.2024 16:05 Відповісти
А ти чому не воюєш
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06.09.2024 15:57 Відповісти
"Високою ціною, ціною найкращих людей": на фронті загинув воїн ЗСУ Микола Лупиніс-молодший, син визначного політика-дисидента.
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06.09.2024 15:30 Відповісти
На фронті загинув Георгій Шовкошитний. Його батько один із тих, хто перепоховав Стуса, Литвина і Тихого

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06.09.2024 15:31 Відповісти
ці два Герої Воїни - гідні своїх батьків Героїв-борців за Незалежність України.

вони пішли воювати добровільно, одразу після нападу рашки, не питаючи чому не мобілізують депутатів і проч.

Героям Слава !

Ганьба дезертирам !
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06.09.2024 15:34 Відповісти
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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06.09.2024 15:55 Відповісти
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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06.09.2024 15:54 Відповісти
Ну яка була б мотивація в цього загиблого воювати ?!

коли на тебе нападають, мотивація одна - дати нападнику по зубах.
у мене якось така

а цей - обісцявся
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06.09.2024 15:28 Відповісти
Спочатку батальйон Монако на передок, у них краща мотивація!
Синочки і доці порошенка, зеленського, ахметова, коломойського, кличка, садового................... Там мотивація краща є!
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06.09.2024 15:30 Відповісти
йди доширак сьорбай, бот-голодранець !

кожен в житті відповідає Сам за Свої вчинки

хтось воює, а хтось скавчить за миску помиїв
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06.09.2024 15:37 Відповісти
А шо не правильно сказав? Чи ти за себе?
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06.09.2024 16:06 Відповісти
А ви, Dust, в якій бригаді воююте ?
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06.09.2024 17:54 Відповісти
Вільний народ вільної країни.Це не про нас...
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06.09.2024 16:07 Відповісти
не про Вас !

оце так конкретніше нікуди !

.

.
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06.09.2024 16:27 Відповісти
Таваищ Бендеравец, там вам на карту
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06.09.2024 17:57 Відповісти
Ти такий бандерівець як я балерина.
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06.09.2024 20:42 Відповісти
Чи не черговий часом це злосин ТЦК ?!
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06.09.2024 15:19 Відповісти
так, водорості-це працівники ТЦК, бач, які камуфляжні. То ж це черговий злосин, шепелявий ти утирок.
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06.09.2024 15:29 Відповісти
а ще раки, русалки, водяний - вони в долі у ТЦКашників
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06.09.2024 15:39 Відповісти
Пішов би до армії, був би живим та здоровим.
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06.09.2024 15:21 Відповісти
У наступному житті, можливо, якщо не фрагментується в пескаря
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06.09.2024 15:23 Відповісти
цей ? в жабу, скользкую и мерзкую !
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06.09.2024 15:25 Відповісти
памʼятаєш, у Салтикова Щедріна було, прємудрий пескарь…
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06.09.2024 15:32 Відповісти
+ 100 ! це й є саме той піськарь, якому стукнуло 49 років, а розуму не було:
...Прошло сто лет. Пискарь по-прежнему всего боится и не вылезает из норы. Он уже больной, старый, почти слепой, но рад тому, что своей смертью умирает так же, как умерли его мать и отец. И тут его начинают мучить сомнения, так как за всю свою жизнь он так и не обзавёлся семьёй, ни с кем не общался: «Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал о нём? кто об его существовании вспомнит?». В полузабытьи он видит былые честолюбивые сны, будто выиграл он двести тысяч https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C рублей и сам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0 щук глотает. Засыпая, пискарь забывается, его рыло вылезает из норы, и после этого пискарь непонятным образом исчезает. Заканчивается сказка предположением:
Что тут случилось - щука ли его заглотала, рак ли клешнёй перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, - свидетелей этому делу не было. Скорее всего - сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же ещё и премудрого?
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06.09.2024 15:45 Відповісти
Це сарказм?)
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06.09.2024 15:30 Відповісти
Чого сарказм? Людство вимирає від сердцево судинних, алкоголя, куріння, наркоти..
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06.09.2024 15:35 Відповісти
Сарказм в чому?
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06.09.2024 15:52 Відповісти
Що можна залишитись живим та ще й здоровим на війні
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06.09.2024 15:58 Відповісти
можна, дорогой, можна

залишитись живим, чи повернутись пораненим, як півтора десятки моїх молодших чоловіків-співробітників, нині Воїнів ЗСУ, більшість воює вже два роки+ і слава Богу - живі !!!
можна й загинути, як деякі друзі моїх дітей, загинути Воїном

а можна здохнути в річціі, щоб тобоюгидували і плювали на твою могилу матері загиблих Героїв

.
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06.09.2024 16:07 Відповісти
Плювати на могилу людині за те що вона намагалася спастися? Ви хворі на голову.
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06.09.2024 16:31 Відповісти
так вже є і так буде - горе в людей, які втратили загиблих Воїнів,
а цей - втопився у 49 років, ганебно і паскудно.

смерті всякі бувають і по смерті відповідне відношення.... "кожному своє", як казали латиняни

.
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06.09.2024 16:53 Відповісти
Подивіться на працівників ТЦК та СП. Вони ж всі як один побували на війні, так?
Всі вижили, всі вгодовані, здорові, рожевощокі. Просто ходяча реклама для мобілізованих
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06.09.2024 16:14 Відповісти
Звичайно що можно. М'ясних штурмів у нас нема і кадирівці в спину не стріляють.
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06.09.2024 16:29 Відповісти
Сирський недавно казав що людей (піхоту) готують тільки один (!) місяць перед відправкою на фронт. В Англіїї під час Другої світової готували десь 7 місяців кожну людину перед відправкою.
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06.09.2024 16:37 Відповісти
Родича одного готовили 3,5 місяці перед фронтом. Там за 3,5 мвсяці на полігоні пройшли що завгодно. Була і індивідуальна тактика і робота в групі.
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06.09.2024 16:43 Відповісти
Я кажу що сказав Сирський в https://edition.cnn.com/2024/09/05/europe/ukraine-army-chief-kursk-incursion-exclusive-intl/index.html інтервью CNN:
"new recruits get one month of basic military training followed by half a month to a full month of more specialized training before they are sent to fight."
Тобто 30 + 15, і на фронт.
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06.09.2024 17:06 Відповісти
"мне в Париж, по делу, срочно!!" - вот это у нас еще не выходит
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06.09.2024 15:22 Відповісти
Загальна декларація прав людини

Стаття 13

1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.
2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включа­ючи й свою власну, і повертатися у свою країну.

Україна ратифікувала ці пакти у 1973 році. Те ж саме зробили понад сто інших країн світу, які зобов'язалися привести своє національне законодавство у відповідність до прописаних у пактах вимог. Міжнародно-правові акти отримали верховенство над внутрішнім законодавством.
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06.09.2024 15:34 Відповісти
13 стаття скасовується повністю під час воєнного стану. Як і багато інших.
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06.09.2024 15:46 Відповісти
Забыли добавить-исключительно для обычных граждан.
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06.09.2024 16:02 Відповісти
Ні, звичайно. Не придумуйте
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06.09.2024 16:47 Відповісти
підітрись і цією декларацією і Будапештським договором, бо з 22.02.2024 все Міжнародне право пішло псу під хвіст !

Так стаття 65. Конституції України зазначає - Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
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06.09.2024 15:49 Відповісти
Їм то не цікаво. Цікаво виключно ті статті та параграфи, за якими можна безкарно з*їбати з країни, коли лихо, та безкарно повернутися, коли усе вже добре.
А воювати нехай йде батальйон Монако/менти/прокурори/судді/депутати та їхні діти; тіпа, їм же більше треба.
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06.09.2024 16:48 Відповісти
Стандартна відмазка т.з. громадянина держави, котра воює за свободу та незалежність.
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06.09.2024 16:42 Відповісти
Дмитрук повернувся?
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06.09.2024 15:35 Відповісти
У Дмитрука всьо кльова. Він вже в Лондоні з нарахованими державними зарплатами торчить в безпеці!
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06.09.2024 15:38 Відповісти
британський Інтерпол не наша продажна поліція, панькатись з гівнюком не буде
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06.09.2024 16:09 Відповісти
Ага, ага. Слідкує пильно за ним по дорогих бутіках
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06.09.2024 16:49 Відповісти
авжеж!
бачив його в "дорогому бутіку", набитому "заможними іноземцями", де ніщєброд дмитрук торгувався із циганом за який смартфон осьо цей пц серед "дружин шейхів"

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06.09.2024 17:01 Відповісти
Ці жінки, не дружини шейхів звичайно. Але зовсім не жебрачки
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06.09.2024 17:03 Відповісти
а я наполягаю !

пц дмитрук торгується з циганом в дорогому бутіку і на фото відомі дружини жирних шейхів з Еміратів !

ну ти й туп..ий !!!
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06.09.2024 17:25 Відповісти
Якщо в школі, в тебе таке погоняло, значить заслужив
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06.09.2024 18:07 Відповісти
що, не подобається, колорадос ?
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06.09.2024 18:39 Відповісти
Коли в тебе закінчиться пубертат, тоді продовжимо. Видно, тільки почався
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06.09.2024 20:30 Відповісти
Видно надувний матрац спустив
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06.09.2024 15:36 Відповісти
Чи ласти злетіли…
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06.09.2024 15:42 Відповісти
ні, склеїлись...
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06.09.2024 15:57 Відповісти
А что там за водоросли такие?0_о
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06.09.2024 15:57 Відповісти
Це "елодея". Її там дуже багато.
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09.09.2024 11:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Xrw_XNk4txo Травмований після ТЦК: нові подробиці по справі
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06.09.2024 17:05 Відповісти
Чим не берлінська стіна?
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06.09.2024 17:56 Відповісти
Ще одна безталанна квіточка-ухилянт наклала головою..Вона віддала за Росію найдорожче,своє життя! Її ім"ям у Раші назвуть теплоход!
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06.09.2024 18:11 Відповісти
Грошей при утопленому не виявлено.
Певно,розраховував на благодійників на тому боці.
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06.09.2024 18:46 Відповісти
гроші раки злодюги повитягали, на пиво на поминки

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06.09.2024 19:02 Відповісти
 
 