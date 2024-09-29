Последствия авиаудара РФ по Запорожью: спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированных авиаударов войск РФ по Запорожью 4 человека получили травмы, из них один спасен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 29 сентября с 5:25 до 6:00 часов утра враг нанес массированные авиационные удары по городу Запорожью. Предварительно, в результате событий 4 человека были ранены (председатель ОВА Иван Федоров информировал о 5 раненых. - Ред.).

Повреждения в результате вражеской атаки

Значительным разрушениям подверглись многоэтажный и 6 частных домов в разных районах города. Произошло несколько возгораний.

Предварительно, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина.

Чрезвычайники проводят поисковые и аварийно-спасательные работы. О последствиях и количестве поврежденных частных домов информация уточняется.

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Всего к ликвидации привлекли 42 спасателя и 9 единиц техники от ГУ ГСЧС.

На месте событий привлечены полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди