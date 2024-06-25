Четверо чоловіків намагалися втекти з України, перепливши Дністер, один із них загинув, - ДПСУ. ФОТО
Чоловіки намагалися перетнути Дністер та незаконно потрапити до Молдови. Коли їх викрили прикордонники, то вони намагалися втекти. Під час цього один чоловік потонув.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Анонімні ділки в інтернеті запропонували незаконно дістатися Молдови за $10 тис. На пропозицію відгукнулися четверо українців.
"Проте, організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним. Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, проте врятувати молодика не вдалося.
Інцидент розслідують співробітники Національної поліції.
бо добре там , де нас немає 😡
коли йде війна то ті, хто прагне свободи захищають свою хатину, свою родину, свою дитину.. а не тікають світ за очі, де полегше-попрікольнєй-повєсєлєє, перекладаючи важку-небезпечну роботу на плечі справжніх захисників-воїнів, і точно, аж ніяк не "ментальних рабів"
І цікаво виглядає ваше уявлення про свободу) особливо коли бачиш навколишній треш. Відразу виникає питання щодо вашої адекватності))))
Знаєте цікаво коли ви пишете, що ті хто тікає щось на когось там перекладає) особливо коли головні стрілочники точно не вони. Але ви каГорко аж надто вузьколобий)....
Щодо ментальних рабів ми б подискутували, був би ваш світогляд хоть трохи ширшим за світогляд банки солених огірочків, але поки це марно. Звісно не всі рабської натури, але худоба яка підтримує весь цей треш починаючи від руйнування державного апарату до смертей цивільних які особисто йому нічого не зробили, саме така худоба і є кінчиним рабом в стилі кацапів..... А особливо коли така худоба розказує як за 10к влаштовують на тилові посади, а потім лицемірно ниє про ротації та демобілізації..... Це ж так ПОТУЖНО правда?
А щодо концтабору і аналогій, ви хоть і недалекий але самі думаю розумієте правду) 21 століття все-таки
такі як ви цей треш і обрали, а тепер тікають, хто як може, "на свободу" подалі від результатів нашого спільного Вироку-2019, шукаючи дебільні-недолугі виправдання своєї ганьби-слабкодухості, втім значна частина відважно виправляє свій 73%вий "зальот", захищаючи Українську свободу.. і їх треба підміняти на фронті, а не тікати підібгавши хвоста "на волю".. на війні страшно усім, а не тільки двометровим лобурякам-квіточкам у жіночих лахах чи в ластах..
вже зрозуміло - вас не переконати, тим більш, якщо тут - "по-роботі".. та такої мети й нема..
Звісно для мене далі загадка до чого тут скабєєва і решта шобла, але вам полоумним видніше. Щодо спільного вироку, тут нажаль змушений з вами погодитись. Цікаво лише одне) усі кажуть що не голосували за зеЛебобіка (ви по впшій риториці в тому числі), проте цифри чітко показали, що лише одна область проголосувала в більшості за Пороха. Тож виникає питання хто лицемірить а хто бреше), люди чи цифри. І як математик я більше довіряю цифрам)
А може й цього бідолагу забудете, такщо запийте краще холодною водою)
Це мабуть ваш авторський вид патріотизму)))) і адекватним людям не зрозуміти(((
Правильно ці ж більше винні, бо намагались втекти з "країни мрій"....
П.С - вам від самого себе не гидко? Ви взагалі читали що таке нацизм/фашизм?
Країну, батьківщину, родичів, народ і земляки особливо цікаво))))
Який ти земляк додік і який з таких як ти народ, для тебе людське життя незгодного з тобою це як ти сказав "гавно", причому це не КАЦАП яких можна радісно пускати на фарш..... Чим ти відрізняєшся від кацапорилих? Ти такийже як і ті кого ти бідолаха "гавном" називаєш. Єдина відмінність, що ти не маєш грошей втекти скоріш за все, а піти на такий ризикований крок в тебе стиснення сфінктера не дозволяє. Не влаштовуй тут патріотичних сцен "земляк" і перестань тараторити шмарафонську картинку, прикриваючи свою завість спотвореним "патріотизмом".... Одні слова, що людське життя для тебе додіка "гавно" особливо коли це не кацап, робить тебе виродком з яким на одному гектарі срати не сядеш бо бридко...
Про фашизм/нацизм з тобою говорити що в калюжу пердіти, твій максимум книга із совкової молочарні, і красиві фрази...
П.С - цікаво правда, що та наволоч якраз здрисне, бо на всілякі відповідні пости і посади розставляють от таку як ти продажну істоту, яка за пару вічнозелених або страх перед вищестоящим рідну маму продасть!!! А особливо смішно, коли такі як ти у всіх бідах винять "ухилянтів" бо так зручніше і безпечніше..... Тебе не те, що соромити потрібно, такі як ти каплі совісті і людяності не мають......
А сам ты кто после этих слов? А вот эстонские добровольцы воюют за Украину и погибают, и ты их тоже называешь долбо *****?? Ты просто животное, просто гадко и противно с такими общаться..
И не в курсе, "что для этого придется преодолевать Днестр"? Даже ладно про знания, но не в силах просто посмотреть в карту?
Да уж, может действительно таким и не нужно в ЗСУ, от них там может больше вреда будет, чем пользы...
И может лучше бы эти деньги(плюс ежемесячно) отдавали бы на нужды армии, получив легальную бронь - все равно на войне от них толку не будет. А на эти деньги нанять нормальных профи. Может даже и from abroad, как рашня делает.
Україна йде на рекорд? Скільки загинуло, намагаючись перетнути берлінську стіну, також границю срср?