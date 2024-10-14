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15 лет за решеткой проведет пограничник из Волыни, работавший на врага, - Офис генпрокурора. ФОТО

Старший сержант пограничной службы на Волыни признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Приговор предателю

Как отмечается, приговором суда ему назначено 15 лет заключения с конфискацией имущества. Также осужденный лишен воинского звания и права занимать любые должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления на три года.

зрадник з Волині
зрадник з Волині
зрадник з Волині

Позиция обвинения

"Прокурор в суде доказал, что осужденный с помощью мессенджера предоставил сотруднику фсб рф собранные им конфиденциальные сведения о коллегах и руководстве пограничного отряда. Он указал их фамилии, должности, позывные, телефонные номера и другие данные", - говорится в сообщении.

Кроме этого, он "слил" служебную информацию, которая содержит государственную тайну. Пограничник передал представителю спецслужбы государства-агрессора данные о вооружении, транспорте, составе пограничных нарядов и маршрутах их движения, технических средствах охраны границы, расположении камер наблюдения, геолокации территории и объектов, которые на ней расположены.

Таким образом в условиях военного положения осужденный помогал врагу осуществлял подрывную деятельность в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

В судебном заседании осужденный признал свою вину.

Сейчас он находится под стражей.

Автор: 

пограничники (1579) государственная измена (1566) Офис Генпрокурора (2490) Волынская область (1002)


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Топ комментарии
+8
Зрадники мають сидіти не більше тижня.... потім - тільки лежати.
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14.10.2024 16:17
+6
Щось вкурвлює.
Працювати на ворога - це значить працювати на смерті і поразку українців.
Цей син смердючої суки (тихо!ша!, нормальна жінка не викохає таку *******) посидить рочків з 8-10, потім чергова єрмачня "амністірує" курву.
Воно вийде, ще більш ворожим ніж було.
Треба або пожиттєвє, або статтю "друг зоологіїі - кормить черв"яків".
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14.10.2024 16:24
+6
А мене вкурвлює оце: "позбавлено військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки. Джерело: https://censor.net/ua/p3514826
Тобто, через три роки після "відсидки" - іди в поліцію, до сбу, в "депутати всіх рівнів", в президенти...
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14.10.2024 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Зрадники мають сидіти не більше тижня.... потім - тільки лежати.
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14.10.2024 16:17 Ответить
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14.10.2024 16:19 Ответить
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14.10.2024 18:04 Ответить
Щось вкурвлює.
Працювати на ворога - це значить працювати на смерті і поразку українців.
Цей син смердючої суки (тихо!ша!, нормальна жінка не викохає таку *******) посидить рочків з 8-10, потім чергова єрмачня "амністірує" курву.
Воно вийде, ще більш ворожим ніж було.
Треба або пожиттєвє, або статтю "друг зоологіїі - кормить черв"яків".
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14.10.2024 16:24 Ответить
для чого годувати, одягати та обігрівати - на розмінування ворожих позицій
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14.10.2024 16:34 Ответить
вони скрізь
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14.10.2024 16:57 Ответить
А мене вкурвлює оце: "позбавлено військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки. Джерело: https://censor.net/ua/p3514826
Тобто, через три роки після "відсидки" - іди в поліцію, до сбу, в "депутати всіх рівнів", в президенти...
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14.10.2024 17:07 Ответить
президента не трож...... бубочка навічно прийшов...
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14.10.2024 17:32 Ответить
А почему после отсидки? Время
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14.10.2024 20:43 Ответить
Згоден. Через 3 роки, під час "сидіння", вже можна записуватись до правопохоронних "органів" та балотуватись "до всіх рівнів".
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14.10.2024 21:24 Ответить
А дєрьмак на скільки сяде?
Він також співпрацює з рашою?
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14.10.2024 17:30 Ответить
дєрьмак сяде на одну годину на палю .
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14.10.2024 17:40 Ответить
Коли беруть на посади в силові структури, там хоч якийсь телеграф використовують для перевірки?
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14.10.2024 18:05 Ответить
пардон, поліграф...
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14.10.2024 18:07 Ответить
Если сливают инфу с погран на Волыни значит в планах либо дрг либо еще фронт на волыне открыть
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14.10.2024 18:43 Ответить
 
 