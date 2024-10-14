15 лет за решеткой проведет пограничник из Волыни, работавший на врага, - Офис генпрокурора. ФОТО
Старший сержант пограничной службы на Волыни признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Приговор предателю
Как отмечается, приговором суда ему назначено 15 лет заключения с конфискацией имущества. Также осужденный лишен воинского звания и права занимать любые должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления на три года.
Позиция обвинения
"Прокурор в суде доказал, что осужденный с помощью мессенджера предоставил сотруднику фсб рф собранные им конфиденциальные сведения о коллегах и руководстве пограничного отряда. Он указал их фамилии, должности, позывные, телефонные номера и другие данные", - говорится в сообщении.
Кроме этого, он "слил" служебную информацию, которая содержит государственную тайну. Пограничник передал представителю спецслужбы государства-агрессора данные о вооружении, транспорте, составе пограничных нарядов и маршрутах их движения, технических средствах охраны границы, расположении камер наблюдения, геолокации территории и объектов, которые на ней расположены.
Таким образом в условиях военного положения осужденный помогал врагу осуществлял подрывную деятельность в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.
В судебном заседании осужденный признал свою вину.
Сейчас он находится под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Працювати на ворога - це значить працювати на смерті і поразку українців.
Цей син смердючої суки (тихо!ша!, нормальна жінка не викохає таку *******) посидить рочків з 8-10, потім чергова єрмачня "амністірує" курву.
Воно вийде, ще більш ворожим ніж було.
Треба або пожиттєвє, або статтю "друг зоологіїі - кормить черв"яків".
Тобто, через три роки після "відсидки" - іди в поліцію, до сбу, в "депутати всіх рівнів", в президенти...
Він також співпрацює з рашою?