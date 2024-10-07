РУС
На войну против Украины пошел россиянин Бурцев, работавший "двойником" Ди Каприо. ФОТО

Так называемый "двойник" известного американского актера Леонардо Ди Каприо из российского Подольска Роман Бурцев вступил в армию РФ и отправился на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на российские пропагандистские ресурсы рассказали в Telegram-канале ЧТД,

Канал опубликовал фото Бурцева в военной форме.

Как отмечается, Бурцев стал известным в 2016 году, когда благодаря сходству с голливудским актером его приглашали на ТВ, снимали в рекламе, а российские и зарубежные СМИ писали о нем.

"С годами популярность угасла, он остался без работы и перебивался подработками в маркетплейсе и строймагазине. Сейчас ему 41 год, и он на 8 лет моложе оригинального Ди Каприо", - отметили журналисты, комментируя сегодняшнюю внешность Бурцева.

армия РФ (20374) россия (96949)
Біодобриво
07.10.2024 12:14 Ответить
Скрєпа трєснула... Цікаво, а де ж рідний росіянський "піксєль"? Чого нє скрєпная МТР-ха?

Цікаво: а за нього "Ладу" дадуть, чи УАЗ-ка?
07.10.2024 12:15 Ответить
Тут йому жаба цицьки дасть .
07.10.2024 12:16 Ответить
Навіть Ді Капріо скомуніздили...
07.10.2024 12:17 Ответить
так в Украине до хера для таких *************** ********* титаников.
07.10.2024 13:28 Ответить
ахахахахаххх, ну просто "Аднолицо", трєш какой
07.10.2024 13:47 Ответить
 
 