На войну против Украины пошел россиянин Бурцев, работавший "двойником" Ди Каприо. ФОТО

Так называемый "двойник" известного американского актера Леонардо Ди Каприо из российского Подольска Роман Бурцев вступил в армию РФ и отправился на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на российские пропагандистские ресурсы рассказали в Telegram-канале ЧТД,

Канал опубликовал фото Бурцева в военной форме.

Как отмечается, Бурцев стал известным в 2016 году, когда благодаря сходству с голливудским актером его приглашали на ТВ, снимали в рекламе, а российские и зарубежные СМИ писали о нем.

"С годами популярность угасла, он остался без работы и перебивался подработками в маркетплейсе и строймагазине. Сейчас ему 41 год, и он на 8 лет моложе оригинального Ди Каприо", - отметили журналисты, комментируя сегодняшнюю внешность Бурцева.

