Пожар возник в Чернобыльской зоне: 400 спасателей тушат его уже вторые сутки. ВИДЕО+ФОТО
В Киевской области возник новый пожар в Чернобыльской зоне, который тушат уже вторые сутки.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки.
К ликвидации пожара также привлечено 5 единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос. Работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь областного управления ГСЧС Виктория Рубан в комментарии УП заявила: "Да, это новый очаг возгорания в Чернобыльской зоне. Несколько дней назад там уже был пожар. Тот очаг потушили. Это уже новый очаг в другом месте. Ликвидация продолжается вторые сутки".
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багато виникає пожеж просто так? дерева терлися сильно і загорілися чи трава зпріла і дим піщов.
30.03 - 03.04. 2020 року - виникають осоередки лісових пожеж (підпалів) на території Чорнобильської пущі.
10.04.-12.04.2020 року - осередки лісових пожеж переходять у суцільні. Горить Чорнобильська пуща, починають виникати осередки лісових пожеж на Півночі Житомирської області.
14.04.-20.04.2020 року - суцільні лісові пожежі в зоні відчудження, горять ліси в заповідниках Древлянський та Поліський природний заповідник на Житомирщині. Частково горять ліси в Чернігівській області.
23.04. - 10.05.2020 року - горить вся зона відчудження, палають ліси, хутори і села на Півночі Київської, Житомирської, Чернігівської областей.
А 24.02.2022 року по територіях, де пройшли суцільні лісові пожежі окупаційна армія рф зайшла з Білорусії на територію України!
Робімо висновки!!! Якщо це робить не русня, то вербує зрадників і ті пускають червоного півня.
Воно і раніше так, у зоні «практикувалося», «*********** підпали» деревини на продаж…