Четверо чоловіків намагалися втекти з України, перепливши Дністер, один із них загинув, - ДПСУ. ФОТО

Чоловіки намагалися перетнути Дністер та незаконно потрапити до Молдови. Коли їх викрили прикордонники, то вони намагалися втекти. Під час цього один чоловік потонув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Анонімні ділки в інтернеті запропонували незаконно дістатися Молдови за $10 тис. На пропозицію відгукнулися четверо українців.

"Проте, організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним. Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, проте врятувати молодика не вдалося.

Інцидент розслідують співробітники Національної поліції.

Держприкордонслужба ДПСУ (6347) кордон (4877) смерть (6814)
+12
Хлопці - ухилянти , не тікайте з рідної країни , а живіть і оберігайте своє ,

бо добре там , де нас немає 😡
25.06.2024 15:42 Відповісти
+11
ще не одне покоління українців буде проклинати зешоблу..(
25.06.2024 15:47 Відповісти
+11
Це ж до якого відчаю та безнадії треба було довести людей, якщо вони віддають $10000 аби без жодних гарантій з ризиком для життя (про що їх попередили) вирватися з цієї ЗЕкраїни мрій?
25.06.2024 15:55 Відповісти
Заявка у морпехи.
25.06.2024 15:41 Відповісти
Хлопці - ухилянти , не тікайте з рідної країни , а живіть і оберігайте своє ,

бо добре там , де нас немає 😡
25.06.2024 15:42 Відповісти
Люди, схаменіться, не дайте на собі нажитися нечесним ділкам і криміналу. Несіть гроші безпосередньо голові ТЦК і ВЛК
25.06.2024 15:43 Відповісти
ще не одне покоління українців буде проклинати зешоблу..(
25.06.2024 15:47 Відповісти
Ну да а остальных за разворование армии понять и простить.
25.06.2024 15:53 Відповісти
Ша!!! Ті хто форсували Стікс-1 і Стікс-2 вже нікого проклинати не будуть!
25.06.2024 15:54 Відповісти
смішно аж піздець ! тільки латями від тебе гуморист смердить .
25.06.2024 16:08 Відповісти
Це ж до якого відчаю та безнадії треба було довести людей, якщо вони віддають $10000 аби без жодних гарантій з ризиком для життя (про що їх попередили) вирватися з цієї ЗЕкраїни мрій?
25.06.2024 15:55 Відповісти
я хз,чесно... за 10к можна влаштуватись на непильну посаду в зсу та ще й гроші з часом відбити 😆
25.06.2024 15:59 Відповісти
а навіщо? тобто прагнення свободи для вас це настільки смішно)? Знаєте між цими людьми і вами я б добре подумав хто є ментально рабом!)
25.06.2024 16:03 Відповісти
скажіть ще, що то біжать, як щурі, настоящіє рєволюціонери, які наголосували-прикололись і втікли..
коли йде війна то ті, хто прагне свободи захищають свою хатину, свою родину, свою дитину.. а не тікають світ за очі, де полегше-попрікольнєй-повєсєлєє, перекладаючи важку-небезпечну роботу на плечі справжніх захисників-воїнів, і точно, аж ніяк не "ментальних рабів"
25.06.2024 16:40 Відповісти
Чому революціонери? Це тікають люди, ви в своїй злобі, агресії і спотвореному "патріотизмі" забуваєте, що люди різні....
І цікаво виглядає ваше уявлення про свободу) особливо коли бачиш навколишній треш. Відразу виникає питання щодо вашої адекватності))))
Знаєте цікаво коли ви пишете, що ті хто тікає щось на когось там перекладає) особливо коли головні стрілочники точно не вони. Але ви каГорко аж надто вузьколобий)....
Щодо ментальних рабів ми б подискутували, був би ваш світогляд хоть трохи ширшим за світогляд банки солених огірочків, але поки це марно. Звісно не всі рабської натури, але худоба яка підтримує весь цей треш починаючи від руйнування державного апарату до смертей цивільних які особисто йому нічого не зробили, саме така худоба і є кінчиним рабом в стилі кацапів..... А особливо коли така худоба розказує як за 10к влаштовують на тилові посади, а потім лицемірно ниє про ротації та демобілізації..... Це ж так ПОТУЖНО правда?
25.06.2024 17:02 Відповісти
Зеки коли тікають теж свободи прагнуть. "різні люди", ага. А оскільки ухилянти ******* порівнювати Україну з концтабором то відповідні аналогії самі просяться.
25.06.2024 17:14 Відповісти
Ну а як, зеки звісно що прагнуть свободи. Для цього і існує тюрма як спосіб покарання щоб обмежити волю усіляких злочинців. Навіщо ви взагалі про це написали?)
А щодо концтабору і аналогій, ви хоть і недалекий але самі думаю розумієте правду) 21 століття все-таки
25.06.2024 17:48 Відповісти
..- "мед гівно та бджоли" плюс демагогія.. , а може дуже невдале використання кацапсько-скабєєвського "штучного інтелекту" з накиданням "вінегрету" ключових слів?
такі як ви цей треш і обрали, а тепер тікають, хто як може, "на свободу" подалі від результатів нашого спільного Вироку-2019, шукаючи дебільні-недолугі виправдання своєї ганьби-слабкодухості, втім значна частина відважно виправляє свій 73%вий "зальот", захищаючи Українську свободу.. і їх треба підміняти на фронті, а не тікати підібгавши хвоста "на волю".. на війні страшно усім, а не тільки двометровим лобурякам-квіточкам у жіночих лахах чи в ластах..
вже зрозуміло - вас не переконати, тим більш, якщо тут - "по-роботі".. та такої мети й нема..
25.06.2024 17:49 Відповісти
Ваша риторика є такою ж демагогією як і моя.....
Звісно для мене далі загадка до чого тут скабєєва і решта шобла, але вам полоумним видніше. Щодо спільного вироку, тут нажаль змушений з вами погодитись. Цікаво лише одне) усі кажуть що не голосували за зеЛебобіка (ви по впшій риториці в тому числі), проте цифри чітко показали, що лише одна область проголосувала в більшості за Пороха. Тож виникає питання хто лицемірить а хто бреше), люди чи цифри. І як математик я більше довіряю цифрам)
25.06.2024 17:56 Відповісти
Цікаво - де вони ті гроші знаходять..
25.06.2024 16:05 Відповісти
Колишній колега продав батьківську хату з ділянкою та автівку і на початку року виїхав до дружини та дитини в Польщу. Хто що може, те й продають, знімають депозити накопичені роками і т.п.
25.06.2024 16:35 Відповісти
Таких одиниці. Бо нерухомість з авто ще продати треба..
25.06.2024 16:47 Відповісти
Дали бы 7 дней на выезд всем желающим и не было бы этих бесконечных смертей,взяток и прочего...
25.06.2024 15:56 Відповісти
готов перед началом такой акции ради справедливости сперва дать 7 дней на выезд всем желающим в ЗСУ покинуть такой крысятник вместе с семьями?
25.06.2024 16:02 Відповісти
а що в ЗСУ служать раби? Ато вас важко зрозуміти
25.06.2024 16:12 Відповісти
Ні, не раби. А люди які розраховують на дію колективного договору. А коли одні служать а решта вимагають дати їм офіційне право покласти болт на свої обов'язки - це якось неправильно.
25.06.2024 17:10 Відповісти
Кацап,не надійся,всі не виїдемо,треба ж вас монголо-татар комусь пиз.дить! А поки що йдеш на🖕!
25.06.2024 16:16 Відповісти
Яка ганебна смерть!
25.06.2024 15:57 Відповісти
Повірте ви більше пам'ятатимете цю смерть чим смерть будь-якого героя України.....
А може й цього бідолагу забудете, такщо запийте краще холодною водою)
25.06.2024 16:01 Відповісти
Чого "паломники"в Дністер полізли?Вони не вкурсі,що Ісус в Тисі "охрестився"?
25.06.2024 15:58 Відповісти
ніколи не зрозумію чому у стадних дурачків зі 195 країн на планеті, всі хто з ними не згодний поголовно прокацапські))))
Це мабуть ваш авторський вид патріотизму)))) і адекватним людям не зрозуміти(((
25.06.2024 16:38 Відповісти
А потім ці ментальні "совки" та "вертухаї" у яких ставлення до людського життя як у рашистів, ще й дивуються, що Україну не поспішати брати в ЄС та НАТО. Бо не доросли ще до цивілізованого суспільства.
25.06.2024 16:40 Відповісти
тут нажаль до сформованої нації навіть дикої як до неба рачки, а про цивілізоване суспільство взагалі не по адресі).... Їхня програма максимум в фейсбуці написати "СЛАВА УКРАЇНІ!!", і проклинати "ухилянтів"....
25.06.2024 16:52 Відповісти
На другой стороне стоит страна которая в войну показала, что высшей ценностью является неповторимая как мир жизнь солдата. Ради этого она пошла на заключение мира. Грузия. Доросла ли она до цивилизованного общества? Да.
Берут ли её а ЕС и НАТО? Нет.
Что то не так.
25.06.2024 17:15 Відповісти
Там обрали владу, яку ЄС та НАТО не цікавлять, а ці організації примусом нікого не змушують до вступу. Там вирішили піти на поступки заради збереження країни та людей - це їх вибір і їм з ним жити.
25.06.2024 17:26 Відповісти


Грузия хочет стать членом ЕС до 2030 года вместе с Южной Осетией и Абхазией, находящимися сегодня под российской оккупацией.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://twitter.com/PM_Kobakhidze/status/1794676977971953977 заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе в соцсети X.
25.06.2024 18:33 Відповісти
Я вставлю слово. Во все века войны шли за территории. Отцы просветители в мирное время рассказывают про бесценную человеческую жизнь. А в военное время всегда простой народ гнали на убой. Как бы кощунственно это не звучало, но земля это высшая ценность, а бабы, ну вы помните
25.06.2024 17:10 Відповісти
очень редко встречаю в комментах, по крайней мере, таких трезвых людей как ты.
25.06.2024 17:12 Відповісти
А ви не дивитесь в Дзеркало? Такі як ви привели до влади хлопчиків з підворотні,знищили Конституцію,наплювали на закони,крадуть,махлюють. ТАкі як ви і винуваті,що замість розвитку України іде повний її розвал. А тепер у вас хтось винуватий .,тільки не ви.
25.06.2024 18:33 Відповісти
зараз надувні качечки для дитини у "Дитячому Світі" купляти стрьомно, бо продавчині якось підозріло посміхаються. Я вже не кажу про ласти.
25.06.2024 16:10 Відповісти
ПОТУЖНО сказано, виходить вони "гавно" нації а зеЛебобік, єлдак, коля котлета, мусара всілякі, командирчики м'ясники різної степені паршивості тощо то вони норм))))
Правильно ці ж більше винні, бо намагались втекти з "країни мрій"....
П.С - вам від самого себе не гидко? Ви взагалі читали що таке нацизм/фашизм?
25.06.2024 16:35 Відповісти
Всі ті персонажі про яких ви спитали,просто наволоч і злочинці. Але проблема в тому,що ця наволоч здрисне з України,як сипнотифозні воші втікають з хворої на тиф людини,а нас усіх,наш етнос кацапня винищить. Тому говно-нації ,що бовтається в річках, просто говно,яке в трагічний момент байдуже покинуло свою країну,Батьківщину,родичів,народ,земляків,жінок і дітей,Україну.. Невже диванному аналітику це невідомо і незрозуміло? От коли русня прийде до вас у дім,витягне вас з жінкою з-під дивана....тоді ви й дізнаєтеся що таке нацизм/фашизм....А мене сороми не треба,особливо з тилового дивану.
25.06.2024 18:45 Відповісти
Ого як юрчик заговорив) діч правда від якої тошнить.....
Країну, батьківщину, родичів, народ і земляки особливо цікаво))))
Який ти земляк додік і який з таких як ти народ, для тебе людське життя незгодного з тобою це як ти сказав "гавно", причому це не КАЦАП яких можна радісно пускати на фарш..... Чим ти відрізняєшся від кацапорилих? Ти такийже як і ті кого ти бідолаха "гавном" називаєш. Єдина відмінність, що ти не маєш грошей втекти скоріш за все, а піти на такий ризикований крок в тебе стиснення сфінктера не дозволяє. Не влаштовуй тут патріотичних сцен "земляк" і перестань тараторити шмарафонську картинку, прикриваючи свою завість спотвореним "патріотизмом".... Одні слова, що людське життя для тебе додіка "гавно" особливо коли це не кацап, робить тебе виродком з яким на одному гектарі срати не сядеш бо бридко...
Про фашизм/нацизм з тобою говорити що в калюжу пердіти, твій максимум книга із совкової молочарні, і красиві фрази...
П.С - цікаво правда, що та наволоч якраз здрисне, бо на всілякі відповідні пости і посади розставляють от таку як ти продажну істоту, яка за пару вічнозелених або страх перед вищестоящим рідну маму продасть!!! А особливо смішно, коли такі як ти у всіх бідах винять "ухилянтів" бо так зручніше і безпечніше..... Тебе не те, що соромити потрібно, такі як ти каплі совісті і людяності не мають......
25.06.2024 23:05 Відповісти
все зрозуміло...диванно-тиловий клоп йдеш 🖕. це мінімум того чого заслуговує така жертва алкогольного сексу в кущах,як ти,друже. про максимум навіть не говорю,а то загадиш свій диван на віки вічні.покойся з Богом,наш маленький,диванний філософ!
27.06.2024 17:24 Відповісти
ТЦК молодці.Ухилянти вкрай знахабніли.Слава Україні.👍👍👍
25.06.2024 16:32 Відповісти
в окопі є час писати коменти???
25.06.2024 17:18 Відповісти
Не шкода.
25.06.2024 16:33 Відповісти
а кого вам шкода?)
25.06.2024 16:36 Відповісти
Більше усього біглих рабів чи кріпаків ненавиділи інші раби.
25.06.2024 16:38 Відповісти
Лучше бы он погиб героем на передней линии, уничтожив несколько руссофашистов, а так -..
25.06.2024 16:44 Відповісти
Вмерти за волю чи за панів кожен обирає сам
25.06.2024 17:01 Відповісти
Да, геройски умереть за Родину или трусливо утонуть в луже - каждый выбирает сам, в зависимости от его головы и что в ней находится..
25.06.2024 19:53 Відповісти
А ты флажок не видишь где я нахожусь? И умереть за Родину называешь долбо *******??
А сам ты кто после этих слов? А вот эстонские добровольцы воюют за Украину и погибают, и ты их тоже называешь долбо *****?? Ты просто животное, просто гадко и противно с такими общаться..
25.06.2024 20:16 Відповісти
$10 тыс

И не в курсе, "что для этого придется преодолевать Днестр"? Даже ладно про знания, но не в силах просто посмотреть в карту?

Да уж, может действительно таким и не нужно в ЗСУ, от них там может больше вреда будет, чем пользы...
И может лучше бы эти деньги(плюс ежемесячно) отдавали бы на нужды армии, получив легальную бронь - все равно на войне от них толку не будет. А на эти деньги нанять нормальных профи. Может даже и from abroad, как рашня делает.
25.06.2024 17:08 Відповісти
а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою...

Україна йде на рекорд? Скільки загинуло, намагаючись перетнути берлінську стіну, також границю срср?
25.06.2024 17:16 Відповісти
Пишуть про 0.1% тих, хто втікає...і то лише трагічні події... А скільки успішно перетнули кордон...один Бог знає....
25.06.2024 17:29 Відповісти
Коли дивлюся таки новини мене вже інше цікавить, всі хто тоне плавати не вмів? Ладно Тиса в зимку, холод та течія, а Дністр в літку, там його перейти можна, ну ладно по теплій воді метрів 200 пропалити, якщо ще таку ділянку знайдеш. На плаванні Дніпро нижче Києва перепливали туда-назад. А тут шо? З рюкзаком золота та коштовностей? Чи вони всі бухі?
25.06.2024 17:41 Відповісти
Найбільш патріотично налаштовані українці - це ті, хто в окопи ніколи не полізе.
25.06.2024 17:47 Відповісти
На всі 100 згоден з Марьяном Савіцькім. Ставлення до любого життя життя і є відміром цінностей кожного суспільства. І дуже дивно чути велику радість "патріотів" та ще й "христіян (!!)" про спровоковону смерть. Життя КОЖННОГО надано з верху і не тим що з низу його забирати.
25.06.2024 18:13 Відповісти
Я сьогодні вже пропонував співробітникам СБУ заглядати на сайт під новини про ухилянтів в пошуках їх ідейних проповідників. Сьогодні в Дніпрі затримали 5 інтернет агітаторів проти мобілізації. А тільки тут зараз з десяток вже можна затримати.
25.06.2024 19:18 Відповісти
Аааааа...ото свобода слова...думки... по-українськи)))
27.06.2024 10:29 Відповісти
Раби не мріють про волю...раби мріють мати власних рабів ...
27.06.2024 10:32 Відповісти
жаби
06.09.2024 18:34 Відповісти
 
 