Пожар возник в Чернобыльской зоне: 400 спасателей тушат его уже вторые сутки. ВИДЕО+ФОТО

В Киевской области возник новый пожар в Чернобыльской зоне, который тушат уже вторые сутки.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки.



К ликвидации пожара также привлечено 5 единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос. Работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь областного управления ГСЧС Виктория Рубан в комментарии УП заявила: "Да, это новый очаг возгорания в Чернобыльской зоне. Несколько дней назад там уже был пожар. Тот очаг потушили. Это уже новый очаг в другом месте. Ликвидация продолжается вторые сутки".

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