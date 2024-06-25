Четверо чоловіків намагалися втекти з України, перепливши Дністер, один із них загинув, - ДПСУ. ФОТО

Чоловіки намагалися перетнути Дністер та незаконно потрапити до Молдови. Коли їх викрили прикордонники, то вони намагалися втекти. Під час цього один чоловік потонув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Анонімні ділки в інтернеті запропонували незаконно дістатися Молдови за $10 тис. На пропозицію відгукнулися четверо українців.

"Проте, організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним. Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, проте врятувати молодика не вдалося.

Інцидент розслідують співробітники Національної поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині одразу 47 чоловіків намагалися незаконно виїхати до Молдови, - журналіст Глагола. ФОТО



