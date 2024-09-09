Войска РФ ударили из артиллерии по Никополю: погибла 16-летняя девушка, 4 человека ранены (обновлено). ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области, есть погибшая и раненые.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее тело из-под завалов поврежденного дома.
"Три человека пострадали. У пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние - средней тяжести. 74-летний местный житель получил помощь, от госпитализации отказался. Так же как и 66-летняя женщина", - добавляет Лысак.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщили в ГСЧС, сегодня оккупанты из артиллерии обстреляли жилой сектор города Никополь, один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились люди.
"Из-под завалов спасатели достали девочку, 2008 г.р. и транспортировали в больницу. К сожалению, потерпевшая скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
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Армія НАТО в 4 мільйони морд продовжує непохитно стояти ЗА спинами цих дітей...
А ЗСУ на Курянщине кацапов пряниками кормят. Не понимают - это бесполезно. Они будуь блогадарить, а потом всё равно за ***** будут и проклинать Украину.