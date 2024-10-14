15 лет за решеткой проведет пограничник из Волыни, работавший на врага, - Офис генпрокурора. ФОТО

Старший сержант пограничной службы на Волыни признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Приговор предателю

Как отмечается, приговором суда ему назначено 15 лет заключения с конфискацией имущества. Также осужденный лишен воинского звания и права занимать любые должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления на три года.







Позиция обвинения

"Прокурор в суде доказал, что осужденный с помощью мессенджера предоставил сотруднику фсб рф собранные им конфиденциальные сведения о коллегах и руководстве пограничного отряда. Он указал их фамилии, должности, позывные, телефонные номера и другие данные", - говорится в сообщении.

Кроме этого, он "слил" служебную информацию, которая содержит государственную тайну. Пограничник передал представителю спецслужбы государства-агрессора данные о вооружении, транспорте, составе пограничных нарядов и маршрутах их движения, технических средствах охраны границы, расположении камер наблюдения, геолокации территории и объектов, которые на ней расположены.

Таким образом в условиях военного положения осужденный помогал врагу осуществлял подрывную деятельность в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

В судебном заседании осужденный признал свою вину.

Сейчас он находится под стражей.