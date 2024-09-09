РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11510 посетителей онлайн
Новости Фото
2 667 10

Войска РФ ударили из артиллерии по Никополю: погибла 16-летняя девушка, 4 человека ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области, есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее тело из-под завалов поврежденного дома.

"Три человека пострадали. У пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние - средней тяжести. 74-летний местный житель получил помощь, от госпитализации отказался. Так же как и 66-летняя женщина", - добавляет Лысак.

Также читайте: В течение дня россияне били по Никопольщине из артиллерии и атаковали дронами. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в ГСЧС, сегодня оккупанты из артиллерии обстреляли жилой сектор города Никополь, один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились люди.

"Из-под завалов спасатели достали девочку, 2008 г.р. и транспортировали в больницу. К сожалению, потерпевшая скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю

Автор: 

обстрел (27366) Никополь (1036)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Кацапи продовжують безкарно вбивати українських дітей.
Армія НАТО в 4 мільйони морд продовжує непохитно стояти ЗА спинами цих дітей...
показать весь комментарий
09.09.2024 11:10
+11
Все делается под молчаливым согласием ООН.
показать весь комментарий
09.09.2024 11:13
+4
А до чого тут армія НАТО. Що, українці так хотіли в НАТО? Тільки після 2014 року стало більше 50% тих, хто за НАТО, а не проти. Чи може українці голосували за політиків, які були за вступ в НАТО? Чого це НАТО має нас захищати? Проїбали все самі, а тепер НАТО винне?
показать весь комментарий
09.09.2024 11:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи продовжують безкарно вбивати українських дітей.
Армія НАТО в 4 мільйони морд продовжує непохитно стояти ЗА спинами цих дітей...
показать весь комментарий
09.09.2024 11:10 Ответить
Все делается под молчаливым согласием ООН.
показать весь комментарий
09.09.2024 11:13 Ответить
А до чого тут армія НАТО. Що, українці так хотіли в НАТО? Тільки після 2014 року стало більше 50% тих, хто за НАТО, а не проти. Чи може українці голосували за політиків, які були за вступ в НАТО? Чого це НАТО має нас захищати? Проїбали все самі, а тепер НАТО винне?
показать весь комментарий
09.09.2024 11:16 Ответить
Ну Україна їх захищала в Іраку. І ЯЗ віддала під їхні "гарантії"...
показать весь комментарий
09.09.2024 11:20 Ответить
Про Ірак навіть не буду вам нічого відповідати. А про ЯО - так не під гарантії, а під незрозумілий папірець віддав комуняка, обраний більшістю населення.
показать весь комментарий
09.09.2024 11:45 Ответить
Будапештсктй меморандум не НАТО подписывали. А те, кто подписывал дают оружие и деньги. Какие претензии к НАТО?
показать весь комментарий
09.09.2024 12:43 Ответить
Ну варвари рашиські що б ви вже всі виздихали ,це якою треба бути кінченою мерзотою що б свідомо воювати з дітьми будь проклятий народ цього злочинного терористичного утворення рф. Вивезіть дітей з Нікополя ,адже жодного дня без обстрілів не проходить .
показать весь комментарий
09.09.2024 12:04 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2024 13:11 Ответить
Да уж...скоро девушек не останется ....
А ЗСУ на Курянщине кацапов пряниками кормят. Не понимают - это бесполезно. Они будуь блогадарить, а потом всё равно за ***** будут и проклинать Украину.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:51 Ответить
 
 