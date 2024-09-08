Враг оккупировал Невельское и продвинулся в Красногоровке, - DeepState. КАРТА

Войска РФ оккупировали с.Невельское в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Враг оккупировал Невельское и продвинулся в Красногоровке. Продолжаются бои севернее Горняка", - говорится в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.