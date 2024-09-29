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Последствия авиаудара РФ по Запорожью: спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированных авиаударов войск РФ по Запорожью 4 человека получили травмы, из них один спасен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 29 сентября с 5:25 до 6:00 часов утра враг нанес массированные авиационные удары по городу Запорожью. Предварительно, в результате событий 4 человека были ранены (председатель ОВА Иван Федоров информировал о 5 раненых. - Ред.).

Повреждения в результате вражеской атаки

Значительным разрушениям подверглись многоэтажный и 6 частных домов в разных районах города. Произошло несколько возгораний.

Предварительно, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина.

Чрезвычайники проводят поисковые и аварийно-спасательные работы. О последствиях и количестве поврежденных частных домов информация уточняется.

Также смотрите: Войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажки и дома, под завалами могут быть люди. ФОТОРЕПОРТАЖ

Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару

Всего к ликвидации привлекли 42 спасателя и 9 единиц техники от ГУ ГСЧС.

На месте событий привлечены полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди

Автор: 

Запорожье (2668) ГСЧС (4985)


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Топ комментарии
+9
**** почему F-16 не работают? Или он всего один был?
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29.09.2024 08:34
+9
"прогрес" та "мотор січь"які були за руzкій мір завдячуючі мерзоті богуслаєву це не все Запоріжжя-тому припиніть писати хрєнь...
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29.09.2024 08:49
+7
Зеленский, Ермак, Умеров, а что там с Планом Победы? Нормально за океан слетали?
А то Путла не предупредили - КАБами сыплет как обычно, хотя ему полагалось бы трястись от страха перед этим потужным Планом Победы.
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29.09.2024 10:00
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Правила форума Совет форумчан
**** почему F-16 не работают? Или он всего один был?
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29.09.2024 08:34 Ответить
Оман не дозволяє
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29.09.2024 08:48 Ответить
а в чём он молодец? Война же в 2014 году началось и вот к чему пришли - нас не защищает пво
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29.09.2024 08:45 Ответить
"прогрес" та "мотор січь"які були за руzкій мір завдячуючі мерзоті богуслаєву це не все Запоріжжя-тому припиніть писати хрєнь...
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29.09.2024 08:49 Ответить
На Моторе делали моторы для русских вертолетов и самолетов во время войны, а рабочие еще и возмущались, что запретили. Вот Мотор постоянно и бомбят, видимо благодарят так. Кстати, владелец Мотора Богуслаев разрешил бомбить. Только вот прилетает в дома рядом.
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29.09.2024 10:09 Ответить
Вата-ждуни-колаборанти є ,нажаль, всюди.
Але свідомих Українців,нащастя,набагато більше !
Знаю з Запоріжжя достатньо і тих ,хто з лютого 22-го воює і тих,хто донатить !
Слава Українській Нації !✊
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29.09.2024 10:54 Ответить
Може й так, і той розбився. А може дати дали, розтриндівши про це на увесь світ, а використовувати заборонили, або ракет до них не дали.
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29.09.2024 08:44 Ответить
Їх мало. В орків потужна ппо і хєрова туча винищувачів, які дуже навіть в змозі збивати F-16.
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29.09.2024 09:56 Ответить
Вже знайшли жінку, повезли швидкою до лікарні
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29.09.2024 09:08 Ответить
Да і москалі пі@@раси
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29.09.2024 09:09 Ответить
Пишуть що врятували жінку
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29.09.2024 09:40 Ответить
Зеленский, Ермак, Умеров, а что там с Планом Победы? Нормально за океан слетали?
А то Путла не предупредили - КАБами сыплет как обычно, хотя ему полагалось бы трястись от страха перед этим потужным Планом Победы.
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29.09.2024 10:00 Ответить
Рашисткие адимны опять комментарий удалили.
Нет ни ПВО, ни бомбоубежищь, ни эвакуациии. Это называется геноцид.
Зато в в Киверцах стадион построят за 145 млн.
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29.09.2024 10:11 Ответить
В Запоріжжі ставленник зелеьеського будує підземні школи зате.
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29.09.2024 11:20 Ответить
Да, строит ... по 80 тыс. грн. за квадратный метр, то есть идет активный распил бабла в прифронтовом областном центре. Хотя нормальным было бы вывезти детей и матерей в ту часть Украины, где имеется нормальный образовательный процесс, и оплачивать там проживание.
Ну построят подземный школы по 2 тыс. баксов ща кв. метр
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29.09.2024 12:01 Ответить
Продолжение. Ну построят подземные школы за 2 тысячи баксов за кв.метр, но в школы детей будут водить по обычным улицам, а не по туннелям ... да и ночевать они будут не в подвалах, которые тоже могут быть засыпаны при попадании КАБа или ракеты в дом .

Как давно было сказано - кому - война, а кому ( ЗЕшмурдяку) - мать родна!
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29.09.2024 12:05 Ответить
 
 