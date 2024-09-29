Последствия авиаудара РФ по Запорожью: спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате массированных авиаударов войск РФ по Запорожью 4 человека получили травмы, из них один спасен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 29 сентября с 5:25 до 6:00 часов утра враг нанес массированные авиационные удары по городу Запорожью. Предварительно, в результате событий 4 человека были ранены (председатель ОВА Иван Федоров информировал о 5 раненых. - Ред.).
Повреждения в результате вражеской атаки
Значительным разрушениям подверглись многоэтажный и 6 частных домов в разных районах города. Произошло несколько возгораний.
Предварительно, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина.
Чрезвычайники проводят поисковые и аварийно-спасательные работы. О последствиях и количестве поврежденных частных домов информация уточняется.
Всего к ликвидации привлекли 42 спасателя и 9 единиц техники от ГУ ГСЧС.
На месте событий привлечены полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди
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Але свідомих Українців,нащастя,набагато більше !
Знаю з Запоріжжя достатньо і тих ,хто з лютого 22-го воює і тих,хто донатить !
Слава Українській Нації !✊
А то Путла не предупредили - КАБами сыплет как обычно, хотя ему полагалось бы трястись от страха перед этим потужным Планом Победы.
Нет ни ПВО, ни бомбоубежищь, ни эвакуациии. Это называется геноцид.
Зато в в Киверцах стадион построят за 145 млн.
Ну построят подземный школы по 2 тыс. баксов ща кв. метр
Как давно было сказано - кому - война, а кому ( ЗЕшмурдяку) - мать родна!