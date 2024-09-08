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Враг оккупировал Невельское и продвинулся в Красногоровке, - DeepState. КАРТА

Войска РФ оккупировали с.Невельское в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Враг оккупировал Невельское и продвинулся в Красногоровке. Продолжаются бои севернее Горняка", - говорится в сообщении.

Невельське окупація

Читайте на "Цензор.НЕТ": В августе РФ захватила 477 кв.км территории Украины, - AFP

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Автор: 

оккупация (10167) Донецкая область (9756) Ясногоровка (102)


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Топ комментарии
+33
Щось нашу ОПу окупація України геть не хвилює, вони нам про пабєду в Курську розповідають
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08.09.2024 08:19
+27
От вам і стабілізація.
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08.09.2024 08:14
+19
Нічого страшного,зате переправу в курській волості знищили.
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08.09.2024 08:22
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Село до війни зі 150 мешканцями, чийсь побратим, ви там, мабуть народились?
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08.09.2024 17:03 Ответить
У кацапів залишилось 2-3 ракети, резерви спалені, снарядів нема, танків й броні нема, ось-ось наступ видохнеться, у пітуна рак...
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08.09.2024 18:41 Ответить
може зеленому їбанату час запускати татарова? ну, заодно й порахуємо, скільки кацапів він повбиває... не одними ж "чеченцями" промишляти...
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08.09.2024 19:05 Ответить
Сирок з зеленими зливає Україну...все по османському сценарію
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08.09.2024 22:35 Ответить
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